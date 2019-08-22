تعرف على مواعيد الكشف الطبى بكليات جامعة الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

جامعة الإسكندرية

تبدأ الوحدات العلاجية بكليات جامعة الإسكندرية فى استقبال الطلاب المستجدين للعام الجامعى 2019 /2020 لإجراء الكشف الطبى عليهم اعتبارا من منتصف سبتمبر القادم حتى 10 أكتوبر. وأوضح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية أنه سيتم إعداد ملف صحى شامل لكل طالب ويتم من خلاله متابعة حالته الصحية طوال فترة دراسته بالجامعة، وذلك من خلال جميع الوحدات الطبية ومعامل التحاليل بكليات الجامعة، ويبدأ فى كلية الطب فى الفترة من 15 إلـى 19 سبتمبر، وعلى طلاب طب الأسنان من يـوم 22 سبتمبر إلـى 26 سبتمبر، طلاب كلية الهندسة والفنون الجميلة والصيدلة من 14 حتى 19 سبتمبر.

بينما تبدأ كلية الزراعة بالشاطبى وزراعة سابا باشا والتمريض والتربية النوعية، وتربية الطفولة المبكرة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية خلال الفترة من 15 وحتى 19 سبتمبر وتبدأ فى كلية العلوم فى الفترة من 17 وحتى 19 سبتمبر وذلك بالوحدات العلاجية بكلياتهم، ويستكمل الكشف الطبى على جميع الطلاب الذين تخلفوا