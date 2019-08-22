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3 قتلى من الجنود الأتراك على يد أكراد سوريا

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
قوات تركية
قوات تركية
قُتل 3 جنود أتراك في اشتباك مع مسلحين أكراد جنوب شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق. وقال مكتب حاكم إقليم شرناق التركي، في بيان، اليوم الخميس: إنه "تم تحييد 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني خلال المواجهة". وأضاف أن الجنود كانوا يشرفون على أمن شركة البترول التركية الحكومية (تباو) قرب بلدة سلوبي في إقليم شرناق عندما وقع الاشتباك، مشيرا إلى أن طائرة مسيرة رصدت المسلحين في المنطقة نفسها من قبل. وانهار وقف إطلاق النار، الذي استمر لنحو عامين، بين المسلحين الأكراد وأنقرة في يوليو 2015.
وتسببت هجمات الجيش التركي على الأكراد في توتر العلاقات بين الأكراد والأتراك في البلاد جراء خصومات وعداوات ألحقت ضررا بالغا بالنسيج الاجتماعي في البلاد. وهدد رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، من أن بلاده تعتزم شنّ عملية عسكرية في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود
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بوريس-جونسون (1.) (2)

رغم الابتسامات.. فشل جولة جونسون في ألمانيا وفرنسا

في إطار محاولاته لتحسين ظروف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بجولة مهمة في ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي. إلا أن جولته لم تكلل بالنجاح، حيث أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أملا ضئيلا لجونسون بأنه مستعد للتفاوض مرة أخرى حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن أي تغييرات في الصفقة الحالية لن تكون كبيرة. فبعد يوم من عقد جونسون محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ناقش رئيس الوزراء البريطاني مع ماكرون في باريس كيفية حل مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
شينزو-آبي-وبوتين

اليابان تدعو لإشراك روسيا في المشاكل الدولية

دعت اليابان، اليوم الخميس، إلى إشراك روسيا في حل المشاكل الدولية بشكل أكثر فاعلية، وذلك غداة الدعوة الموجهة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبار العام المقبل. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية: "من أجل أن تلعب روسيا دورًا بناءً في حل المشاكل الدولية، من الضروري إجراء حوار مع روسيا وإشراكها في هذه الأمور، وهذا هو الموقف الرئيس لبلدنا.. سنواصل مناقشة هذه المسألة مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الكبار"، بحسب "سبوتنيك".
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

سياسة التخلص من المعارضة تفتح نيران النقد ضد أردوغان

شن النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان حملة موسعة ضد عدد من المسؤولين الأكراد جنوب شرق البلاد، وهو الأمر الذي يُنظر إليه على أنه من ضمن الممارسات المرفوضة دوليًّا من قبل نظام الرئيس التركي، والذي بالفعل يعاني انتقادات لاذعة في الوقت الحالي. وخلال الأشهر القليلة الماضية، رأى الرئيس التركي ضرورة الدخول في صراعات مباشرة مع العديد من الأطراف، بما في ذلك الأكراد، من أجل توطيد حكمه الذي تلقى عدة ضربات مختلفة، كان أبرزها خسارة منصب العمدة في عدد من المدن التركية المهمة.
إيمانويل-ماكرون

ماكرون من الإليزيه: نحترم قرار بريطانيا حول بريكست

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن موقف فرنسا تجاه مسألة "بريكست". وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أمام قصر الإليزيه: "موقف فرنسا واضح بشأن بريكست، وهو احترام قرار الشعب البريطاني وتطبيقه". وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الحفاظ على العلاقة المهمة مع المملكة البريطانية بغض النظر عن الظروف أو الوقت الحالي، وعلى ضرورة تعزيزها وتعميقها، قائلاً: إن "الاتحاد الأوروبي سيبرم اتفاقا آخر مع المملكة البريطانية لتحديد العلاقة المستقبلية".
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

سياسة التخلص من المعارضة تفتح نيران النقد ضد أردوغان

شن النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان حملة موسعة ضد عدد من المسؤولين الأكراد جنوب شرق البلاد، وهو الأمر الذي يُنظر إليه على أنه من ضمن الممارسات المرفوضة دوليًّا من قبل نظام الرئيس التركي، والذي بالفعل يعاني انتقادات لاذعة في الوقت الحالي. وخلال الأشهر القليلة الماضية، رأى الرئيس التركي ضرورة الدخول في صراعات مباشرة مع العديد من الأطراف، بما في ذلك الأكراد، من أجل توطيد حكمه الذي تلقى عدة ضربات مختلفة، كان أبرزها خسارة منصب العمدة في عدد من المدن التركية المهمة.
الجيش-السورى

الجيش السوري يستهدف نقطة مراقبة تركية

فتحت القوات السورية، اليوم الخميس، النار على موقع مراقبة تركي في شمال غرب سوريا، دون وقوع خسائر بشرية، وفقا لـ"رويترز". وكان سلاح الجو استهدف، يوم الاثنين، تقدم رتل عسكري تركي عند معرة النعمان، كان يتجه نحو الجنوب أثناء معارك الجيش السوري ضد التنظيمات المسلحة بالقرب من خان شيخون، لدعم الجماعات المسلحة، فيما استنكرت أنقرة الحادث وقالت: إن "الرتل كان يتجه لنقطة المراقبة التاسعة". وصرح المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، بأن تركيا ستحافظ على وجودها في نقطة المراقبة التاسعة رغم سيطرة الجيش السوري على المنطقة، بحسب "سبوتنيك".
ماريا-زاخاروفا-المتحدثة-باسم-وزارة-الخارجية-الروسية

روسيا: مستمرون في التعاون مع تركيا حول إدلب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ستواصل التعاون مع أنقرة بخصوص الوضع في إدلب، مؤكدة ضرورة احترام كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن إدلب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا: "نعتبر أنه من الضروري الالتزام بكل الاتفاقيات الخاصة بإدلب، والتي تهدف إلى مواصلة محاربة الإرهاب، وفي الوقت نفسه ضمان أمن المدنيين"، مضيفة: "في هذا السياق سنواصل التعاون مع تركيا في إطار مذكرة سوتشي، التي تم التوصل إليها في 17 سبتمبر سنة 2018".
وزير-الخارجية-التركي-جاويش-أوغلو

تركيا تهدد سوريا بعد قصف رتل عسكري: تلعبون بالنار

بعث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رسالة تهديد إلى سوريا، قائلاً: "على النظام السوري ألا يلعب بالنار"، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له رتل عسكري تركي أثناء محاولته الوصول إلى موقع المراقبة العسكري شمال غربي سوريا. وكانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت أن ضربة جوية على الرتل العسكري التركي، التي وقعت أمس الإثنين، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، مع تحرك الآليات جنوبا صوب نقطة المراقبة، وادعت الوزارة أن تركيا أرسلت الرتل "للإبقاء على طرق الإمدادات مفتوحة، وتأمين موقع المراقبة، وحماية المدنيين، بعد هجوم للجيش السوري في المنطقة".
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