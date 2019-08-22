هل تعود روسيا لمجموعة السبع بموافقة ترامب؟

بدا من الواضح أن هناك اتفاقا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن عودة روسيا إلى مجموعة السبع خلال قمتها العام المقبل.
على الرغم من المشكلات العديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن هناك بعض نقاط الاتفاق التي ظهرت مؤخرًا في الرؤى الخاصة بالجانبين بشأن التعامل مع التهديدات الروسية للغرب، وبالأخص قارة أوروبا.
وخلال الساعات القليلة الماضية، بدا من الواضح أن هناك اتفاقا بشأن التعامل مع روسيا، حيث عبَر الرئيس الأمريكي عن دعمه لإعادة موسكو مجددًا إلى مجموعة السبع، وهو الأمر الذي لقى صدى واسعا لدى نظيره الفرنسي، والذي تستضيف بلاده القمة العام الجاري.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفق مع ترامب على دعوة روسيا لحضور مؤتمر مجموعة السبع في عام 2020، وذلك وفقًا لما قاله مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
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وقال ترامب خلال لقاء في المكتب البيضاوي، قبل أيام من اجتماع
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفق مع ترامب على دعوة روسيا لحضور مؤتمر مجموعة السبع في عام 2020، وذلك وفقًا لما قاله مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
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وقال ترامب خلال لقاء في المكتب البيضاوي، قبل أيام من اجتماع مجموعة الدول الصناعية الكبرى لقمة سنوية في فرنسا "أعتقد أنه من الأنسب أن تشارك روسيا في المجموعة"، مضيفًا "إذا تقدم أي شخص بهذا الاقتراح، فسأكون على استعداد بالتأكيد للتفكير في الأمر بشكل إيجابي للغاية خلال الفترة المقبلة".
وقبل عدة أيام، كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للشبكة الإخبارية العملاقة، أن كلًا من ترامب وماكرون اتفقا في محادثة هاتفية يوم الثلاثاء على أنهما يريدان دعوة روسيا إلى مجموعة السبع العام المقبل، مشيرًا إلى أن الزعيمين لم يناقشا تقديم روسيا لأي تنازلات.
وأوضح المسؤول رفيع المستوى، أنه من المتوقع أن يطرح ترامب الموضوع مع قادة العالم الآخرين في نهاية هذا الأسبوع في G7، وهو ما يأتي بمثابة خطوات جادة نحو إعادة روسيا إلى موقعها مجددًا.
وفي الوقت الحالي، يتم التخطيط للدعوة لمناقشة اجتماعات G7 القادمة في فرنسا، حيث تبدأ بسلسلة من الاجتماعات التحضيرية التي من المتوقع أن تضع معالم الطريق للعديد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها في القمة.
ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين
وقال المصدر إن ماكرون هو الذي اقترح دعوة روسيا لحضور الاجتماع العام المقبل، وهو الأمر الذي وافق ترامب عليه، خاصة وأن الولايات المتحدة ستستضيف مجموعة السبع في عام 2020.
وليس من الواضح كيف ستستمر عملية تحديد ما إذا كان ينبغي أن تكون روسيا على الطاولة العام المقبل من عدمه، إلا أن السائد في الوقت الحالي هو اتفاق في الرؤى بشأن ضرورة عودة موسكو إلى موقعها الذي حُرمت منه منذ ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
وحسب المصدر، يعتقد بعض مسؤولي البيت الأبيض أن هذه خدعة من جانب ماكرون لإحراج ترامب، وذلك عن طريق السماح لروسيا بالعودة مجددًا إلى القمة، وذلك على الرغم من أن القادة الفرنسيين والأمريكيين ناقشوا الموضوع في الماضي، وتوصلوا إلى نتائج مغايرة لتلك التي يتم عرضها في الوقت الحالي.
ومن ناحية أخرى، يرى بعض المسؤولين في البيت الأبيض أن فرنسا حريصة على امتلاك علاقات طبيعية مع روسيا، خاصة في ظل الروابط الاقتصادية الضخمة التي تجمعها بموسكو منذ عدة سنوات.
وقال مسؤول أمريكي إن فرنسا تريد تطبيع العلاقات مع روسيا، وهو الأمر الذي تمت مناقشته خلال اجتماع ماكرون وبوتين، يوم الاثنين الماضي، حيث قال الرئيس الفرنسي إن قرار ضم روسيا لشبه جزيرة القرم سيكون "العصا السحرية" لإعادة روسيا إلى مجموعة السبع، إلا أنه لم يكشف عن كيفية إتمام ذلك، خاصة في ظل حالة الغضب المستمرة من الغرب.
ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد هو الورقة الرابحة في العلاقات بين أوروبا وروسيا في العام المقبل، لا سيما في ظل احتياج الطرفين إلى أسواق جديدة للبضائع.