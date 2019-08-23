زيت الزعتر.. يخلصك من حب الشباب ويحمي من سرطان الثدي

يتميز مركب الثيمول الذي يوجد في الزعتر، بخصائص مضادة للتشنج، وعندما يخلط مع زيت زهرة الربيع، يعطي فاعلية كبيرة في تقليل السعال والتهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد
توجد العديد من الزيوت الحيوية المهمة لصحتنا من الداخل والخارج، على سبيل المثال زيت جوز الهند يعمل على تهدئة التهابات البشرة والتخلص من حب الشباب، والحصول على ترطيب طبيعي للبشرة، كما يوجد زيت السمسم الذي يعطي الشعر إنسيابية كبيرة، ويعالج البشرة الجافة ويحمي من تجاعيد الوجه، ويساعد على الشفاء من الجروح أيضًا، كما يوجد زيت الزعتر، قد يكون غير شائع بشكل كبير على مسامعك، ولكن يتيمز بالعديد من الفوائد مثل التخلص من حب الشباب، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
يتميز زيت الزعتر بعدة فوائد، ويرجع ذلك إلى الخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريا، إضافة إلى أنه يتميز بخصائص فعالة فيما يتعلق بمكافحة الفطريات، كما أنه يستخدم كمادة حافظة في عديد من الأطعمة، ومستحضرات التجميل ومستلزمات النظافة، ويعد أيضًا مكونا أساسيا في غسول الفم، كما توجد كثير من الدراسات التي تدعم
يتميز زيت الزعتر بعدة فوائد، ويرجع ذلك إلى الخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريا، إضافة إلى أنه يتميز بخصائص فعالة فيما يتعلق بمكافحة الفطريات، كما أنه يستخدم كمادة حافظة في عديد من الأطعمة، ومستحضرات التجميل ومستلزمات النظافة، ويعد أيضًا مكونا أساسيا في غسول الفم، كما توجد كثير من الدراسات التي تدعم قدرة الزعتر السحرية على التقليل من أو القضاء على البكتيريا التي تنتقل عن طريق الأغذية، ودعم الصحة بشكل عام، والتخفيف من الالتهابات في الجسم، بين فوائد أخرى، كما يحتوي زيت الزعتر على مجموعة من المكونات المهمة مثل الثيمول وسينيول، وما يلي بعض من الفوائد المهمة لزيت الزعتر:
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1- التخلص من حب الشباب
توجد كثير من الأدلة التي توضح أن زيت الزعتر فعال بشكل كبير في التخلص من البكتيريا المسببة لحب الشباب على البشرة، إضافة إلى دراسة أخرى كشفت أن زيت الزعتر لديه قدرة كبيرة على التخلص من البكتيريا، إذ عليك بتطبيقه بطريقة صحيحة للحفاظ على البشرة في معدلاتها الصحية.
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2- مكافحة الصلع
يساعد بشكل كبير في الوقاية من تساقط الشعر، وذلك من خلال خلطه مع زيوت حيوية أخرى بجانب زيت حامل مع التدليك، كما توجد كثير من الأدلة التي توضح أن زيت الزعتر مع مزيج من الزيوت الأساسية علاج فعال بشكل كبير.
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3- الوقاية من سرطان الثدي
كشفت دراسة أولية أن مستخلص الزعتر، لديه قدرة كبيرة على الحماية من سرطان الثدي.
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4- السعال والتهاب الجهاز التنفسي
يتميز مركب الثيمول الذي يوجد في الزعتر، بخصائص مضادة للتشنج، وعندما يخلط مع زيت زهرة الربيع، يعطي فاعلية كبيرة في تقليل السعال والتهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد.
5- حماية القلب
كشفت دراسة مخبرية أجريت عام 2010 في مجلة Journal of Lipid ResearchTrusted Source أن كارفاكرول في زيت الزعتر كان عاملا فعالا مضادًا للالتهابات ولديه إمكانات قوية في الحفاظ على صحة القلب؛ مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.
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6- الحفاظ على صحة الفم
من خلال الدراسات، ثبت أن الثيمول له آثار مضادة للالتهابات في العديد من الدراسات، وبالتالي نستطيع أن نقول إن زيت الزعتر فعال في الحد من الالتهابات والعدوى، وفقا لبحث حديث، نظرًا لأن الثيمول يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم، فهو مفيد بشكل كبير لصحة الفم، كما أن هذا المركب هو مكون أساسي في العديد من منتجات طب الأسنان، بما في ذلك غسول الفم.
وبالنسبة لصحة أفضل للفم، يمكنك أيضًا استخدام خل التفاح، حيث يتميز بخصائص مضادة للالتهابات وقاتلة للجراثيم، إضافة إلى أنه يساعد على تطهير المنطقة المصابة، فيمكن وضع ملعقة منه وتناوله مرتين في اليوم، كما أنه يستخدم في المضمضة كغسول طبيعي للفم؛ للتخلص من البكتيريا.