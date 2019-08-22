حبوب العطارين لمنع الحمل في طلب إحاطة: سامة

تحرير:أحمد جاد ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أعربت النائبة فايقة فهيم، عن قلقها بشأن انتشار حبوب من الخروع، ويصفها عديد من العطارين على أساس أنها أحد وسائل منع الحمل الآمنة، بل وأفضل من الوسائل التقليدية، مضيفة أنه يتم وصف هذه الحبة للرجال بحجة أنها تعطي قوة إضافية لهم، إلا أن تناولها لمدة شهرين متتابعين، يصيب بألم فظيع في المعدة ويؤدي إلى التسمم. وبناءً عليه تقدمت "فهيم" بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن وصف حبوب سامة للمواطنين بحجة العلاج دون تدخل الأجهزة المعنية.

وأوضحت أن المختصين يؤكدون أنه إذا تناول شخص من حبة إلى 6 حبات من بذور الخروع فإنها غير آمنة تماما، ويمكن أن تقتل شخصا بالغا، إذ أن قشور بذرة الخروع تحتوي على سم قاتل، ويمكن أن يسبب صدمة تدمير خلايا الدم، واضطرابات شديدة في السوائل والكيماويات، وتلف الكبد والكلى والبنكرياس، ما يؤدي إلى الموت.وذكرت