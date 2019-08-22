مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية بديالي العراقية

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

قوات عراقية

أعلنت القوات العراقية، اليوم الخميس، مقتل 6 إرهابيين، على يد قوات الأمن، بعد أن حاولت التعرض إلى فوج عسكرى بعد محاصرتهم. وأكد الإعلام الأمنى العراقي في بيان صحفي، أن الإرهابيين من بينهم 4 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من ضمنهم ما يسمى إعلامي ولاية ديالى، حيث تم العثور على كاميرته في منطقة قره تبه بمحافظة ديالي. وكشفت القيادة الأمريكية الوسطى في وقت سابق عن حملة أمنية لمواجهة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمال العراق بالتعاون مع الجيش العراقي.

ويخوض جنود أمريكيون من اللواء القتالي الأول في الفرقة 101 المحمولة جوًا عملية أمنية ضد تحصينات "داعش" والتنظيمات الإرهابية في مناطق قريبة من مطار القيارة في الموصل من محافظة نينوي. وخسر التنظيم المتطرف آخر جيب خاضع لسيطرته في سوريا قرب الحدود العراقية في مارس 2018، لكن خلاياه النائمة استمرت في شن هجمات