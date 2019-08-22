كلوب يسعى لتدريب ليفربول مدى الحياة

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

يورجن كلوب

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إنه يرغب في تدريب منتخب ألمانيا والعملاق البافاري بايرن ميونخ، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة بيلد" الألمانية، اليوم الخميس. وأوضح المدرب الألماني صاحب الـ52 عامًا: "بالترتيب الذي أود القيام به، أريد تدريب منتخب ألمانيا، ثم بايرن ميونخ، ثم العودة إلى دورتموند، ثم ليفربول مدى الحياة، وأنا حقا ليس لدي فكرة عن كيفية سير مستقبلي، آمل الآن أن يستمر العامان أو الثلاثة أعوام المقبلة بنفس الطريقة، وبعد ذلك سأقرر.. كل شيء ممكن؛ ربما سأتوقف تمامًا".

وحول استعارة بايرن ميونخ لفيليب كوتينيو، لاعب البارسا، الذي ضمه النادي الكتالوني من ليفربول، في يناير 2018، قال كلوب: "كوتينيو لاعب رائع وشخص رائع.. برشلونة أجبرنا على البيع بالمال، ولم نتمكن من قول لا". وأعلن بايرن ميونخ، يوم الإثنين الماضي، تعاقده مع فيليب كوتينيو من برشلونة لمدة موسم واحد على سبيل

وحول استعارة بايرن ميونخ لفيليب كوتينيو، لاعب البارسا، الذي ضمه النادي الكتالوني من ليفربول، في يناير 2018، قال كلوب: "كوتينيو لاعب رائع وشخص رائع.. برشلونة أجبرنا على البيع بالمال، ولم نتمكن من قول لا".



وأعلن بايرن ميونخ، يوم الإثنين الماضي، تعاقده مع فيليب كوتينيو من برشلونة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وسيرتدي اللاعب، صاحب الـ27 عامًا، القميص رقم 10 مع الفريق البافاري، حيث ظهر في أثناء توقيع العقود حاملًا قميصه المفضل، الذي ارتداه سابقًا مع ليفربول



برشلونة أصدر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل، وأشار البارسا في بيانه إلى إمكانية تفعيل بايرن ميونخ، بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.

