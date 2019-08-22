مصر للطيران: تسيير 22 رحلة لعودة 4800 حاج

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

حجاج - صورة أرشيفية

‎تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، وتسير الشركة، غدا الجمعة، 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وبرج العرب لنقل 4 آلاف و800 حاج، ومن المقرر أن تسير الشركة الرحلات بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2500 حاجا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و11 رحلة من المدينة المنورة لنقل 2300 حاجا من حجاج تضامن البحيرة ومطروح والقاهرة والإسكندرية والفيوم والغربية، وقرعة سوهاج والبحيرة والوادي الجديد والأقصر وقنا، بخلاف رحلات العمل.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.ومن المتوقع أن تسير الشركة نحو 200 رحلة