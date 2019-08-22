جريمة

مأمورية الفجر.. أمن القليوبية يداهم وكر «ميت العطار»

تحرير:علاء النجار ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
مشاجرة دامية وقعت بين خارجين على القانون، تبادل طرفاها إطلاق الرصاص مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر وسط حالة من الفزع انتابت أهالي قرية ميت العطار بمركز بنها في محافظة القليوبية ليدفع اللواء طارق عجيز مشاعد وزير الداخلية لأمن القطاع بتعزيزات أمنية للسيطرة على الموقف، وداهمت مأمورية القرية فجر الخميس، وأمكن ضبط 6 عناصر إجرامية عُثر بحيازتهم على أسلحه نارية وذخائر غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وترحيلهم إلى ديوان القسم تحت حراسة أمنية مشددة.
وأشرف على الحملة اللواء هشام سليم مدير المباحث وقادها العميدان وائل نبيل رئيس مكتب مكافحة المخدرات وخالد المحمدى مفتش مباحث بنها والمقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث مركز بنها، وحققت نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط كل من: "ع. ع" وشهرته "سوادة" 38 سنة عاطل سبق اتهامه في 9 قضايا، والمطلوب ضبطه وإحضاره في
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حملة-أمنية-في-العبور (4)

«كنت واخدها مشوار» سقوط عاطل بسيارة مسروقة

لعبت الصدفة دورها في ضبط سيارة مبلغ بسرقتها منذ فترة، إذ تمكنت دورية أمنية بالقليوبية من ضبط "عمر.م. غ" 17 سنة، عاطل، حال قيادته سيارة ماركة «سوزوكي فان» بطريق ترعة الإسماعيلية، تبين أنه لا يحمل ثمة أوراق أو تراخيص للسيارة أو تحقيق شخصية، وبفحص السيارة التى تم استيقافها مصادفة اتضح أنه مبلغ بسرقتها، وأن مالكها يقيم بمدينة الخانكة فى القليوبية، لكن سيارته تمت سرقتها من منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، فيما تبين أن قائد السيارة تحصل عليها من صديق له لقضاء مشوار بها، وتبين أن هذا الصديق هو السارق.
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دهس مواطن بطريق السويس وضبط 1530 مخالفة سرعة

تشن الإدارة العامة للمرور حملات عديدة، لرفع السيارات المتروكة فى الطرق، لمنع استخدامها فى أعمال إجرامية، وكذلك رصد المخالفات المرورية وتوقيع الغرامات الواجبة عنها، خاصة حالات تجاوز السرعات المقررة على الطرق الرئيسية، لما تسببه السرعات الزائدة عن المعدلات المسموح بها من حوادث طرق كارثية، وفى هذا السياق استهدفت الحملة مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ونجحت باستخدام أجهزة الرادار فى ضبط 1530 مخالفة سرعات زائدة، خلال 24 ساعة مضت، مع انتشار خدمات للتدخل السريع على مختلف الطرق.
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ضبط مقاول مطلوب فى 5 أحكام غرامات بـ13 مليون جنيه

نجح رجال مباحث تنفيذ الأحكام، بالتعاون مع قوة أمنية من قسم شرطة المطرية، فى إلقاء القبض على مقاول حير رجال الأمن، وظل هاربًا لفترات طويلة من تنفيذ أحكام قضائية بملايين الجنيهات، بسبب مخالفات ارتكبها فى أعمال إنشائية وعقارات ومقاولات تولى مهمة تنفيذها، وبضبطه ومواجته بوقائع الاتهام أكد أن أحكاما صدرت فيها غيابيًا، وطلب تمكين محاميه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة محاكمته عما هو منسوب إليه بارتكاب مخالفات إنشائية ترتب عليها غرامات مالية تقارب قيمتها 13 مليون جنيه مصرى.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

حكم «حرب شوارع وسط البلد» أبرز محاكمات الخميس

يوم قضائي هادئ من حيث القضايا المعروفة إعلاميًا يشهده ختام الأسبوع الثالث لشهر أغسطس، إذ تخلو قوائم المحاكمات اليوم من قضايا الإرهاب المتداولة إعلاميًا وكذلك لا تحمل القائمة قضايا فساد مالي أو رشوة، فيما من المقرر اليوم أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها فى قضية أحداث العنف والشغب والبلطجة والتشاجر بمنطقة وسط البلد، والتى تم تداولها تحت مسمى "قضية حرب شوارع وسط البلد"، وهي الدعوى التى يُحاكم فيها 21 متهمًا بالتشاجر باستخدام السلاح، وإحداث إصابات بين المواطنين وتلفيات بمحال تجارية.
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حريق-الكنيسة

مسجل خطر يقتل عاطلا في بنها.. والأهالي يحرقون منزله

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أحداثا مؤسفة، حيث لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلافات وتجارة المخدرات، ما دفع أهالي المجني عليهما وأعوانهما لإشعال النيران في منزل الجاني انتقاما منه. وتمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
سلاح-ومخدرات (6)

الشرطة تضبط 53 قطعة سلاح و132 تاجر مخدرات

أعدت أجهزة وزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 9 بنادق خرطوش- 39 فردا محليا- 255 طلقة- 7 خزن- 518 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

24 ساعة حسم.. الداخلية تنفذ 49 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري بحوزة 24 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 7 بنادق خرطوش- 16 فردا محليا- 73 طلقة- 5 خزائن- 182 قطعة سلاح أبيض).
الشرطة - استعدادات أمنية (1)

31 يوما مطاردات| رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالجمهورية

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر يوليو الماضي.
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