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زيت الزعتر.. يخلصك من حب الشباب ويحمي من سرطان الثدي

يتميز مركب الثيمول الذي يوجد في الزعتر، بخصائص مضادة للتشنج، وعندما يخلط مع زيت زهرة الربيع، يعطي فاعلية كبيرة في تقليل السعال والتهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
زيت الزعتر
زيت الزعتر
توجد العديد من الزيوت الحيوية المهمة لصحتنا من الداخل والخارج، على سبيل المثال زيت جوز الهند يعمل على تهدئة التهابات البشرة والتخلص من حب الشباب، والحصول على ترطيب طبيعي للبشرة، كما يوجد زيت السمسم الذي يعطي الشعر إنسيابية كبيرة، ويعالج البشرة الجافة ويحمي من تجاعيد الوجه، ويساعد على الشفاء من الجروح أيضًا، كما يوجد زيت الزعتر، قد يكون غير شائع بشكل كبير على مسامعك، ولكن يتيمز بالعديد من الفوائد مثل التخلص من حب الشباب، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
يتميز زيت الزعتر بعدة فوائد، ويرجع ذلك إلى الخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريا، إضافة إلى أنه يتميز بخصائص فعالة فيما يتعلق بمكافحة الفطريات، كما أنه يستخدم كمادة حافظة في عديد من الأطعمة، ومستحضرات التجميل ومستلزمات النظافة، ويعد أيضًا مكونا أساسيا في غسول الفم، كما توجد كثير من الدراسات التي تدعم
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دراسة: مرضى الانسداد الرئوي عرضة أكبر لهشاشة العظام

تؤدي الإصابة بمرض الرئة المزمن مثل مرض الانسداد الرئوي، إلى الشعور بالعديد من الأعراض مثل ضيق التنفس والسعال المستمر. حذر الخبراء حسب صحيفة health24 من أن المرض قد يجعل مصابيه عرضة لهشاشة العظام، كما أن المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن في مراحله الخفيفة إلى الشديدة أكثر عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام مقارنة بالأصحاء من نفس العمر والجنس. أجريت الدراسة، التي نشرت في مجلة BMJ Open الطبية، من قبل باحثين في جامعة نوتنجهام، وكان الهدف من ذلك هو التحقيق في حالات كسور الورك والكسور الكبيرة بسبب هشاشة العظام.
ارتفاع-الكوليسترول

الغدة الدرقية عضو خفي مسؤول عن ارتفاع الكوليسترول

هناك علاقة وثيقة بين الكوليسترول وأمراض القلب، ولا يقتصر وجود هذه المادة اللينة التي تشبه الشمع في مجرى الدم فقط، بل في كل خلية في جسمك، حيث تعمل على إنتاج هرمونات مثل الإستروجين والتستوستيرون وفيتامين D وأغشية الخلايا والأحماض الصفراوية التي تساعدك على هضم الدهون، كما يساعد الكوليسترول في تكوين الذكريات وهو أمر حاسم لوظيفة الأعصاب، ولكن يمكن أن يسبب ضررًا إذا زاد نوع منه بشكل مبالغ فيه، لذا عليك معرفة الفرق بين الكوليسترول الجيد والضار وتأثيرهما على جسمك وفقا لما ذكره موقع Eat This, Not That.
البلازما-لتساقط-الشعر (1)

أمراض المناعة أو مشاكل جلدية.. 6 أسباب لتساقط الشعر

من المحتمل أن تظهر عليك بعد العلامات البسيطة التي تخفي ورائها مرض خطير، إذ عليك بالانتباه جيدًا إلى صحتك، والذهاب للطبيب من وقت لآخر للكشف الدوري، وبالتالي فإن تساقط الشعر ليس دليل فقط على تناول طعام غير صحي يفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة، قد يكون نتيجة التوتر والقلق والضغط المستمر، فإذا تعرضت لهذه الحالة يمكنك استخدام الطرق العلاجية الطبيعية للتخفيف من التساقط، ولكن يجب البحث في الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ذلك، لتعالج بشكل صحيح، نقلًا عن "dailyhealthpost".?
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