إرهاب

مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية بديالي العراقية

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
قوات عراقية
قوات عراقية
أعلنت القوات العراقية، اليوم الخميس، مقتل 6 إرهابيين، على يد قوات الأمن، بعد أن حاولت التعرض إلى فوج عسكرى بعد محاصرتهم. وأكد الإعلام الأمنى العراقي في بيان صحفي، أن الإرهابيين من بينهم 4 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من ضمنهم ما يسمى إعلامي ولاية ديالى، حيث تم العثور على كاميرته في منطقة قره تبه بمحافظة ديالي. وكشفت القيادة الأمريكية الوسطى في وقت سابق عن حملة أمنية لمواجهة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمال العراق بالتعاون مع الجيش العراقي.
ويخوض جنود أمريكيون من اللواء القتالي الأول في الفرقة 101 المحمولة جوًا عملية أمنية ضد تحصينات "داعش" والتنظيمات الإرهابية في مناطق قريبة من مطار القيارة في الموصل من محافظة نينوي. وخسر التنظيم المتطرف آخر جيب خاضع لسيطرته في سوريا قرب الحدود العراقية في مارس 2018، لكن خلاياه النائمة استمرت في شن هجمات
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ولاية خاراسان.. نقطة انطلاق «داعش» الجديدة

جدد تفجير انتحاري في حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، تبنته إحدى الجماعات المحلية التابعة لتنظيم "داعش" من المخاوف بشأن التهديد المتزايد الذي يشكله الآلاف من مقاتليه، وكذلك قدرتهم على التخطيط لهجمات عالمية من معقلهم في الجبال المعزولة شمال شرق أفغانستان. وجاء الهجوم في الوقت الذي يبدو فيه أن طالبان تقترب من اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي استمرت لقرابة 18 عاما. وتأمل واشنطن الآن أن تتمكن طالبان من كبح جماح مقاتلي "داعش"، وسط حالة من القلق من انضمام بعض مقاتلي طالبان، المحبطين من اتفاق السلام، إلى داعش.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

أمريكا: 5 ملايين دولار ثمن رأس 3 دواعش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، رصد جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي، إذ أن برنامج العدالة التابع لها عرض مكافآت لمن يساعد في القبض على أي من "قادة داعش الرئيسيين"، وعددهم ثلاثة، هم: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري. والمولى، حسب واشنطن، أحد القادة البارزين في داعش بسوريا والعراق، ويدعى أيضا "حجي عبد الله"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
حركة-طالبان

طالبان تحرق مدرسة للبنات في أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين من "طالبان" أشعلوا النيران فجرا في مدرسة للبنات بالعاصمة كابول، فيما نفت الحركة ضلوعها في الاعتداء، وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، بأن حركة "طالبان" أحرقت ثانوية "بويا زار" للبنات في قرية نصيري بالعاصمة، في وقت متأخر من الليلة الماضية. وأشار مسؤولون محليون إلى أن مئات الفتيات كن يتلقين التعليم في المدرسة التي تم حرقها، دون الإفادة بوجود إصابات بشرية، أو عن حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمدرسة.
داعش

رغم سقوط الخلافة.. تهديدات داعش في أوروبا مستمرة

منذ أن بدأ تنظيم داعش الإرهابي في الظهور كقوة كبيرة في عالم الإرهاب عام 2014، وهو يعمل على نشر أفكاره وعملياته في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا وأمريكا، بخلاف قاعدته في الشرق الأوسط. وعلى مدار العامين الماضيين، مُني التنظيم بخسائر هائلة، تسببت في انهياره على المستوى التنظيمي، إلا أن أفكاره قد تكون مستمرة. فوفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة "هيرتيج" تحت عنوان "تهديدات إرهاب ما بعد الخلافة في أوروبا والحاجة إلى استمرار مساعدة الولايات المتحدة"، فإن الهزيمة الإقليمية لداعش يمكن أن تعني انخفاض الهجمات؛ لكن كما يشير المؤلف فإن التهديد مستمر.
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داعش

ولاية خاراسان.. نقطة انطلاق «داعش» الجديدة

جدد تفجير انتحاري في حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، تبنته إحدى الجماعات المحلية التابعة لتنظيم "داعش" من المخاوف بشأن التهديد المتزايد الذي يشكله الآلاف من مقاتليه، وكذلك قدرتهم على التخطيط لهجمات عالمية من معقلهم في الجبال المعزولة شمال شرق أفغانستان. وجاء الهجوم في الوقت الذي يبدو فيه أن طالبان تقترب من اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي استمرت لقرابة 18 عاما. وتأمل واشنطن الآن أن تتمكن طالبان من كبح جماح مقاتلي "داعش"، وسط حالة من القلق من انضمام بعض مقاتلي طالبان، المحبطين من اتفاق السلام، إلى داعش.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

أمريكا: 5 ملايين دولار ثمن رأس 3 دواعش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، رصد جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي، إذ أن برنامج العدالة التابع لها عرض مكافآت لمن يساعد في القبض على أي من "قادة داعش الرئيسيين"، وعددهم ثلاثة، هم: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري. والمولى، حسب واشنطن، أحد القادة البارزين في داعش بسوريا والعراق، ويدعى أيضا "حجي عبد الله"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
داعش

رغم سقوط الخلافة.. تهديدات داعش في أوروبا مستمرة

منذ أن بدأ تنظيم داعش الإرهابي في الظهور كقوة كبيرة في عالم الإرهاب عام 2014، وهو يعمل على نشر أفكاره وعملياته في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا وأمريكا، بخلاف قاعدته في الشرق الأوسط. وعلى مدار العامين الماضيين، مُني التنظيم بخسائر هائلة، تسببت في انهياره على المستوى التنظيمي، إلا أن أفكاره قد تكون مستمرة. فوفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة "هيرتيج" تحت عنوان "تهديدات إرهاب ما بعد الخلافة في أوروبا والحاجة إلى استمرار مساعدة الولايات المتحدة"، فإن الهزيمة الإقليمية لداعش يمكن أن تعني انخفاض الهجمات؛ لكن كما يشير المؤلف فإن التهديد مستمر.
داعش

البنتاجون يتهم ترامب بالمشاركة في عودة داعش

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، انتهاء تنظيم داعش الإرهابي بصفة شبه نهائية في أوقار تمركزها داخل سوريا والعراق، فإن تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بدت غير واثقة تمامًا من ذلك. وبدا من الواضح أن البنتاجون لديه شكوك حول انتهاء داعش بشكل تام، متوقعًا أنه لا يزال لدى التنظيم الإرهابي الذي برز بقوة عام 2013، القدرة على تجميع قواه في بعض البلدان التي كان له وجود مؤثر وظاهر فيها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها سوريا.
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