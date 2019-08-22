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تعرف على مواعيد الكشف الطبى بكليات جامعة الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
تبدأ الوحدات العلاجية بكليات جامعة الإسكندرية فى استقبال الطلاب المستجدين للعام الجامعى 2019 /2020 لإجراء الكشف الطبى عليهم اعتبارا من منتصف سبتمبر القادم حتى 10 أكتوبر. وأوضح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية أنه سيتم إعداد ملف صحى شامل لكل طالب ويتم من خلاله متابعة حالته الصحية طوال فترة دراسته بالجامعة، وذلك من خلال جميع الوحدات الطبية ومعامل التحاليل بكليات الجامعة، ويبدأ فى كلية الطب فى الفترة من 15 إلـى 19 سبتمبر، وعلى طلاب طب الأسنان من يـوم 22 سبتمبر إلـى 26 سبتمبر، طلاب كلية الهندسة والفنون الجميلة والصيدلة من 14 حتى 19 سبتمبر.
بينما تبدأ كلية الزراعة بالشاطبى وزراعة سابا باشا والتمريض والتربية النوعية، وتربية الطفولة المبكرة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية خلال الفترة من 15 وحتى 19 سبتمبر وتبدأ فى كلية العلوم فى الفترة من 17 وحتى 19 سبتمبر وذلك بالوحدات العلاجية بكلياتهم، ويستكمل الكشف الطبى على جميع الطلاب الذين تخلفوا
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الحكومة تحسم جدل طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها ‏بالأسواق بداية من شهر أكتوبر المقبل, ورغم نفي المركز لهذه الشائعة في تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, ما دفعه للتواصل مجددا مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء, مشددا على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة.
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حقيقة تشوه معالم شارع المعز وألوان قصر البارون

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، وتواصل المركز مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تماما, مشددة على أن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر مادية, وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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السيسي يمنح رئيس قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق رئيسا لهيئة قضايا الدولة، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن السيسي اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، إذ تمنى الرئيس له التوفيق في أداء مسئولياته، مؤكدا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقا للدستور والقانون.
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هل تأثرت مصر بالانفجار النووي في روسيا؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، وتواصل المركز مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على أن مصر لا تتعرض لأي كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائيا، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
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السياحة تستجيب لشكاوى دورات المياه بشواطئ الإسكندرية

أثارت دورات المياه الموجودة بشواطئ محافظة الإسكندرية حالة من الغضب بين رواد الشواطئ والمصطافين في عروس البحر الأبيض المتوسط، معبرين عن عدم رضاهم عن المستوى "غير الآدمي"، على حد تعبيرهم، لدورات المياه، ما يصعب دخولها، ووجهوا شكاوى عديدة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وطالبوا بسرعة التدخل، بينما قام اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمحافظة الإسكندرية، بجولة على دورات المياه بشاطئ ستانلي واستمع لشكاوى المصطافين.
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مدير أمن الإسكندرية يبدأ مهام عمله بتأمين لقاء القمة

حصل على لقب الجنرال المبتسم، إذ اعتاد مواجهة القضايا بكل هدوء لثقته في أنه سيصل إلى الهدف الذي ينشده لضبط المجرمين ووقف الخارجين على القانون في القيام بأعمال مخالفة، واكتسب خبرة كبيرة بعد تدرجه في المناصب، حتى جاء اختياره في موقع مدير أمن القاهرة، ووجه الضربات الأمنية القوية، قبل أن تأتي الحركة الجديدة في تجربة تتطلب يقظة وقوة، وهي تولى منصب مدير أمن الإسكندرية خلفا للواء محمد الشريف، ليجد نفسه مطالبا بالإعداد لتلك المهمة التي لن تكون سهلة على الإطلاق، إذ تسلم مدير الأمن الجديد مهام عمله وبدأ ترتيب الأولويات في ظل حركة التنقلات.
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حقيقة إلغاء تعديل الرغبات في التنسيق لطلاب الثانوية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها. وأشار المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، إلى أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها، وأنه يسمح للطالب بتعديل رغباته أكثر من مرة ويتم التنسيق وفقاً لآخر تعديل قام به قبل انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات.
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هل تراعي التعليم العالي التوزيع الجغرافي بالجامعات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول صدور قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اختيار الطلاب للكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافي للتنسيق. وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لصدور قرار بشأن تنسيق الطلاب على الجامعات دون مراعاة التوزيع الجغرافي للتنسيق، مُوضحةً أن اختيار الطلاب للكليات التي يريدون الالتحاق بها يتم وفقاً لقواعد التنسيق الخاصة بالتوزيع الجغرافي.
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