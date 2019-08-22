الحضري يقترب من تدريب حراس المنتخب الوطني

تحرير:أحمد بركات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

عصام الحضري

اقترب عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، من توليه منصب مدرب حراس مرمى الفراعنة، في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، اليوم الخميس، أن اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، من المقرر أن تعلن اسم الحضري خلال تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الأسبوع المقبل. وكشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة تفاصيل الاجتماع الأول بين اللجنة مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمناقشة الملفات الهامة التي سيعمل عليها الاتحاد في الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم المصرية.

وقال علي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «مساء الأنوار»، إن اللجنة لم تناقش ملف المدرب الجديد لمنتخب مصر خلال جلستها الأولى، مضيفًا: «الجلسة كانت مع مسؤولي الاتحاد الدولي فقط لمناقشة الأوضاع وطريقة العمل في الفترة المقبلة». وتابع نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية: «الجلسة

وقال علي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «مساء الأنوار»، إن اللجنة لم تناقش ملف المدرب الجديد لمنتخب مصر خلال جلستها الأولى، مضيفًا: «الجلسة كانت مع مسؤولي الاتحاد الدولي فقط لمناقشة الأوضاع وطريقة العمل في الفترة المقبلة».



وتابع نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية: «الجلسة حضرها 4 أعضاء فقط أنا وعمرو الجنايني رئيس اللجنة وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله وتغيب عنها محمد فضل لسفره».



وقال جمال محمد علي، في تصريحات لـ«التحرير»، إن اللجنة قررت عقد الاجتماع الأسبوع المقبل بسبب وجود محمد فضل خارج مصر خلال الوقت الحالي.



وشدد علي أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها الفيفا للجنة المؤقتة خلال مدة عملها، كما ستتم مناقشة بعض الملفات الأخرى أبرزها ملف المدير الفني للمنتخب الأول.

