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أوروبا ترفض عودة روسيا إلى مجموعة الثمانية الكبار

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن معارضته لتوجيه أي دعوة "غيرمشروطة" إلى روسيا للعودة إلى مجموعة الثمانية الكبار. وقال مسؤول أوروبي كبير تعليقا على اقتراح ترامب بعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار": إن "الاتحاد الأوروبي يعارض توجيه أي دعوة غير مشروطة لروسيا للسماح لها بالانضمام إلى المحادثات بين زعماء مجموعة السبع"، وفقا لـ"رويترز". واعتبر المسؤول أن أسباب استبعاد موسكو لا تزال موجودة، وأن أي عرض للعودة سيكون ذو نتائج عكسية ودليل على الضعف.
من جهته أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه من السابق لأوانه الحديث عن عودة روسيا إلى مجموعة السبع الكبار وأن تعود لتصبح مجموعة الثماني الكبار. في الوقت نفسه، أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، أن إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك محادثات السلام مع أوكرانيا سيساعد على تهيئة
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لتضامنهم مع الأكراد.. تركيا تعتقل 26 محاميا في إزمير

أعلنت الشرطة التركية، اليوم الخميس، اعتقال 26 محاميًا خرجوا في تظاهرة بمدينة إزمير احتجاجًا على عزل السلطات 3 رؤساء بلديات ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي كانت وزارة الداخلية التركية، ذكرت في وقت سابق، أن أجهزة الأمن اعتقلت في مختلف مناطق البلاد مئات المشبوهين بالارتباط بـ"حزب العمال الكردستاني". وأكدت الوزارة توقيف 418 شخصًا في 29 من أصل 81 ولاية تركية، في عمليات ضد "حزب العمال" الذي تعتبره أنقرة تنظيمًا إرهابيا، لافتة إلى استمرار هذه العمليات، وفقًا لوكالة "رويترز"
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روحاني: أمريكا أول الهاربين من الشرق الأوسط

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن أمريكا تتصرف كالفأر أمام إيران، وأنها ستكون أول من يهرب من الشرق الأوسط حين تتعرض المنطقة للخطر. وأضاف روحاني خلال مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور- 373" الصاروخية للدفاع الجوي: "سنتعامل بالمنطق مقابل المنطق والقوة مقابل القوة، ومقابل القوة الأمريكية ضد إيران نحن بحاجة إلى استخدام القوة"، مؤكدًا أن إيران تتمتع بقوة دفاعية عالية. وأوضح أن الخلاف مع أمريكا خلاف استراتيجي في وجهات النظر والتفكير، وليس خلافا عسكريا أو سياسيا.
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إيران تعلن موقفها من شن حرب في الخليج

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن "بلاده لن تبدأ حربًا في الخليج"، مضيفًا أن الإيرانيين سيدافعون عن أنفسهم. وتساءل ظريف في كلمة بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية، اليوم الخميس، "هل ستنشب حرب في الخليج؟.. بمقدوري أن أقول لكم إننا لن نبدأ الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا". تأتي تصريحات الوزير الإيراني، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وأسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ "أرض - جو" في يونيو، قائلة: إن "الطائرة المسيرة كانت فوق أراضيها، لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في المجال الجوي الدولي".
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هل تعود روسيا لمجموعة السبع بموافقة ترامب؟

على الرغم من المشكلات العديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن هناك بعض نقاط الاتفاق التي ظهرت مؤخرًا في الرؤى الخاصة بالجانبين بشأن التعامل مع التهديدات الروسية للغرب، وبالأخص قارة أوروبا. وخلال الساعات القليلة الماضية، بدا من الواضح أن هناك اتفاقا بشأن التعامل مع روسيا، حيث عبَر الرئيس الأمريكي عن دعمه لإعادة موسكو مجددًا إلى مجموعة السبع، وهو الأمر الذي لقى صدى واسعا لدى نظيره الفرنسي، والذي تستضيف بلاده القمة العام الجاري.
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بوتين: سنرد على اختبار أمريكا لصاروخ جديد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اختبار الولايات المتحدة لصاروخ جديد مؤخرًا أثار مخاوف جديدة لدى روسيا، معتبره أمرًا يستدعي ردا لذلك. وأضاف بوتين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء بعد محادثاته مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في العاصمة هلسنكي، أن الاختبار الأمريكي يشير إلى أن واشنطن بدأت العمل على تطوير الصاروخ قبل فترة كبيرة من إعلانها نيتها الانسحاب من المعاهدة، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا، موضحًا أن الاختبار يعني لروسيا "ظهور تهديدات جديدة سنرد عليها وفقا لذلك".
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

ترامب يؤيد عودة روسيا لمجموعة «الثمانية الكبار»

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار"، التي تحولت إلى "السبعة الكبار" بعد مغادرتها للمجموعة في عام 2014، بحسب "روسيا اليوم". وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في أواخر يونيو 2018، أن ترامب، مقتنع تماما بعودة روسيا لمجموعة الثماني الكبرى "G8". وأوردت وكالة "نوفوستي" عن بومبيو قوله: "أعتقد أن تعليق ترامب واضح، فهو مقتنع تماما أن حضور روسيا كطرف في النقاشات الجيوسياسية الهامة أمر لا مفر منه". وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى استعداد واشنطن لتحديد "الخيارات التوفيقية" للمفاوضات مع موسكو.
صاروخ-ايراني

أول رد روسي على تجربة واشنطن الصاروخية

اعتبرت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن خطوة الولايات المتحدة بإجراء اختبارات على صاروخ جوال متوسط المدى، تؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية. ويأتي التصعيد الأمريكي بعد نحو 3 أسابيع من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقّعة مع موسكو بزعم عدم التزام الأخيرة بالمعاهدة الأمر الذي نفاه الكرملين، وصرح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، بأن "الأمر يدعو للأسف.. من الواضح أن الولايات المتحدة سلكت مسار تصعيد التوترات العسكرية"، بحسب وكالة "تاس".
القوات الامريكية والتركية شمال سوريا

إيران عن المنطقة الآمنة حول سوريا: مقلق واستفزازي

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الاتفاق الأمريكي التركي بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، مؤكدة أنه أمر استفزازي ومقلق. كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك للحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وتطالب تركيا بمنطقة تكون بعمق ثلاثين كيلومترا ابتداء من حدودها، وهو مطلب كرره وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
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