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كارول سماحة تروج لأغنية من فيلمها الجديد «بالصدفة»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
كارول سماحة
كارول سماحة
روجت المطربة كارول سماحة لأحدث أغانيها التى تحمل اسم "بتآمن بالصدفة"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام:"حصريا أغنية الفيلم الجديدة بتآمن بالصدفة، قريبا". وكانت قد نشرت كارول سماحة عبر حسابها بالموقع ذاته الفيديو التشويقي للفيلم اللبناني "بالصدفة"، المنتظر عرضه بدءا من 26 سبتمبر المقبل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، وتأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.
كارول سماحة طرحت مؤخرا أغنية "إن شالله"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إسلام زكى، وتوزيع عادل حقى، واقترب من النصف مليون مشاهدة.  يذكر أن كارول أحيت حفلا فى القاهرة أبريل الماضي يحمل اسم " الحلم" في مركز المنارة بالتجمع الخامس، وقدمت فيه مجموعة كبيرة
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منهم علي الحجار.. تعرف على حفلات «محكى القلعة»

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جدل بعد إلغاء حفل «مشروع ليلى».. وكارول سماحة تدعمهم

بعد جدل وضغط كبير في لبنان، أفادت لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية، في بيان، أنه "في خطوة غير مسبوقة، ونتيجة التطورات المتتالية، أجبرت اللجنة على إيقاف حفلة فرقة مشروع ليلى مساء الجمعة 9 أغسطس 2019، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض". وعلى أثر ذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وتصدر الخبر عناوين الصحف، بينها "لوموند" التي نشرت تقريرا تحت عنوان "إلغاء حفلة لفرقة مشروع ليلى لمسّها بالرموز المسيحية"، وبنفس المعنى نشرت "نيويورك تايمز" خبرا بعنوان "مهرجان لبناني يمنع فرقة شعبية بعد ضغوط مسيحية".
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