5.23 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية سيناء 2020

وزارة التخطيط: بالنسبة للاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد تستحوذ محافظة البحر الأحمر على النسبة الأكبر من الاستثمارات بنسبة 22.8%، بقيمة 3.58 مليار جنيه

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن توجيه استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 2019 - 2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، إذ أن جملة الاستثمارات لشمال سيناء وحدها حوالي 2.85 مليار جنيه، بالإضافة إلى توجيه نحو 2.38 مليار جنيه لجنوب سيناء، مشيرة إلى أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، ما يمثل أثرا إيجابيا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المستدام.

وذكرت الوزارة أن الخطة ستحقق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، ما يعد هدفا محوريا تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن الدولة تولي أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد، في إطار برنامج تنموي متكامل ضمن الأهداف العامة لجهود التنمية المكانية، بالإضافة

وذكرت الوزارة أن الخطة ستحقق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، ما يعد هدفا محوريا تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن الدولة تولي أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد، في إطار برنامج تنموي متكامل ضمن الأهداف العامة لجهود التنمية المكانية، بالإضافة إلى التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية.

ولفتت إلى أن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في محافظة شمال سيناء خلال 2019 - 2020 تتمثل في عدد كبير من المشروعات بقطاعات التعليم، المياه، الزراعة والرى، النقل والتخزين، الأنشطة العقارية والتشييد والبناء، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المستهدف تنفيذها بجنوب سيناء في قطاعات الزراعة والري، والنقل والتعليم وخدمات أخرى.

وفيما يخص أقاليم الصعيد، أوضحت أن الخطة تولى أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنون، وتنعكس على تحسين جودة حياتهم، وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم، مشيرة إلى توجيه استثمارات حكومية بحوالي 31.2 مليار جنيه عامي 2019 - 2020 لتنمية محافظات الصعيد، وبزيادة تناهز 22% مقارنة بعامي 2019 - 2018.

وأضاف البيان أن الخطة توجه لإقليم جنوب الصعيد (أسوان، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر) النسبة الأكبر (50.2%) من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظات الصعيد عامي 2019 - 2020 وبقيمة تبلغ 15.7 مليار جنيه، ويليه إقليم شمال الصعيد (بني سويف، المنيا، الفيوم) بنسبة (25.6%) في حين تُشكل الاستثمارات الحكومية الممولة لإقليم وسط الصعيد (أسيوط، الوادي الجديد) النسبة المتبقية (24.2%).

وبالنسبة للاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد بخطة عامي 2019 - 2020 تستحوذ محافظة البحر الأحمر على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 22.8%، وبقيمة تبلغ 3.58 مليار جنيه وبزيادة 59.3% مقارنة بعام 2018 - 2019، ويليها محافظة أسوان بنسبة متقاربة 22.7?، بقيمة 3.56 مليار جنيه، وتأتي في المركز الثالث محافظة قنا بنسبة 22.4%.

وفيما يخص أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد خلال 2020 - 2019، أشارت إلى توجيه نحو 3.56 مليار جنيه لمحافظة أسوان لعدد من المشروعات فى قطاعات النقل والتخزين والزراعة واستصلاح الأراضي، ومشروعات الصرف الصحى والتعليم، ونحو 3.36 مليار جنيه لمحافظة سوهاج لمشروعات التعليم والخدمات الصحية والنقل، بالإضافة إلى توجيه نحو 3.5 مليار جنيه لمحافظة قنا لمشروعات الصرف الصحي والتعليم والتشييد والبناء والخدمات الصحية، ونحو 3.58 مليار جنيه لمحافظة البحر الأحمر لمشروعات الأنشطة العقارية النقل والتخزين، التشييد والبناء ومشروعات الصرف الصحي، فضلا عن توجيه نحو 1.68 مليار جنيه لمحافظة الأقصر لمشروعات الصرف الصحي، التعليم وعدد من المشروعات فى قطاع الخدمات الصحية.

أما بالنسبة للاستثمارات الموجهة لإقليم شمال الصعيد، أوضحت أن محافظة المنيا تحتل المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الموجهة للإقليم بنسبة 42% وبقيمة تبلغ 3.36 مليار جنيه، وتليها محافظة بني سويف بنسبة 33.4% وبقيمة 2.67 مليار جنيه، وفي المركز الثالث تأتي محافظة الفيوم بنسبة 24.6? بإجمالي استثمارات بقيمة 1.96 مليار جينه.

وتأتي أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم شمال الصعيد خلال العام المالي 2020 - 2019 حيث يخص محافظة المنيا نحو 3.36 مليار جنيه لمشروعات الخدمات التعليمية والخدمات الصحية والنقل والتخزين، بالإضافة إلى توجيه نحو 2.67 مليار جنيه لمحافظة بني سويف لمشروعات في قطاعات خدمات التعليم والصرف الصحي، وتوجيه نحو 1.96 مليار جنيه لمحافظة الفيوم لمشروعات خدمات التعليم والتشييد والبناء وخدمات أخرى بالمحافظة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للاستثمارات الموجهة لإقليم وسط الصعيد، تستحوذ محافظة الوادي الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة بنسبة 50.5% بقيمة تبلغ 3.82 مليار جنيه، وبزيادة 86.5% مقارنة بعامي 2019 - 2018، وتليها محافظة أسيوط بنسبة 49.5% بقيمة تبلغ 3.75 مليار جنيه.

وحول أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم وسط الصعيد خلال العام المالي 2020 - 2019، فيخص محافظة أسيوط نحو 3.75 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي، وخدمات التعليم، بالإضافة إلى توجيه نحو 3.82 مليار جنيه لمحافظة الوادي الجديد لمشروعات الكهرباء والخدمات التعليمية وخدمات أخرى بالمحافظة.