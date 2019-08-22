«كنت واخدها مشوار» سقوط عاطل بسيارة مسروقة

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

كمين مروري - أرشيفية

لعبت الصدفة دورها في ضبط سيارة مبلغ بسرقتها منذ فترة، إذ تمكنت دورية أمنية بالقليوبية من ضبط "عمر.م. غ" 17 سنة، عاطل، حال قيادته سيارة ماركة «سوزوكي فان» بطريق ترعة الإسماعيلية، تبين أنه لا يحمل ثمة أوراق أو تراخيص للسيارة أو تحقيق شخصية، وبفحص السيارة التى تم استيقافها مصادفة اتضح أنه مبلغ بسرقتها، وأن مالكها يقيم بمدينة الخانكة فى القليوبية، لكن سيارته تمت سرقتها من منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، فيما تبين أن قائد السيارة تحصل عليها من صديق له لقضاء مشوار بها، وتبين أن هذا الصديق هو السارق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تمكن ضباط المرور من القبض على عاطل يقود سيارة مبلغ بسرقتها في محضر بقسم مصر الجديدة، وبالاستعلام عن السيارة بشبكة الحاسب الآلى بالإدارة العامة للمرور تبين أنها ملك "عيسى.س.غ" ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة. وبسؤال قائد السيارة أكد أنها تخص

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تمكن ضباط المرور من القبض على عاطل يقود سيارة مبلغ بسرقتها في محضر بقسم مصر الجديدة، وبالاستعلام عن السيارة بشبكة الحاسب الآلى بالإدارة العامة للمرور تبين أنها ملك "عيسى.س.غ" ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة.



وبسؤال قائد السيارة أكد أنها تخص صديقه "أحمد.غ.ا" 42 عاما عاطل، ومقيم بنفس قريته عرب العيايدة بالخانكة، وتابع: " كنت واخدها أعمل بيها مشوار ومعرفش إنها مسروقة"، وبالتحري عن الأخير المشار إليه تبين سابقة اتهامه في 9 قضايا متنوعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التى أمرت بدورها بالقبض على صديق المتهم المقبوض عليه، والتحري بشأن الواقعة.



