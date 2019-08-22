بحد أدنى 50%.. انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق 2019

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

وزير التعليم العالي

تنطلق، بعد غد السبت، المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019، بحد أدنى 205 درجات بواقع 50%. وأعلنت وزارة التعليم العالي في بيان لها، اليوم الخميس، أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة من التنسيق يبلغ 84 ألفا و872 طالبا موزعين بمعدل 63 ألفا و318 طالبا بالشعبة العلمية و21 ألفا و554 طالبا بالشعبة الأدبية، مؤكدة أنه سيتم إرجاء الإعلان عن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، وبعدها سيتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم في الفترة من السبت 24 أغسطس حتى الأربعاء 28 أغسطس. من ناحية أخرى، فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني