هل تعود روسيا لمجموعة السبع بموافقة ترامب؟

بدا من الواضح أن هناك اتفاقا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن عودة روسيا إلى مجموعة السبع خلال قمتها العام المقبل.

تحرير:محمود نبيل ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

ترامب وماكرون

على الرغم من المشكلات العديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن هناك بعض نقاط الاتفاق التي ظهرت مؤخرًا في الرؤى الخاصة بالجانبين بشأن التعامل مع التهديدات الروسية للغرب، وبالأخص قارة أوروبا. وخلال الساعات القليلة الماضية، بدا من الواضح أن هناك اتفاقا بشأن التعامل مع روسيا، حيث عبَر الرئيس الأمريكي عن دعمه لإعادة موسكو مجددًا إلى مجموعة السبع، وهو الأمر الذي لقى صدى واسعا لدى نظيره الفرنسي، والذي تستضيف بلاده القمة العام الجاري.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفق مع ترامب على دعوة روسيا لحضور مؤتمر مجموعة السبع في عام 2020، وذلك وفقًا لما قاله مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقال ترامب خلال لقاء في المكتب البيضاوي، قبل أيام من اجتماع