رياضة

تطورات جديدة في قرار نيمار للرحيل عن سان جيرمان

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
كشف بابلو سارابيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوجهة المقبلة لزميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقال ناشئ ريال مدريد السابق، خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أرى نيمار هادئًا في الوقت الحالي في باريس، ووجهته المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة؟ أعلم أنه كان هناك في برشلونة، وسوف يُفضل العودة". ويسعى برشلونة بكل قوته خلال الميركاتو الحالي، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، وتتجه المفاوضات حاليًا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.
ويشتعل الصراع على نيمار، في ظل اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس مؤخرًا بضمه، مما يصعب مهمة البلوجرانا في استعادته، رغم رغبة اللاعب في العودة لارتداء قميص الفريق الكتالوني بعد عامين من الرحيل. ولا يمانع باريس سان جيرمان رحيل نيمار على سبيل الإعارة هذا الصيف، إلا أن الفريق الفرنسي رفض أول عرض تقدم به برشلونة
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كلوب (1)

كلوب يسعى لتدريب ليفربول مدى الحياة

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إنه يرغب في تدريب منتخب ألمانيا والعملاق البافاري بايرن ميونخ، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة بيلد" الألمانية، اليوم الخميس. وأوضح المدرب الألماني صاحب الـ52 عامًا: "بالترتيب الذي أود القيام به، أريد تدريب منتخب ألمانيا، ثم بايرن ميونخ، ثم العودة إلى دورتموند، ثم ليفربول مدى الحياة، وأنا حقا ليس لدي فكرة عن كيفية سير مستقبلي، آمل الآن أن يستمر العامان أو الثلاثة أعوام المقبلة بنفس الطريقة، وبعد ذلك سأقرر.. كل شيء ممكن؛ ربما سأتوقف تمامًا".
عصام الحضري

الحضري يقترب من تدريب حراس المنتخب الوطني

اقترب عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، من توليه منصب مدرب حراس مرمى الفراعنة، في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، اليوم الخميس، أن اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، من المقرر أن تعلن اسم الحضري خلال تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الأسبوع المقبل. وكشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة تفاصيل الاجتماع الأول بين اللجنة مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمناقشة الملفات الهامة التي سيعمل عليها الاتحاد في الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم المصرية.
نيمار

ريال مدريد يفشل في إقناع سان جيرمان بالتخلي عن نيمار

لم ينجح مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، حتى الآن في إقناع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتخلي عن خدمات لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف. وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ريال مدريد قدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار، يشمل انتقال الثلاثي كيلور نافاس وجاريث بيل وخاميس رودريجيز، بالإضافة إلى 100 مليون يورو، إلا أنه لم يلق قبول الباريسيين. كما ذكرت الصحيفة الفرنسية أن عرض ريال مدريد تم تقديمه منذ عدة أيام، لكنه لم ينجح في إقناع الفريق الفرنسي ببيع نيمار دا سيلفا.
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نيمار

المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

توخيل: ايجاد لاعب مثل نيمار "مستحيل"

علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على أنباء اقتراب رحيل نجم الفريق نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أنه يتعامل مع الأمر بواقعية خاصة أن اللاعب قد يرحل عن الفريق ويجب توفير الحلول اللازمة لذلك. وتغلب باريس سان جيرمان على نظيره نيم أولمبيك، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن مباريات الجولة الأولى ببطولة الدوري الفرنسي، وساهم النجم الشاب في فوز فريقه بتسجيله الهدف الثاني في المباراة.
نيمار

برشلونة يتمسك بضم نيمار.. وسان جيرمان يهدد بالملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن المفاوضات ما زالت مستمرة حتى الآن بين إدارة نادى برشلونة الإسبانى وإدارة باريس سان جيرمان الفرنسى حول ضم نيمار نجم الفريق الباريسي لصفوف الفريق الكتالوني مرة أخرى. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان للحصول على توقيع نيمار للبلوجرانا، لكنها الآن بفرص أقل، وذلك بسبب متطلبات إدارة النادي الباريسي التى تراها برشلونة مبالغا فيها.
نيمار

ليوناردو يؤكد اقتراب رحيل نيمار

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن فريق العاصمة الفرنسي دخل في مباحثات متقدمة بشأن رحيل نجم الفريق البرازيلي نيمار، ومن ثم لن يخوض نيمار اليوم الأحد، أولى مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2019- 2020 أمام فريق نيمس، ومع ذلك أشار المدير الرياضي البالغ من العمر 49 عاما، إلى عدم توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق بعدُ مع أي فريق بشأن رحيل نيمار إلى صفوفه، وذلك بعدما أبدى النجم البرازيلي في وقت سابق، هذا الصيف، رغبة واضحة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.
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