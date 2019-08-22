أوروبا ترفض عودة روسيا إلى مجموعة الثمانية الكبار

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

الاتحاد الأوروبي

عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن معارضته لتوجيه أي دعوة "غيرمشروطة" إلى روسيا للعودة إلى مجموعة الثمانية الكبار. وقال مسؤول أوروبي كبير تعليقا على اقتراح ترامب بعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار": إن "الاتحاد الأوروبي يعارض توجيه أي دعوة غير مشروطة لروسيا للسماح لها بالانضمام إلى المحادثات بين زعماء مجموعة السبع"، وفقا لـ"رويترز". واعتبر المسؤول أن أسباب استبعاد موسكو لا تزال موجودة، وأن أي عرض للعودة سيكون ذو نتائج عكسية ودليل على الضعف.

من جهته أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه من السابق لأوانه الحديث عن عودة روسيا إلى مجموعة السبع الكبار وأن تعود لتصبح مجموعة الثماني الكبار. في الوقت نفسه، أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، أن إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك محادثات السلام مع أوكرانيا سيساعد على تهيئة