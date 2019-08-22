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كوريا الشمالية: صواريخ أمريكا قد تطلق حربًا باردة

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
كيم يونج
كيم يونج
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن التجربة التي أجرتها الولايات المتحدة على صاروخ كروز متوسط المدى مؤخرا وخططها الرامية إلى نشر مقاتلات "إف-35" حول شبه الجزيرة الكورية تعد تحركات خطيرة، وقد تطلق شرارة حرب باردة جديدة بالمنطقة. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية، بأن بيونج يانج لا تزال على موقفها المتمثل في حل جميع القضايا من خلال الحوار والتفاوض، لكن الحوار المقرون بتهديدات عسكرية لا يمثل أي أهمية بالنسبة لنا، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
ولم تستأنف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ توقفها بعد القمة الثانية الفاشلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بهانوي في فبراير الماضي. والتقى ترامب وكيم مجددا في يونيو عند الحدود بين الكوريتين، واتفقا على استئناف المفاوضات. ووفقا لـ"رويترز"، فإن
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محمد-جواد-ظريف

إيران تعلن موقفها من شن حرب في الخليج

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن "بلاده لن تبدأ حربًا في الخليج"، مضيفًا أن الإيرانيين سيدافعون عن أنفسهم. وتساءل ظريف في كلمة بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية، اليوم الخميس، "هل ستنشب حرب في الخليج؟.. بمقدوري أن أقول لكم إننا لن نبدأ الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا". تأتي تصريحات الوزير الإيراني، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وأسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ "أرض - جو" في يونيو، قائلة: إن "الطائرة المسيرة كانت فوق أراضيها، لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في المجال الجوي الدولي".
بوتين

بوتين: سنرد على اختبار أمريكا لصاروخ جديد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اختبار الولايات المتحدة لصاروخ جديد مؤخرًا أثار مخاوف جديدة لدى روسيا، معتبره أمرًا يستدعي ردا لذلك. وأضاف بوتين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء بعد محادثاته مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في العاصمة هلسنكي، أن الاختبار الأمريكي يشير إلى أن واشنطن بدأت العمل على تطوير الصاروخ قبل فترة كبيرة من إعلانها نيتها الانسحاب من المعاهدة، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا، موضحًا أن الاختبار يعني لروسيا "ظهور تهديدات جديدة سنرد عليها وفقا لذلك".
سالفيني وكونتي 1

بعد استقالة رئيس الوزراء.. ماذا ينتظر إيطاليا؟

تقدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم أمس الثلاثاء، باستقالته من منصبه، الأمر الذي يدفع البلاد إلى اضطراب سياسي جديد قد يكون هو الأعنف في تاريخها الحديث. حيث إنه يأتي وسط توترات تعصف بالائتلاف الشعبوي الذي يحكم إيطاليا، ويضم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، بالإضافة إلى حركة "النجوم الخمسة" ذات الميول اليسارية. وسيقرر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بعد التشاور مع القوى السياسية، ما إذا كان يمكن تشكيل حكومة جديدة؟، وإذا لم يتمكن من ذلك، سيدعو لإجراء انتخابات مبكرة.
ناقلة نفط - أرشيفية

دون استغاثة.. تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

تعطلت ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر على بعد 100 ميل من ميناء ينبع السعودي، لكن وسائل إعلام إيرانية رسمية أكدت اليوم أن وضعها آمن وطاقمها بخير، مشيرة إلى أن الإصلاحات جارية، وأوضح أكبر جابال أميلي المدير الفني لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية الحكومية، أن "طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل وهي في حالة مستقرة من ناحية السلامة، وجميع طاقم السفينة بخير"، وفقا لسكاي نيوز، التي أشارت إلى أنه رغم امتلاك إيران لأسطول كبير من الناقلات على مستوى العالم، لكنها لا تملك خيارات لتحديث ناقلاتها والاحتفاظ بتدفق صادراتها النفطية بسبب العقوبات الأمريكية.
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ترامب

ترامب: أنا مجنون بموقع «تويتر»

اعتبر الرئيس الأمركي دونالد ترامب، أن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يُمثل له "أمرا جنونيا، ووسيلة تواصل لنقل المعلومات"، بحسب "فرانس برس". وفي تصريحات لمحطة إذاعية، قال ترامب عن تويتر "إنه الأمر الأكثر جنونا"، مضيفا: "تويتر بالنسبة لي وسيلة رائعة للتواصل، وهو وسيلة لنشر المعلومات". وبشأن حديثه عن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أضاف ترامب: "لا يمكن لأحد أن يصل إلى كيم جونج أون. كيف أصل إليه؟". وتابع: "أطلقت تغريدة: أنا ذاهب إلى كوريا الجنوبية، إن كنت تريد أن نلتقي لبضع دقائق، فلنلتقِ"، وأضاف: "اتّصل بي في غضون عشر دقائق" بعد التغريدة.
كيم-جونج-أون

رئيس كوريا الشمالية يتابع تجربة سلاح جديد

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تابع يوم السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد، بحسب وكالة "رويترز". وقالت كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى، يوم السبت، ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى.
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ترامب: كيم اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين لم تحدد طبيعتهما إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأشار ترامب في تغريدة عبر تويتر، إلى رغبة زعيم كوريا الشمالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن برنامج بيونج يانح النووي قائلًا: "كيم مستعد للتفاوض بشأن النووي فور انتهاء المناورات بين واشنطن وسيول".
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ماذا وراء اختبارات «كيم» الصاروخية الأخيرة؟

يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يحاول إرسال رسائل شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائهم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لبيان أصدره الجيش الكوري الجنوبي، وجاء اختبار الصاروخين الباليستيين، الذي يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الجاري، في منطقة "ونسان" في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وكان اختبار الأسبوع الماضي هو أول عمل من نوعه منذ أن التقى ترامب وكيم جونج في يونيو الماضي.
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