إيران تعلن موقفها من شن حرب في الخليج

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

جواد ظريف

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن "بلاده لن تبدأ حربًا في الخليج"، مضيفًا أن الإيرانيين سيدافعون عن أنفسهم. وتساءل ظريف في كلمة بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية، اليوم الخميس، "هل ستنشب حرب في الخليج؟.. بمقدوري أن أقول لكم إننا لن نبدأ الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا". تأتي تصريحات الوزير الإيراني، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وأسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ "أرض - جو" في يونيو، قائلة: إن "الطائرة المسيرة كانت فوق أراضيها، لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في المجال الجوي الدولي".

ونوه ظريف في وقت سابق، إلى أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووي لأنه اتفاق جيد، والتخلي عنه سيفتح باب الجحيم، مضيفًا أن بلاده يمكن أن تأتي أيضا بأفعال غير متوقعة. وأشار إلى أن التصرفات غير المتوقعة المتبادلة ستؤدي إلى فوضى، فلا يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يأتي بأفعال غير متوقعة ثم ينتظر من الآخرين