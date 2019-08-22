حادث سرقة كشف المستور.. صاحب شركة مقاولات بدرجة مزور

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

تزوير

أمر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، تحت إشراف أحمد البلتاجى مدير النياية، بضبط وإحضار صاحب شركة مقاولات؛ لاتهامه بالتزوير وذلك عقب ضبط محاسب متهم بسرقة مبلغ مالي من صاحب الشركة بشبرا، مرتديا النقاب وبحوزته خاتم شعار الجمهورية لكلية الهندسة بشبرا ومبلغ 265 ألف جنيه، وتبين من تحقيقات النيابة أن صاحب الشركة يستخدم الختم في تزوير التقارير الهندسية خلال عمله، وأمرت النيابة أيضا بحبس المحاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي السرقة والتزوير.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص مرتديا ملابس نسائية "نقاب" أثناء القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بـ"صاحب شركة لتجارة المواد البترولية". تبين أن المضبوط محاسب بالشركة المُشار إليها، وعُثر بحوزته

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص مرتديا ملابس نسائية "نقاب" أثناء القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بـ"صاحب شركة لتجارة المواد البترولية".



تبين أن المضبوط محاسب بالشركة المُشار إليها، وعُثر بحوزته على 265 ألف جنيه، وأنه توجه إلى منزل مالك الشركة عقب علمه بسفره، وارتدى "النقاب" للتخفي لوجود كاميرات مراقبة بالمنطقة، وسرق المبلغ المالي، مشيرا إلى عدم قيام صاحب الشركة بمنحه مستحقاته المادية منذ عام تقريبا.



وبسؤاله عن الختم المضبوط، قرر أن صاحب الشركة يستخدمه في إعداد تقارير المعاينة المقرر إجراؤها من الجهات المعنية لإنهاء الموافقات المطلوبة لصرف حصص المواد البترولية لعملاء الشركة.







