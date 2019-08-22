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اللوم الدائم والشك| علامات تخبرك أنك على حافة الطلاق

توضح سولفان أنه عندما يبدأ شريك حياتك في جعلك تشعرين بأن كل شيء هو خطؤك، بدلا من الاستماع إليك ومناقشته أيضا، فقد حان الوقت للبحث عن حل جذري
تحرير:فيروز ياسر ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
علامات تشير للطلاق
علامات تشير للطلاق
الزواج حياة جديدة تحتاج إلى التفاهم والاحترام والتقدير بين الطرفين، كما أن تجاوز المشكلات وتقبل الاختلافات أمر مهم للغاية، وخلال الفترة الأخيرة ازدادت معدلات الطلاق بشكل مخيف نتيجة لأغرب الأسباب وأخرى تستحق. إذا كنت تعتقدين أن الزواج مثل القصص الخيالية أو المسلسلات التي تشاهدينها، إذن ستقعين في فخ كبير قد لا تخرجين منه، ولهذا عليك النزول إلى أرض الواقع للتفهم وفهم حياتك الجديدة، وبناء على طريقتك التي تسعد كليكما، فالمعارك الزوجية لا تنتهي لكنها تحتاج إلى نفس طويل لتهدئتها.
قد يقل الشغف بين الزوجين بعد الزواج ولكن من المفترض أن يبقى التفاهم والاحترام، ولكن هناك بعض المسارات التي تؤدي في نهايتها إلى الطلاق، ولهذا عليك معرفة العلامات التي تكشف هذا الأمر، وفقا لخبراء العلاقات، وذلك حسبما ذكر موقع Woman's Day. 1- الشعور بالشك الذاتي عندما لا يعطيك شريكك الأولوية، بل يقلل
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لوحة الموناليزا

في مثل هذا اليوم.. سرقة لوحة الموناليزا

في مثل هذا اليوم 22 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1911: سرقة لوحة الموناليزا التي رسمها الرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي. وفي عام 1852: ولد بشارة تقلا، وهو صحفي مصري من أصل لبناني، وقد أسس جريدة الأهرام. وفي عام 1799: نابليون بونابرت يغادر مصر من الإسكندرية عائدا إلى فرنسا. وفي عام 1798: نابليون بونابرت يصدر قرارا بإنشاء المجمع العلمي في مصر.
استحمام

10 أخطاء نفعلها أثناء الاستحمام تسبب مشاكل صحية

نعيش هذه الأيام في موجة حارة شديدة، ونظرًا لارتفاع درجة الحرارة، أصبح الاستحمام روتينا أساسيا يوميا، خاصةً لأن الاستحمام يجعلنا أكثر صحة بدنيًّا وعقليًّا. لكن هل تعلم أن هناك بعض الأخطاء التي نمارسها عند الاستحمام؟ تؤدي هذه الأخطاء إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، حسب العديد من الأبحاث. كشفت العديد من الدراسات -حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية- أن الإفراط في الاستحمام يتسبب في إزالة بكتيريا الميكروبويم، وعدم وجود هذه البكتيريا يعرض الجسم لمشاكل القلب والهضم.
أشياء لا تقولها لمن يفقد وزنه

عبارات تجنب قولها لمن يعانون من فقد الوزن

اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بفقدان الوزن ليس أمرا سهلا وبسيطا، لذا يجب أن تكون الشخص الداعم للآخرين، على سبيل المثال التحفيز بشكل مستمر من أفضل ما يمكن أن تقدمه، على الجانب الآخر، توجد بعض الأشياء عليك أن تتجنبها عندما تجد شخصًا فقد الكثير من وزنه، لأنه قد يكون نتيجة حالة مرضية، تسببت في ذلك، ولكن يمكن أن تخبره عن نجاحه في ما فعله، وفي نفس الوقت، يمكنك عرض بعض من طرق التخسيس الصحية لمساعدته في استعادة نضارة وجهه، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".
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ملابس-لا-تناسب-الطائرة

هذه الملابس يجب ألا ترتديها على متن الطائرة

صحيح أنك عند السفر بالطائرة تريدين التأكد أنكِ تشعرين بالراحة وأن تكوني في أفضل حال، ولهذا ليس من السهل دائما اختيار ملابس السفر المثالية، فيجب أن تكون عملية بما يكفي لإدارة عقبات تسلق السلالم وحمل الحقائب الثقيلة. في بعض الأحيان، قد تخطئين في اختيار ملابسك عند السفر بالطيران، ظنا أنكِ يجب أن تكوني بكامل أناقتك حتى وإن كانت مريحة، ولكن من المهم تجنب أي ملابس مزيفة تعوق راحتك وتسبب لك الشعور بالحَر والحكة، والاستعداد لرحلتك بهذه النصائح، وفقا لما ذكره موقع Top Journey Mag.
وظائف-تناسب-برج-الاسد

ممثل أو مقدم برامج.. برج الأسد محظوظ بهذه الوظائف

كونك من برج الأسد فأنت شخص شديد الثقة بالنفس، تستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب في وقت قصير ولديك من المهارات ما يجعل النجاح حليفك في كل مرة، وغالبا ما تبحث عن التحديات وتواجهها بكل شجاعة، فلا تغلبك المصاعب، ولا تعرف الاستسلام. على الرغم من أنك هادئ وقد تبدو متواضعا في بعض الأحيان، لكن قوتك الداخلية تنعكس على تصرفاتك وملامحك، ولهذا لديك كاريزما جذابة لمن حولك، وعند التحدث عن المهن المناسبة لك فهناك الكثير، ولكن البعض منها قد يبدو غريبا، لذا تعرف على أبرزها وفقا لما ذكره موقع Free Horoscopes.
أخطاء-عند-وضع الكونسيلر

حافظي على ثبات مكياجك في الصيف بهذه الخطوات

الصيف مليء بالأشياء الرائعة، كالذهاب إلى المصيف والاستمتاع بالبحر، أو السهرات النيلية في الليل، بالإضافة إلى موسم الأفراح الذي يخلصك من المزاج السيئ. وعندما تشعرين بالحر فغالبا ما تتناولين كوبا من العصير المثلج أو الفاكهة الباردة للترطيب، ولكن السيئ في الصيف المكياج غير الثابت، والذي يتغير مظهره نتيجة العرق والشعور برطوبة الجو. إذا كان لديك مناسبات عديدة خلال الصيف وتحتاجين إلى ثبات المكياج، فهناك بعض النصائح التي تساعدك في الحفاظ عليه، تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع Good Housekeeping.
اندرويد

وصول 200 تطبيق ضار إلى ملايين المستخدمين خلال يوليو

تعرض متجر جوجل بلاي للعديد من الانتقادات خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بسبب الكشف عن العديد من البرامج والتطبيقات الضارة بالمتجر. من الواضح أنه حتى في الوقت الذي تقدم فيه المنصة مزيدا من الإجراءات الوقائية، فإن الجهات التي تهدد تلك التطبيقات ما زالت تبحث عن سبل ملتوية لإيجاد مساحة لها عبر هواتف أندرويد. على الرغم من زعم جوجل بلاي عدة مرات أنها ستتخذ كل الإجراءات الرادعة للتطبيقات الخبيثة، فعلى المستخدمين توخي الحذر الشديد قبل تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة وغير موثوقة، حسب صحيفة «فوربس» الأمريكية.
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