روحاني: أمريكا أول الهاربين من الشرق الأوسط

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

روحاني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن أمريكا تتصرف كالفأر أمام إيران، وأنها ستكون أول من يهرب من الشرق الأوسط حين تتعرض المنطقة للخطر. وأضاف روحاني خلال مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور- 373" الصاروخية للدفاع الجوي: "سنتعامل بالمنطق مقابل المنطق والقوة مقابل القوة، ومقابل القوة الأمريكية ضد إيران نحن بحاجة إلى استخدام القوة"، مؤكدًا أن إيران تتمتع بقوة دفاعية عالية. وأوضح أن الخلاف مع أمريكا خلاف استراتيجي في وجهات النظر والتفكير، وليس خلافا عسكريا أو سياسيا.

ولفت إلى أن أمريكا لم تحقق أيا من أهدافها في المنطقة، مضيفا أن أمريكا تكذب حين تدعي أنها تريد الانسحاب من أفغانستان والمنطقة أمريكا لم تفعل شيئًا لصالح شعوب العراق وسوريا وأفغانستان واليمن ولبنان". وأشار الرئيس الإيراني إلى أن أصدقاء أمريكا، بما فيهم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا، باتوا يرفضون الخطاب