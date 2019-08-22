مصر للطيران: تسيير 22 رحلة لعودة 4800 حاج
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
حجاج - صورة أرشيفية
تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، وتسير الشركة، غدا الجمعة، 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وبرج العرب لنقل 4 آلاف و800 حاج، ومن المقرر أن تسير الشركة الرحلات بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2500 حاجا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و11 رحلة من المدينة المنورة لنقل 2300 حاجا من حجاج تضامن البحيرة ومطروح والقاهرة والإسكندرية والفيوم والغربية، وقرعة سوهاج والبحيرة والوادي الجديد والأقصر وقنا، بخلاف رحلات العمل.
وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.ومن المتوقع أن تسير الشركة نحو 200 رحلة
وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.
ومن المتوقع أن تسير الشركة نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.
من ناحية أخرى، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان له، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح أول من أمس الثلاثاء، 70 ألفا و414 حالة مرضية تم الكشف عليها. (التفاصيل)