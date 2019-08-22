بحد أدنى 50%.. انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق 2019
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
وزير التعليم العالي
تنطلق، بعد غد السبت، المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019، بحد أدنى 205 درجات بواقع 50%. وأعلنت وزارة التعليم العالي في بيان لها، اليوم الخميس، أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة من التنسيق يبلغ 84 ألفا و872 طالبا موزعين بمعدل 63 ألفا و318 طالبا بالشعبة العلمية و21 ألفا و554 طالبا بالشعبة الأدبية، مؤكدة أنه سيتم إرجاء الإعلان عن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، وبعدها سيتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
وأضافت الوزارة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم في الفترة من السبت 24 أغسطس حتى الأربعاء 28 أغسطس.
من ناحية أخرى، فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني
وأضافت الوزارة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم في الفترة من السبت 24 أغسطس حتى الأربعاء 28 أغسطس.
من ناحية أخرى، فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارا من اليوم السبت، وحتى 31 أغسطس الجاري، وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها دبلوم المدارس الثانوية (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق) 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر.