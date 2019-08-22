كارول سماحة تروج لأغنية من فيلمها الجديد «بالصدفة»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

كارول سماحة

روجت المطربة كارول سماحة لأحدث أغانيها التى تحمل اسم "بتآمن بالصدفة"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام:"حصريا أغنية الفيلم الجديدة بتآمن بالصدفة، قريبا". وكانت قد نشرت كارول سماحة عبر حسابها بالموقع ذاته الفيديو التشويقي للفيلم اللبناني "بالصدفة"، المنتظر عرضه بدءا من 26 سبتمبر المقبل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، وتأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.

كارول سماحة طرحت مؤخرا أغنية "إن شالله"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إسلام زكى، وتوزيع عادل حقى، واقترب من النصف مليون مشاهدة. يذكر أن كارول أحيت حفلا فى القاهرة أبريل الماضي يحمل اسم " الحلم" في مركز المنارة بالتجمع الخامس، وقدمت فيه مجموعة كبيرة