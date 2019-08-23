زيت الزعتر.. يخلصك من حب الشباب ويحمي من سرطان الثدي

يتميز مركب الثيمول الذي يوجد في الزعتر، بخصائص مضادة للتشنج، وعندما يخلط مع زيت زهرة الربيع، يعطي فاعلية كبيرة في تقليل السعال والتهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

زيت الزعتر

توجد العديد من الزيوت الحيوية المهمة لصحتنا من الداخل والخارج، على سبيل المثال زيت جوز الهند يعمل على تهدئة التهابات البشرة والتخلص من حب الشباب، والحصول على ترطيب طبيعي للبشرة، كما يوجد زيت السمسم الذي يعطي الشعر إنسيابية كبيرة، ويعالج البشرة الجافة ويحمي من تجاعيد الوجه، ويساعد على الشفاء من الجروح أيضًا، كما يوجد زيت الزعتر، قد يكون غير شائع بشكل كبير على مسامعك، ولكن يتيمز بالعديد من الفوائد مثل التخلص من حب الشباب، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".

يتميز زيت الزعتر بعدة فوائد، ويرجع ذلك إلى الخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريا، إضافة إلى أنه يتميز بخصائص فعالة فيما يتعلق بمكافحة الفطريات، كما أنه يستخدم كمادة حافظة في عديد من الأطعمة، ومستحضرات التجميل ومستلزمات النظافة، ويعد أيضًا مكونا أساسيا في غسول الفم، كما توجد كثير من الدراسات التي تدعم