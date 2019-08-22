3 قتلى من الجنود الأتراك على يد أكراد سوريا

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

قوات تركية

قُتل 3 جنود أتراك في اشتباك مع مسلحين أكراد جنوب شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق. وقال مكتب حاكم إقليم شرناق التركي، في بيان، اليوم الخميس: إنه "تم تحييد 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني خلال المواجهة". وأضاف أن الجنود كانوا يشرفون على أمن شركة البترول التركية الحكومية (تباو) قرب بلدة سلوبي في إقليم شرناق عندما وقع الاشتباك، مشيرا إلى أن طائرة مسيرة رصدت المسلحين في المنطقة نفسها من قبل. وانهار وقف إطلاق النار، الذي استمر لنحو عامين، بين المسلحين الأكراد وأنقرة في يوليو 2015.

وتسببت هجمات الجيش التركي على الأكراد في توتر العلاقات بين الأكراد والأتراك في البلاد جراء خصومات وعداوات ألحقت ضررا بالغا بالنسيج الاجتماعي في البلاد. وهدد رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، من أن بلاده تعتزم شنّ عملية عسكرية في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود