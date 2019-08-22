جريمة

محافظ المنيا يحيل مسؤولين بإدارتين تعليميتين للنيابة

تحرير:محمد الزهراوي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مسئولين بقسم شئون العاملين وقسم الإجازات في إدارتي ديرمواس وأبوقرقاص التعليمية، للنيابة العامة؛ لاتهامهم بالتواطؤ مع بعض العاملين المحالين للمعاش، وإصدار شهادات برصيد إجازات بمدد تزيد على المدة الفعلية لهؤلاء العاملين، وبالمخالفة للحقيقة، وبما ترتب عليه حصولهم على أحكام نهائية بصرف المقابل النقدي عن تلك المدد بدون وجه حق، وحصولهم على مبالغ مالية تقدر بنحو 386 ألف جنيه، وذلك وفق مذكرة أدتها إحدى الجهات الرقابية بشأن تلك المخالفات.
وأوضح أمير زيدان مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، في تصريحات له اليوم الخميس، أن قرار المحافظ جاء استنادا إلى مذكرة إحدى الجهات الرقابية، وتضمنت إصدار بعض المسئولين شهادات دالة على رصيد الإجازات الاعتيادية -بخلاف الحقيقة- لـ193 موظفا، وكذلك مسؤولون منوط بهم مراجعة وتحرير هذه الشهادات
اقرأ المزيد
تزوير-مستندات (3)

حادث سرقة كشف المستور.. صاحب شركة مقاولات بدرجة مزور

أمر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، تحت إشراف أحمد البلتاجى مدير النياية، بضبط وإحضار صاحب شركة مقاولات؛ لاتهامه بالتزوير وذلك عقب ضبط محاسب متهم بسرقة مبلغ مالي من صاحب الشركة بشبرا، مرتديا النقاب وبحوزته خاتم شعار الجمهورية لكلية الهندسة بشبرا ومبلغ 265 ألف جنيه، وتبين من تحقيقات النيابة أن صاحب الشركة يستخدم الختم في تزوير التقارير الهندسية خلال عمله، وأمرت النيابة أيضا بحبس المحاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي السرقة والتزوير.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (3)

مأمورية الفجر.. أمن القليوبية يداهم وكر «ميت العطار»

مشاجرة دامية وقعت بين خارجين على القانون، تبادل طرفاها إطلاق الرصاص مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر وسط حالة من الفزع انتابت أهالي قرية ميت العطار بمركز بنها في محافظة القليوبية ليدفع اللواء طارق عجيز مشاعد وزير الداخلية لأمن القطاع بتعزيزات أمنية للسيطرة على الموقف، وداهمت مأمورية القرية فجر الخميس، وأمكن ضبط 6 عناصر إجرامية عُثر بحيازتهم على أسلحه نارية وذخائر غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وترحيلهم إلى ديوان القسم تحت حراسة أمنية مشددة.
حملة-أمنية-في-العبور (4)

«كنت واخدها مشوار» سقوط عاطل بسيارة مسروقة

لعبت الصدفة دورها في ضبط سيارة مبلغ بسرقتها منذ فترة، إذ تمكنت دورية أمنية بالقليوبية من ضبط "عمر.م. غ" 17 سنة، عاطل، حال قيادته سيارة ماركة «سوزوكي فان» بطريق ترعة الإسماعيلية، تبين أنه لا يحمل ثمة أوراق أو تراخيص للسيارة أو تحقيق شخصية، وبفحص السيارة التى تم استيقافها مصادفة اتضح أنه مبلغ بسرقتها، وأن مالكها يقيم بمدينة الخانكة فى القليوبية، لكن سيارته تمت سرقتها من منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، فيما تبين أن قائد السيارة تحصل عليها من صديق له لقضاء مشوار بها، وتبين أن هذا الصديق هو السارق.
.رادار-مرور

دهس مواطن بطريق السويس وضبط 1530 مخالفة سرعة

تشن الإدارة العامة للمرور حملات عديدة، لرفع السيارات المتروكة فى الطرق، لمنع استخدامها فى أعمال إجرامية، وكذلك رصد المخالفات المرورية وتوقيع الغرامات الواجبة عنها، خاصة حالات تجاوز السرعات المقررة على الطرق الرئيسية، لما تسببه السرعات الزائدة عن المعدلات المسموح بها من حوادث طرق كارثية، وفى هذا السياق استهدفت الحملة مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ونجحت باستخدام أجهزة الرادار فى ضبط 1530 مخالفة سرعات زائدة، خلال 24 ساعة مضت، مع انتشار خدمات للتدخل السريع على مختلف الطرق.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org