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5.23 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية سيناء 2020

وزارة التخطيط: بالنسبة للاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد تستحوذ محافظة البحر الأحمر على النسبة الأكبر من الاستثمارات بنسبة 22.8%، بقيمة 3.58 مليار جنيه
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن توجيه استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 2019 - 2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، إذ أن جملة الاستثمارات لشمال سيناء وحدها حوالي 2.85 مليار جنيه، بالإضافة إلى توجيه نحو 2.38 مليار جنيه لجنوب سيناء، مشيرة إلى أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، ما يمثل أثرا إيجابيا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المستدام.
وذكرت الوزارة أن الخطة ستحقق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، ما يعد هدفا محوريا تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن الدولة تولي أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد، في إطار برنامج تنموي متكامل ضمن الأهداف العامة لجهود التنمية المكانية، بالإضافة
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دار-الافتاء-المصرية

هل يجوز إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية؟.. الإفتاء تجيب

نشرت دار الإفتاء، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، سؤالا يقول: "هل يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات الحكومية المجانية التي جرى العرف أنها تعالج المرضى الفقراء؟"، مجيبة عنه بأنه: يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات التي تعالج المرضى الفقراء، على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن مصرف (سبيل الله) الذي جاء في الآية الكريمة: ?إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ? [التوبة: 60] يشمل كل القرب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، عند الحاجة إلى ذلك لأن الأصل في الزكاة تمليكها للمحتاج.
طقس-حار (7)

الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء أحيانا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طابية-النحاسين-الأثرية (3)

50 سيارة لرفع مخلفات طابية النحاسين بالإسكندرية

قال محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم رفع 50 سيارة من المخلفات بمحيط طابية النحاسين الأثرية بحديقة الشلالات وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك خلال 24 ساعة تحت إشراف منطقة آثار وسط، وبالتنسيق مع المركز الفرنسي للدراسات بالإسكندرية وأكد "متولي" لـ" التحرير "، أنه تم منذ أمس البدء في رفع المخلفات الموجودة بالمنطقة الأثرية في إطار الحرص على إظهار المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق وبإشراف منطقة وسط الأثرية.
قطار (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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تصريحات السيسي تتصدر اهتمامات صحف الكويت

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه المشروع القومي للصوب الزراعية بقطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، حول ضرورة محاربة الفساد بكافة صوره. من جانبها، قالت صحيفة الأنباء الكويتية، تحت عنوان «السيسي: اللي هياخد جنيه واحد حرام مالوش مكان بينا»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة محاربة الفساد، مؤكدا أن أراضي الدولة لن يتم التعدي عليها بعد الآن، وأنه على المحافظين، الحفاظ على كل متر أرض كل في محافظته.
السيسى-بالعجلة-خلال-مشاركته-في-ماراثون-السلام-للدراجات (4)

الشباب والرياضة: مبادرة «دراجة لكل مواطن» قريبا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن إطلاقها قريبًا مبادرة رياضية قومية تحت شعار «دراجة لكل مواطن» وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل، على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

هل أسندت الدولة إدارة صندوق مصر السيادي لمسؤولين أجانب؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتعيين مدير تنفيذي أجنبي لتولي إدارة الصندوق السيادي المصري. وأوضح المركز اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن تعيين مدير تنفيذي أجنبي لإدارة صندوق مصر السيادي، مُوضحة ً أنه جارٍ المفاضلة حالياً بين 4 مرشحين مصريين لشغل منصب المدير التنفيذي للصندوق، وليس من ضمنهم أي أجانب، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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