اللوم الدائم والشك| علامات تخبرك أنك على حافة الطلاق

توضح سولفان أنه عندما يبدأ شريك حياتك في جعلك تشعرين بأن كل شيء هو خطؤك، بدلا من الاستماع إليك ومناقشته أيضا، فقد حان الوقت للبحث عن حل جذري

تحرير:فيروز ياسر ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الزواج حياة جديدة تحتاج إلى التفاهم والاحترام والتقدير بين الطرفين، كما أن تجاوز المشكلات وتقبل الاختلافات أمر مهم للغاية، وخلال الفترة الأخيرة ازدادت معدلات الطلاق بشكل مخيف نتيجة لأغرب الأسباب وأخرى تستحق. إذا كنت تعتقدين أن الزواج مثل القصص الخيالية أو المسلسلات التي تشاهدينها، إذن ستقعين في فخ كبير قد لا تخرجين منه، ولهذا عليك النزول إلى أرض الواقع للتفهم وفهم حياتك الجديدة، وبناء على طريقتك التي تسعد كليكما، فالمعارك الزوجية لا تنتهي لكنها تحتاج إلى نفس طويل لتهدئتها.

قد يقل الشغف بين الزوجين بعد الزواج ولكن من المفترض أن يبقى التفاهم والاحترام، ولكن هناك بعض المسارات التي تؤدي في نهايتها إلى الطلاق، ولهذا عليك معرفة العلامات التي تكشف هذا الأمر، وفقا لخبراء العلاقات، وذلك حسبما ذكر موقع Woman's Day. 1- الشعور بالشك الذاتي عندما لا يعطيك شريكك الأولوية، بل يقلل

قد يقل الشغف بين الزوجين بعد الزواج ولكن من المفترض أن يبقى التفاهم والاحترام، ولكن هناك بعض المسارات التي تؤدي في نهايتها إلى الطلاق، ولهذا عليك معرفة العلامات التي تكشف هذا الأمر، وفقا لخبراء العلاقات، وذلك حسبما ذكر موقع Woman's Day.

1- الشعور بالشك الذاتي



عندما لا يعطيك شريكك الأولوية، بل يقلل من قدرتك وثقتك في نفسك وغالبا ما ينتقدك إذن أنتِ على حافة الشك الذاتي، وتقول ماريا سوليفان، خبيرة العلاقات :"هناك بعض العوامل الاجتماعية الأخرى، مما يجعلك تشعرين بأنك غير مهمة وتشكين في قدراتك التي كنت تثقين فيها ذات يوم، لذا عندما تبدأ علاقتك بالتأثير سلبًا على قيمتك الذاتية، فربما حان الوقت للطلاق".

2- شريكك لم يعد مهتما كالسابق



إذا كنتِ أنتِ الوحيدة فقط من تهتمين بتفاصيل زوجك، ولم يعد يقوم بهذا الأمر كما كان من قبل قد تشعرين بشيء مفقود في حياتك، وكلما فشل شريكك في التمسك بالإيجابيات التي يقوم بها، ولم يعد مهتما بالحديث معك، إذن قد تكون هذه علامة على عدم الرضا عن الزواج.

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3- إلقاء الخطأ عليكِ



توضح سولفان أنه عندما يبدأ شريك حياتك في جعلك تشعرين بأن كل شيء هو خطؤك، بدلا من الاستماع إليك ومناقشته أيضا، فقد حان الوقت للبحث عن حل جذري.

وعندما يكون زوجك غير راغب في النظر إلى نفسه في المرآة ويدرك أن الزواج يدور حول الحلول الوسط، فقد يكون ذلك مؤشرا على أنه لم يعد يرغب في هذه الحياة.

4- لم يعد يهتم بحل المشكلات



في الوقت الذي يبدأ فيه زوجك بعدم حل المشكلات وإهمالها حتى تكبر ولا يمكن السيطرة عليها، ستكونين بحاجة إلى محام للطلاق، وذلك نتيجة الاستيلاء وعدم وجود حل جذري لما يحدث.

5- تغير الشخصية



بالطبع الحياة تغير كثيرا من شخصية كل فرد والمواقف تؤثر فيه، ولكن لا بد من وجود بعض النقاط المشتركة في الزواج، وعندما تصلين أنت وزوجك إلى النقطة التي لم يعد لديكِ فيها أشياء مشتركة أو لا تواجهان بعضكما، إذن قد تصلين إلى طريق مسدود.

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6- لا يستمع كل شخص للآخر



تقول سيدني سيروتو، دكتوراه في علم النفس ومدرب الحياة: "إن الاستماع بنشاط لما تقوله زوجتك أمر حيوي لبقاء الزواج، وعندما لا يأخذ أي من الزوجين الوقت الكافي لسماع حقيقة ما يعبر عنه الآخر، فأنت تثبت أن أفكار ومشاعر شريك حياتك لا تهمك، وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى أن يجد أحد الزوجين أو كليهما شخصًا آخر يثق به، مما قد يؤدي إلى الخيانة الزوجية والطلاق".

7- الشعور بخيبة أمل



يقول لوري بون، محامي الأسرة والطلاق في مدينة نيويورك، يبدأ أحد الزوجين في إدراك فكرة أنه إذا كانت الأمور مختلفة عما كانت عليه في الماضي، فإنهما يواجهان المشكلات جيدا، ولكن بعض الأزواج قد لا يدرك أن الحياة الزوجية مختلفة عن العزوبية ويعيشان أحلاما وردية، وبالتالي تحدث خيبة أمل في عدم الوفاء بالتوقعات المسبقة، مما يؤدي إلى انهيار العلاقة.

8- فشل تكوين أسرة سليمة



إن العلاقات الفاشلة مع الأطفال والآباء والأصدقاء والإخوة والأخوات كلها مصادر رئيسية لفشل الزواج، حيث يقول الخبراء إن تربية الأطفال جيدا وتكوين أسرة سليمة أمر ليس سهلا، كما يسبب مزيدا من التوتر ولكن في حالة عدم التغلب عليه تحدث فجوة بداخل الأسرة وخلافات كثيرة بين الزوجين، قد تؤدي في نهايتها إلى الانفصال.

9- الانسحاب التدريجي



عندما تزداد المشكلات بين الطرفين قد ينسحب أحدهما من المناقشة وينفرد بنفسه ويترك الشريك الآخر وحيدا، وبالتالي يشعر الطرف الآخر بعدم الاهتمام ومن هنا يبدأ الطلاق.

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10- عدم تقبل الاختلافات



تؤدي الاختلافات في الشخصيات إلى فعل الأشياء بشكل منفصل وهذا أمر متوقع، ولكن عندما لا يبذل أي طرف جهدا لتقبل الاختلافات من هنا تبدأ المشكلة.