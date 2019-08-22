مأمورية الفجر.. أمن القليوبية يداهم وكر «ميت العطار»

تحرير:علاء النجار ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

حملة أمنية

مشاجرة دامية وقعت بين خارجين على القانون، تبادل طرفاها إطلاق الرصاص مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر وسط حالة من الفزع انتابت أهالي قرية ميت العطار بمركز بنها في محافظة القليوبية ليدفع اللواء طارق عجيز مشاعد وزير الداخلية لأمن القطاع بتعزيزات أمنية للسيطرة على الموقف، وداهمت مأمورية القرية فجر الخميس، وأمكن ضبط 6 عناصر إجرامية عُثر بحيازتهم على أسلحه نارية وذخائر غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وترحيلهم إلى ديوان القسم تحت حراسة أمنية مشددة.

وأشرف على الحملة اللواء هشام سليم مدير المباحث وقادها العميدان وائل نبيل رئيس مكتب مكافحة المخدرات وخالد المحمدى مفتش مباحث بنها والمقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث مركز بنها، وحققت نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط كل من: "ع. ع" وشهرته "سوادة" 38 سنة عاطل سبق اتهامه في 9 قضايا، والمطلوب ضبطه وإحضاره في

وأشرف على الحملة اللواء هشام سليم مدير المباحث وقادها العميدان وائل نبيل رئيس مكتب مكافحة المخدرات وخالد المحمدى مفتش مباحث بنها والمقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث مركز بنها، وحققت نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط كل من: "ع. ع" وشهرته "سوادة" 38 سنة عاطل سبق اتهامه في 9 قضايا، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مخدرات، و"م. خ. م" 32 سنة وشهرته "الجبلي"، و"م. ا.ع" 36 سنة، وشهرته "عديلة" وسبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات وسلاح.



وألقت القوات القبض على "ا. ا" 30 سنة، وشهرته "قطش" والسابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات وسلاح، و"ا.ا" 30 سنة عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، و"م. ع. م" 37 سنة عاطل سبق اتهامه في 13 قضية مخدرات وسلاح.



ضُبط بحوزة المتهمين 6 قطع سلاح نارية وكميه كبيرة من الذخيرة، و2 كجم من نبات البانجو، وكيلو جرام من مخدر الحشيش.



