جريمة

«كنت واخدها مشوار» سقوط عاطل بسيارة مسروقة

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
كمين مروري - أرشيفية
كمين مروري - أرشيفية
لعبت الصدفة دورها في ضبط سيارة مبلغ بسرقتها منذ فترة، إذ تمكنت دورية أمنية بالقليوبية من ضبط "عمر.م. غ" 17 سنة، عاطل، حال قيادته سيارة ماركة «سوزوكي فان» بطريق ترعة الإسماعيلية، تبين أنه لا يحمل ثمة أوراق أو تراخيص للسيارة أو تحقيق شخصية، وبفحص السيارة التى تم استيقافها مصادفة اتضح أنه مبلغ بسرقتها، وأن مالكها يقيم بمدينة الخانكة فى القليوبية، لكن سيارته تمت سرقتها من منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، فيما تبين أن قائد السيارة تحصل عليها من صديق له لقضاء مشوار بها، وتبين أن هذا الصديق هو السارق.
تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تمكن ضباط المرور من القبض على عاطل يقود سيارة مبلغ بسرقتها في محضر بقسم مصر الجديدة، وبالاستعلام عن السيارة بشبكة الحاسب الآلى بالإدارة العامة للمرور تبين أنها ملك "عيسى.س.غ" ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة.  وبسؤال قائد السيارة أكد أنها تخص
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (3)

مأمورية الفجر.. أمن القليوبية يداهم وكر «ميت العطار»

مشاجرة دامية وقعت بين خارجين على القانون، تبادل طرفاها إطلاق الرصاص مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر وسط حالة من الفزع انتابت أهالي قرية ميت العطار بمركز بنها في محافظة القليوبية ليدفع اللواء طارق عجيز مشاعد وزير الداخلية لأمن القطاع بتعزيزات أمنية للسيطرة على الموقف، وداهمت مأمورية القرية فجر الخميس، وأمكن ضبط 6 عناصر إجرامية عُثر بحيازتهم على أسلحه نارية وذخائر غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وترحيلهم إلى ديوان القسم تحت حراسة أمنية مشددة.
.رادار-مرور

دهس مواطن بطريق السويس وضبط 1530 مخالفة سرعة

تشن الإدارة العامة للمرور حملات عديدة، لرفع السيارات المتروكة فى الطرق، لمنع استخدامها فى أعمال إجرامية، وكذلك رصد المخالفات المرورية وتوقيع الغرامات الواجبة عنها، خاصة حالات تجاوز السرعات المقررة على الطرق الرئيسية، لما تسببه السرعات الزائدة عن المعدلات المسموح بها من حوادث طرق كارثية، وفى هذا السياق استهدفت الحملة مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ونجحت باستخدام أجهزة الرادار فى ضبط 1530 مخالفة سرعات زائدة، خلال 24 ساعة مضت، مع انتشار خدمات للتدخل السريع على مختلف الطرق.
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ضبط مقاول مطلوب فى 5 أحكام غرامات بـ13 مليون جنيه

نجح رجال مباحث تنفيذ الأحكام، بالتعاون مع قوة أمنية من قسم شرطة المطرية، فى إلقاء القبض على مقاول حير رجال الأمن، وظل هاربًا لفترات طويلة من تنفيذ أحكام قضائية بملايين الجنيهات، بسبب مخالفات ارتكبها فى أعمال إنشائية وعقارات ومقاولات تولى مهمة تنفيذها، وبضبطه ومواجته بوقائع الاتهام أكد أن أحكاما صدرت فيها غيابيًا، وطلب تمكين محاميه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة محاكمته عما هو منسوب إليه بارتكاب مخالفات إنشائية ترتب عليها غرامات مالية تقارب قيمتها 13 مليون جنيه مصرى.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

حكم «حرب شوارع وسط البلد» أبرز محاكمات الخميس

يوم قضائي هادئ من حيث القضايا المعروفة إعلاميًا يشهده ختام الأسبوع الثالث لشهر أغسطس، إذ تخلو قوائم المحاكمات اليوم من قضايا الإرهاب المتداولة إعلاميًا وكذلك لا تحمل القائمة قضايا فساد مالي أو رشوة، فيما من المقرر اليوم أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها فى قضية أحداث العنف والشغب والبلطجة والتشاجر بمنطقة وسط البلد، والتى تم تداولها تحت مسمى "قضية حرب شوارع وسط البلد"، وهي الدعوى التى يُحاكم فيها 21 متهمًا بالتشاجر باستخدام السلاح، وإحداث إصابات بين المواطنين وتلفيات بمحال تجارية.
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جريمة-قتل-في-السلام‎ (8)

جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
حريق-الكنيسة

مسجل خطر يقتل عاطلا في بنها.. والأهالي يحرقون منزله

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أحداثا مؤسفة، حيث لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلافات وتجارة المخدرات، ما دفع أهالي المجني عليهما وأعوانهما لإشعال النيران في منزل الجاني انتقاما منه. وتمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
هيروين

ضبط مسجل خطر بنصف كيلو هيروين في القناطر

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على مسجل خطر وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين الخام قبل توزيعه على عملائه بدائرة القناطر الخيرية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط المدعو "منصور س م - 52 عاما - مسجل خطر - مقيم أبو الغيط - سبق اتهامه في 12 قضية مخدرات – سرقة بالإكراه وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين تزن حوالى نصف كيلو جرام و40 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 520 جنيها وهاتف محمول"
جثة-فتاة

حبس المتهم بذبح سائق «أوبر» في مصر الجديدة

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، تحريات المباحث حول واقعة قتل سائق «أوبر» على يد عاطل، بمنطقة مصر الجديدة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي أظهرت أن المتهم طلب عبر تطبيق «أوبر»، سائقًا لتوصيله لأحد الأماكن، وفي أحد الشوارع الهادئة من المترجلين، هدده باستخدام أداة حادة عبارة عن «سكين»، وبحوزته لترك السيارة وهاتفه وأمواله، فرفض الضحية، وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
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