جريمة

حادث سرقة كشف المستور.. صاحب شركة مقاولات بدرجة مزور

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
تزوير
تزوير
أمر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، تحت إشراف أحمد البلتاجى مدير النياية، بضبط وإحضار صاحب شركة مقاولات؛ لاتهامه بالتزوير وذلك عقب ضبط محاسب متهم بسرقة مبلغ مالي من صاحب الشركة بشبرا، مرتديا النقاب وبحوزته خاتم شعار الجمهورية لكلية الهندسة بشبرا ومبلغ 265 ألف جنيه، وتبين من تحقيقات النيابة أن صاحب الشركة يستخدم الختم في تزوير التقارير الهندسية خلال عمله، وأمرت النيابة أيضا بحبس المحاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي السرقة والتزوير.
تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص مرتديا ملابس نسائية "نقاب" أثناء القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بـ"صاحب شركة لتجارة المواد البترولية". تبين أن المضبوط محاسب بالشركة المُشار إليها، وعُثر بحوزته
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اللواء-قاسم-حسين-محافظ-المنيا

محافظ المنيا يحيل مسؤولين بإدارتين تعليميتين للنيابة

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مسئولين بقسم شئون العاملين وقسم الإجازات في إدارتي ديرمواس وأبوقرقاص التعليمية، للنيابة العامة؛ لاتهامهم بالتواطؤ مع بعض العاملين المحالين للمعاش، وإصدار شهادات برصيد إجازات بمدد تزيد على المدة الفعلية لهؤلاء العاملين، وبالمخالفة للحقيقة، وبما ترتب عليه حصولهم على أحكام نهائية بصرف المقابل النقدي عن تلك المدد بدون وجه حق، وحصولهم على مبالغ مالية تقدر بنحو 386 ألف جنيه، وذلك وفق مذكرة أدتها إحدى الجهات الرقابية بشأن تلك المخالفات.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (3)

مأمورية الفجر.. أمن القليوبية يداهم وكر «ميت العطار»

مشاجرة دامية وقعت بين خارجين على القانون، تبادل طرفاها إطلاق الرصاص مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر وسط حالة من الفزع انتابت أهالي قرية ميت العطار بمركز بنها في محافظة القليوبية ليدفع اللواء طارق عجيز مشاعد وزير الداخلية لأمن القطاع بتعزيزات أمنية للسيطرة على الموقف، وداهمت مأمورية القرية فجر الخميس، وأمكن ضبط 6 عناصر إجرامية عُثر بحيازتهم على أسلحه نارية وذخائر غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وترحيلهم إلى ديوان القسم تحت حراسة أمنية مشددة.
حملة-أمنية-في-العبور (4)

«كنت واخدها مشوار» سقوط عاطل بسيارة مسروقة

لعبت الصدفة دورها في ضبط سيارة مبلغ بسرقتها منذ فترة، إذ تمكنت دورية أمنية بالقليوبية من ضبط "عمر.م. غ" 17 سنة، عاطل، حال قيادته سيارة ماركة «سوزوكي فان» بطريق ترعة الإسماعيلية، تبين أنه لا يحمل ثمة أوراق أو تراخيص للسيارة أو تحقيق شخصية، وبفحص السيارة التى تم استيقافها مصادفة اتضح أنه مبلغ بسرقتها، وأن مالكها يقيم بمدينة الخانكة فى القليوبية، لكن سيارته تمت سرقتها من منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، فيما تبين أن قائد السيارة تحصل عليها من صديق له لقضاء مشوار بها، وتبين أن هذا الصديق هو السارق.
.رادار-مرور

دهس مواطن بطريق السويس وضبط 1530 مخالفة سرعة

تشن الإدارة العامة للمرور حملات عديدة، لرفع السيارات المتروكة فى الطرق، لمنع استخدامها فى أعمال إجرامية، وكذلك رصد المخالفات المرورية وتوقيع الغرامات الواجبة عنها، خاصة حالات تجاوز السرعات المقررة على الطرق الرئيسية، لما تسببه السرعات الزائدة عن المعدلات المسموح بها من حوادث طرق كارثية، وفى هذا السياق استهدفت الحملة مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ونجحت باستخدام أجهزة الرادار فى ضبط 1530 مخالفة سرعات زائدة، خلال 24 ساعة مضت، مع انتشار خدمات للتدخل السريع على مختلف الطرق.
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حريق-الكنيسة

مسجل خطر يقتل عاطلا في بنها.. والأهالي يحرقون منزله

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أحداثا مؤسفة، حيث لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلافات وتجارة المخدرات، ما دفع أهالي المجني عليهما وأعوانهما لإشعال النيران في منزل الجاني انتقاما منه. وتمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
هيروين

ضبط مسجل خطر بنصف كيلو هيروين في القناطر

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على مسجل خطر وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين الخام قبل توزيعه على عملائه بدائرة القناطر الخيرية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط المدعو "منصور س م - 52 عاما - مسجل خطر - مقيم أبو الغيط - سبق اتهامه في 12 قضية مخدرات – سرقة بالإكراه وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين تزن حوالى نصف كيلو جرام و40 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 520 جنيها وهاتف محمول"
جثة

في أقل من 24 ساعة.. حل لغز مقتل فكهاني بالقليوبية

في أقل من 24 ساعة ألقت قوات الأمن بالقليوبية القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فكهاني بطلقتين ناريتين في قرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز بنها؛ وذلك وسط ذهول وصرخات المارة، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهما، البداية تعود إلى تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث بنها، بمقتل فكهانى يدعى "خالد.ا" نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين عنصر إجرامي، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير عليه الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، ولاذ بالهرب عقب ارتكاب الجريمة.
عاطلين-سرقا-شقة-في-بنها

حبس عاطلين سرقا شقة وأضرما النار فيها ببنها

أمرت نيابة بنها بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهما بالسطو على شقة بعزبة المتيني بمركز بنها وسرقة محتويات خزينة مالكها وإضرام النيران فيها؛ لإخفاء معالم جريمتهما خلال وجوده وأسرته في "المصيف"، كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتيني دائرة القسم.
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