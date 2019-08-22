هل يجوز إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية؟.. الإفتاء تجيب

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

دار الإفتاء - صورة أرشيفية

نشرت دار الإفتاء، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، سؤالا يقول: "هل يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات الحكومية المجانية التي جرى العرف أنها تعالج المرضى الفقراء؟"، مجيبة عنه بأنه: يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات التي تعالج المرضى الفقراء، على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن مصرف (سبيل الله) الذي جاء في الآية الكريمة: ?إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ? [التوبة: 60] يشمل كل القرب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، عند الحاجة إلى ذلك لأن الأصل في الزكاة تمليكها للمحتاج.

يذكر أن الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، صرح يوم السبت الماضي، بأن الحجاب وجوبه مرتبط بالبلوغ وقبل ذلك البنت غير مكلفة، والله لا يحاسبها على صلاة أو حجاب، معقبًا: ورد في السؤال البنت تبلغ من العمر 12 عامًا وجسمها أكبر من سنها، وهنا إذا تمت 15 عامًا دون بلوغ وجب عليها الحجاب لأن ذلك