لتضامنهم مع الأكراد.. تركيا تعتقل 26 محاميا في إزمير

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

الشرطة التركية

أعلنت الشرطة التركية، اليوم الخميس، اعتقال 26 محاميًا خرجوا في تظاهرة بمدينة إزمير احتجاجًا على عزل السلطات 3 رؤساء بلديات ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي كانت وزارة الداخلية التركية، ذكرت في وقت سابق، أن أجهزة الأمن اعتقلت في مختلف مناطق البلاد مئات المشبوهين بالارتباط بـ"حزب العمال الكردستاني". وأكدت الوزارة توقيف 418 شخصًا في 29 من أصل 81 ولاية تركية، في عمليات ضد "حزب العمال" الذي تعتبره أنقرة تنظيمًا إرهابيا، لافتة إلى استمرار هذه العمليات، وفقًا لوكالة "رويترز"

ومن بين الولايات التي شملتها الاعتقالات، "ديار بكر وماردين وفان" التي أعلنت الوزارة عن إعفاء حكامها من العمل بتهمة دعم الإرهاب في وقت سابق، وهم من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المشبوه بالارتباط بـ"العمال الكردستاني" المصنف إرهابيًا في تركيا. وتستهدف السلطات التركية في حملات الاعتقالات مؤيدين