تطورات جديدة في قرار نيمار للرحيل عن سان جيرمان

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

نيمار دا سيلفا

كشف بابلو سارابيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوجهة المقبلة لزميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقال ناشئ ريال مدريد السابق، خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أرى نيمار هادئًا في الوقت الحالي في باريس، ووجهته المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة؟ أعلم أنه كان هناك في برشلونة، وسوف يُفضل العودة". ويسعى برشلونة بكل قوته خلال الميركاتو الحالي، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، وتتجه المفاوضات حاليًا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.

ويشتعل الصراع على نيمار، في ظل اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس مؤخرًا بضمه، مما يصعب مهمة البلوجرانا في استعادته، رغم رغبة اللاعب في العودة لارتداء قميص الفريق الكتالوني بعد عامين من الرحيل. ولا يمانع باريس سان جيرمان رحيل نيمار على سبيل الإعارة هذا الصيف، إلا أن الفريق الفرنسي رفض أول عرض تقدم به برشلونة

ويشتعل الصراع على نيمار، في ظل اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس مؤخرًا بضمه، مما يصعب مهمة البلوجرانا في استعادته، رغم رغبة اللاعب في العودة لارتداء قميص الفريق الكتالوني بعد عامين من الرحيل.



ولا يمانع باريس سان جيرمان رحيل نيمار على سبيل الإعارة هذا الصيف، إلا أن الفريق الفرنسي رفض أول عرض تقدم به برشلونة لضم النجم البرازيلي.



ويبدو أن العملاق الكتالوني لا يجد أي حل في ضم نيمار بشكل نهائي هذا الصيف، وبدأ بتقدم بعرض لضم النجم البرازيلي على سبيل الإعارة مع وضع بند في العقد يتيح للعملاق الكتالوني ضم اللاعب بصورة نهائية الصيف المقبل، مقابل 150 مليون يورو، وهو العرض الذي رفضه باريس سان جيرمان.