50 سيارة لرفع مخلفات طابية النحاسين بالإسكندرية

تحرير:الإسكندرية : أحمد الزغبي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

طابية النحاسين

قال محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم رفع 50 سيارة من المخلفات بمحيط طابية النحاسين الأثرية بحديقة الشلالات وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك خلال 24 ساعة تحت إشراف منطقة آثار وسط، وبالتنسيق مع المركز الفرنسي للدراسات بالإسكندرية وأكد "متولي" لـ" التحرير "، أنه تم منذ أمس البدء في رفع المخلفات الموجودة بالمنطقة الأثرية في إطار الحرص على إظهار المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق وبإشراف منطقة وسط الأثرية.

وأشار مدير عام آثار الإسكندرية إن طابية النحاسين بحديقة الشلالات منطقة أثرية مسجلة في تعداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 277 لسنة 2010، وسبق أن صدر لها قرار بالحرم رقم 337 لسنة 1995، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1840 م وذلك في عهد محمد علي باشا، وعرفت بإسم قلعة مقبرة اليهود الجديدة،