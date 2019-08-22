إبراهيم سعيد لكهربا: «متزعلش جماهير الزمالك منك»

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

كهربا

وجه إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، نصيحة إلى محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم نادي الزمالك، الذي انتقل إلى فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بدون رغبة ناديه، وقال إبراهيم سعيد، عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «أنت عارف إني بحبك.. وقف بقى كلام وركز ربنا يوفقك في اللي جاي»، وتابع: «متزعلش الناس منك، جماهير الزمالك مش طرف في مشكلتك وهما بيحبوك على فكرة متخسرهمش.. ربنا يوفقك في إللي جاي».

ورد كهربا على لاعب الفراعنة السابق، قائلًا: «أنت أخويا وربنا يعلم وجمهور الزمالك المحترم عمره ما هيكون طرف أنا عمري ما دخلت الجمهور طرف في مشاكلي مع أشخاص بالعكس تمامًا». وأوضح: «أنا بقدر جمهور الزمالك الأصيل وليس الأشخاص المندسين ذوي الأغراض فهم ليس من هذا الجمهور.. والطرف في المشكلة

ورد كهربا على لاعب الفراعنة السابق، قائلًا: «أنت أخويا وربنا يعلم وجمهور الزمالك المحترم عمره ما هيكون طرف أنا عمري ما دخلت الجمهور طرف في مشاكلي مع أشخاص بالعكس تمامًا».



وأوضح: «أنا بقدر جمهور الزمالك الأصيل وليس الأشخاص المندسين ذوي الأغراض فهم ليس من هذا الجمهور.. والطرف في المشكلة عارف نفسه متقلقش أخوك مركز أوي».



وكشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أخطر الجبلاية بشكل رسمي باستخراج بطاقة مؤقتة للاعب لكي يتمكن من المشاركة في المباريات مع فريقه.



وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك وكهربا الذي هرب إلى تركيا للانضمام إلى نادي دينزيلي سبور قبل أن تفشل المفاوضات، ويوجه اللاعب بوصلته إلى الدوري البرتغالي، حيث وقع على عقود انضمامه لصفوف نادي ديسبورتيفو أفيس، لمدة موسمين.