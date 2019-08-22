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بحد أدنى 50%.. انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق 2019

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
تنطلق، بعد غد السبت، المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019، بحد أدنى 205 درجات بواقع 50%. وأعلنت وزارة التعليم العالي في بيان لها، اليوم الخميس، أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة من التنسيق يبلغ 84 ألفا و872 طالبا موزعين بمعدل 63 ألفا و318 طالبا بالشعبة العلمية و21 ألفا و554 طالبا بالشعبة الأدبية، مؤكدة أنه سيتم إرجاء الإعلان عن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، وبعدها سيتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
وأضافت الوزارة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم في الفترة من السبت 24 أغسطس حتى الأربعاء 28 أغسطس. من ناحية أخرى، فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني
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البنك-المركزى

الحكومة تحسم جدل طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها ‏بالأسواق بداية من شهر أكتوبر المقبل, ورغم نفي المركز لهذه الشائعة في تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, ما دفعه للتواصل مجددا مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء, مشددا على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة.
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حقيقة تشوه معالم شارع المعز وألوان قصر البارون

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، وتواصل المركز مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تماما, مشددة على أن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر مادية, وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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السيسي يمنح رئيس قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق رئيسا لهيئة قضايا الدولة، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن السيسي اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، إذ تمنى الرئيس له التوفيق في أداء مسئولياته، مؤكدا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقا للدستور والقانون.
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هل تأثرت مصر بالانفجار النووي في روسيا؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، وتواصل المركز مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على أن مصر لا تتعرض لأي كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائيا، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
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كل ما تريد معرفة عن تطبيق «ادرس في مصر»

في محاولة للقضاء على الكيانات الوهيمة التى تخصصت فى النصب على الطلاب على مدار السنوات الماضي، دشنت وزارة التعليم العالم ، التشغيل التجريبي لتطبيق «ادرس فى مصر» Study in Egypt عبر الهواتف الذكية، وهو التطبيق الأول من نوعه الذى تطلقه الوزارة ويهدف إلى حماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع كفريسة لبعض السماسرة وجامعات بير السلم، لاسيما وأن التطبيق يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها، وقدم المعلومات التى تفيد طلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالمرحلة الجامعية.
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التعليم العالي: انطلاق تطبيق «ادرس فى مصر»

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، إطلاق التشغيل التجريبي بداية من اليوم لتطبيق «ادرس فى مصر» عبر الهواتف الذكية، والذى يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، على طلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالمرحلة الجامعية والتواصل بين الوزارة والطلاب، كما أنه يسهم بشكل مباشر فى محاربة الكيانات الوهمية التى تدعى تابعيتها لوزارة التعليم العالي والنصب على الطلاب من قبل بعض السماسرة.
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اعرف كليتك.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.. وتقرر في هذه المرحلة أن يكون الحد الأدنى لقبول طلاب الشعبة العلمية الحاصلين 320 درجة فأكثر بنسبة 05ر78? لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى وبلغ عدد الطلاب 175 ألفًا و673 طالبًا وطالبة، وبالنسبة للحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للحاصلين على 279 درجة فأكثر أي بنسبة 05ر 68? ويبلغ عدد الطلاب 54 ألفًا و305 طلاب وطالبات.
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ضعف المعاهد الخاصة.. خطر يهدد عرش «نقيب المهندسين»

"بجد.. والله.. ألف مبروك يا حبيبي"، كان هذا مضمون الاتصال الهاتفي بين أحمد عمران ووالده، ليبلغه فيه بتخرجه في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 2017 حاصلا على تقدير جيد، ومنذ سماع الوالد خبر تخرج وتفوق نجله، عمت الفرحة في كل أرجاء المنزل، وبات الوالد يفكر.. كيف يكافئ نجله؟ مرت الأيام وأمضى أحمد خدمته العسكرية، وفور الانتهاء منها، اتجه نحو سوق العمل ليخوض غمار الحياة والتفكير صوب تحقيق هدفه في الحياة من النجاح المهني والنجاح في تكوين أسرة كغيره من أبناء جيله.
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