ولاية خاراسان.. نقطة انطلاق «داعش» الجديدة

تقول الأمم المتحدة إن عدد مقاتلي "داعش" في أفغانستان يتراوح بين 2500 إلى 4 آلاف مقاتل، معظمهم من آسيا الوسطى وأيضا من الدول العربية والشيشان والهند وبنجلاديش، والصين

تحرير:أحمد سليمان ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

جدد تفجير انتحاري في حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، تبنته إحدى الجماعات المحلية التابعة لتنظيم "داعش" من المخاوف بشأن التهديد المتزايد الذي يشكله الآلاف من مقاتليه، وكذلك قدرتهم على التخطيط لهجمات عالمية من معقلهم في الجبال المعزولة شمال شرق أفغانستان. وجاء الهجوم في الوقت الذي يبدو فيه أن طالبان تقترب من اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي استمرت لقرابة 18 عاما. وتأمل واشنطن الآن أن تتمكن طالبان من كبح جماح مقاتلي "داعش"، وسط حالة من القلق من انضمام بعض مقاتلي طالبان، المحبطين من اتفاق السلام، إلى داعش.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي في المفاوضات مع طالبان، قوله إن عملية السلام يجب تسريعها لوضع أفغانستان في "موقف أقوى بكثير لهزيمة داعش". من جانبه، تعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني، في وقت سابق، بالقضاء على جميع الملاذات الآمنة التي يتخذها "داعش" في البلاد. ولاية الخلافة ظهر

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي في المفاوضات مع طالبان، قوله إن عملية السلام يجب تسريعها لوضع أفغانستان في "موقف أقوى بكثير لهزيمة داعش".

من جانبه، تعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني، في وقت سابق، بالقضاء على جميع الملاذات الآمنة التي يتخذها "داعش" في البلاد.

ولاية الخلافة

ظهر تنظيم "داعش" في أفغانستان بعد فترة وجيزة من اجتياح التنظيم الأساسي للعديد من الأراضي في كل من سوريا والعراق في عام 2014، حيث قاموا ببناء خلافة مزعومة في حوالي ثلث كلا البلدين.

ويشير الفرع الأفغاني من التنظيم إلى نفسه باسم ولاية "خراسان"، وهو الاسم التاريخي الذي كان يطلق على مناطق من أفغانستان وإيران وآسيا الوسطى خلال العصور الوسطى.

وعلى الرغم من هزيمة داعش في معاقلها بسوريا والعراق، عادت الجماعة المتطرفة إلى شن هجمات متكررة بشكل فردي في كلا البلدين ضد قوات الأمن والمدنيين.

ففي تقرير مقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن داعش ما زال يملك ما يصل إلى 300 مليون دولار بعد فقدان الخلافة المزعومة.

وحذر من أنه "مع عدم وجود أي نفقات كبيرة بسبب عدم وجود أراض تحت سيطرتهم"، قد يكون الهدوء في الهجمات الدولية لداعش "مؤقتا"، وأضاف أن أفغانستان لا تزال أفضل منطقة لجذب المقاتلين الأجانب من داخل المنطقة.

في البداية، لم يكن عدد من ينتمون إلى تنظيم "داعش" في أفغانستان سوى بضع عشرات من المقاتلين، معظمهم من حركة طالبان الباكستانية الذين طردوا من قواعدهم في باكستان، بالإضافة إلى مقاتلي حركة طالبان الأفغانية الساخطين من قيادات الحركة، والذين جذبتهم أيديولوجية "داعش" الأكثر تطرفا.

وفي الوقت الذي حصرت فيه حركة طالبان كفاحها في أفغانستان، تعهد مقاتلو "داعش" بالولاء لأبو بكر البغدادي، زعيم الجماعة في الشرق الأوسط، وتبنوا دعوته للجهاد العالمي ضد غير المسلمين.

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وعانى "داعش" في أفغانستان من بعض النكسات المبكرة، حيث اغتيل قادته في غارات جوية أمريكية، لكنه حصل على دعم كبير عندما انضمت الحركة الإسلامية الأوزبكية إلى صفوفه في عام 2015.

واليوم، تقول الأمم المتحدة إن عدد مقاتلي "داعش" في أفغانستان يتراوح بين 2500 إلى 4 آلاف مقاتل، كثير منهم من آسيا الوسطى وأيضًا من الدول العربية والشيشان والهند وبنجلاديش، وكذلك من أقلية الأيجور في الصين.

وداخل أفغانستان، شن "داعش" هجمات واسعة النطاق على الأقلية الشيعية، التي يعتبرها مرتدة وتستحق الموت، حيث قال التنظيم الإرهابي إن الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي على العرس، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 63 شخصا وجرح 200 آخرين، استهدف تجمعا شيعيا كبيرا، على الرغم من أن الاحتفال كان في الواقع حشدا مختلطا من الشيعة والسنة.

وتقول الوكالة إنه يُنظر إلى "داعش" على أنه تهديد أكبر من طالبان بسبب قدراته العسكرية المتطورة بشكل متزايد واستراتيجيته لاستهداف المدنيين، سواء في أفغانستان أو في الخارج.

حيث يرى بروس هوفمان مدير مركز الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون، أن أفغانستان قاعدة جديدة محتملة لداعش، وقال في وقت سابق من هذا العام، إن التنظيم استثمر "كمية غير متناسبة من الاهتمام والموارد في أفغانستان"، مشيرا إلى "تخزين ضخم للأسلحة" في شرق البلاد.

تهديد الغرب

منذ 2014، قامت السلطات الأمريكية بثمانية اعتقالات على الأقل في الولايات المتحدة مرتبطة بتنظيم "داعش" في أفغانستان، أحدهم كان مارتن عزيزي ياراند، الشاب البالغ من العمر 18 عاما من ولاية تكساس، والذي خطط لهجوم عام 2018 على مركز تجاري في إحدى ضواحي المدينة، وقال إنه مستوحى من "داعش"، وإنه كان يستعد للانضمام إلى التنظيم في أفغانستان.

وكانت التكتيكات الوحشية للتنظيم واضحة داخل أفغانستان منذ سنوات، حيث يصف السكان الذين فروا من المناطق التي استولى عليها "داعش" الإرهابي الذي لا يشبه ما شوهد في سوريا والعراق في ذروة قوة التنظيم.

ويقع مقر "داعش" في أفغانستان بمقاطعة "نانجارهار" شرقي البلاد، وهي منطقة وعرة على طول الحدود مع باكستان، لكن التنظيم له وجود قوي في شمال أفغانستان، وتوسع مؤخرا في مقاطعة "كونار" المجاورة، قد تجعل مهمة القضاء عليه أصعب.

حيث وفرت المقاطعة الجبلية المأوى لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لمدة عام تقريبا بعد الإطاحة بحركة طالبان من السلطة في أواخر عام 2001، وعانت القوات الأمريكية لسنوات من أجل الاستيلاء على المواقع الأمامية على ارتفاعات عالية هناك.

التحول إلى طالبان

قالت "أسوشيتد برس" إنه في الأشهر الأخيرة، قالت طالبان إنها ليس لديها طموحات لاحتكار السلطة في أفغانستان ما بعد الحرب، في حين أن تنظيم "داعش" أكد التزامه بالإطاحة بحكومة كابول، في طريقه إلى إقامة خلافة عالمية.

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وتختلف طالبان وداعش بشكل حاد على مستوى الإيديولوجية والتكتيكات، حيث تقصر طالبان هجماتها على الأهداف الحكومية وقوات الأمن الأفغانية والدولية.

وتواجه كل من طالبان وداعش في عدة مناسبات، ولا تزال طالبان هي القوة الأكبر والأكثر سيطرة، وهي الآن في أقوى حالاتها منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001، و يسيطرون فعليا على نصف البلاد.

وكان خليل زاد المبعوث الأمريكي، قد أجرى عدة جولات من المحادثات مع طالبان في الأشهر الأخيرة في محاولة لإنهاء أطول حرب أمريكية.

ويبدو أن الجانبين سيتوصلان إلى اتفاق، تقوم بموجبه الولايات المتحدة بسحب قواتها، مقابل تعهد طالبان بعدم جعل البلاد نقطة انطلاق لشن هجمات عالمية.

إلا أن الاتفاق قد يؤدي إلى انشقاق المزيد من مقاتلي طالبان المتطرفين للانضمام إلى داعش، وهو الأمر الذي يحدث الآن بالفعل في أجزاء من شمال وشرق أفغانستان، حيث هاجمت طالبان "داعش" بسبب سيطرته على أراضيها، وانشقاق مقاتليها والانضمام له.