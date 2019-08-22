رياضة

إبراهيم سعيد لكهربا: «متزعلش جماهير الزمالك منك»

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
كهربا
كهربا
وجه إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، نصيحة إلى محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم نادي الزمالك، الذي انتقل إلى فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بدون رغبة ناديه، وقال إبراهيم سعيد، عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «أنت عارف إني بحبك.. وقف بقى كلام وركز ربنا يوفقك في اللي جاي»، وتابع: «متزعلش الناس منك، جماهير الزمالك مش طرف في مشكلتك وهما بيحبوك على فكرة متخسرهمش.. ربنا يوفقك في إللي جاي».
ورد كهربا على لاعب الفراعنة السابق، قائلًا: «أنت أخويا وربنا يعلم وجمهور الزمالك المحترم عمره ما هيكون طرف أنا عمري ما دخلت الجمهور طرف في مشاكلي مع أشخاص بالعكس تمامًا». وأوضح: «أنا بقدر جمهور الزمالك الأصيل وليس الأشخاص المندسين ذوي الأغراض فهم ليس من هذا الجمهور.. والطرف في المشكلة
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أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

أستون فيلا يمدد تعاقده مع أحمد المحمدي

أعلن نادي أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم الخميسٍ، تمديد تعاقده مع أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، لموسم جديد. أحمد المحمدي صاحب الـ31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي، وعقد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني مع أستون فيلا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التمديد لنهاية موسم 2020-2021. وساهم أحمد المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.
اجوجو

وفاة جونيور أجوجو مهاجم الزمالك السابق

أعلنت تقارير إعلامية غانية، أن المهاجم الغاني جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق، توفي صباح اليوم الخميس، بالعاصمة الإنجليزية لندن، عن عمر يناهز الـ40 عامًا، حيث ذكر موقع «غانا سوكر نت»، أن جونيور أجوجو الذي تألق خلال مشاركته مع منتخب غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2008، لينتقل للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في سوق الانتقالات الصيفية التالية، وافته المنية اليوم في العاصمة الإنجليزية لندن، بعدما كان يعاني من جلطة دماغية أصابته بعجز عن الحديث بصورة طبيعية منذ عام 2014.
كلوب (1)

كلوب يسعى لتدريب ليفربول مدى الحياة

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إنه يرغب في تدريب منتخب ألمانيا والعملاق البافاري بايرن ميونخ، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة بيلد" الألمانية، اليوم الخميس. وأوضح المدرب الألماني صاحب الـ52 عامًا: "بالترتيب الذي أود القيام به، أريد تدريب منتخب ألمانيا، ثم بايرن ميونخ، ثم العودة إلى دورتموند، ثم ليفربول مدى الحياة، وأنا حقا ليس لدي فكرة عن كيفية سير مستقبلي، آمل الآن أن يستمر العامان أو الثلاثة أعوام المقبلة بنفس الطريقة، وبعد ذلك سأقرر.. كل شيء ممكن؛ ربما سأتوقف تمامًا".
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كهربا‎

الأهلي يتأكد من موقفه القانوني حال التعاقد مع كهربا

تردد اسم محمود عبد المنعم (كهربا)، لاعب نادي أفيس البرتغالي الحالي، من جديد داخل النادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل غلق باب القيد المقرر له بنهاية الشهر الجاري، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل القلعة الحمراء، أن الأهلي تأكد من صحة وسلامة موقفه القانوني في حالة إقدامه على خطوة ضم محمود كهربا، الذي يخوض صراعا مع نادي الزمالك على صحة تعاقده، بعدما رحل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء قبل نهاية الموسم الماضي، متجهًا إلى البرتغال.
خالد-الغندور (1)

الغندور: الزمالك سياخذ حقه كاملا في أزمة كهربا

قال خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، إن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثا إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لم يتخذ قراره بمفرده، لكنه قام بذلك بناء على دعم من أطراف أخرى داخل أو خارج مصر. وأضاف الغندور، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة «المحور»، أن النادي الأبيض كيان كبير ولن يتوقف برحيل كهربا أو غيره، مثله مثل النادي الأهلي، مشددًا: «كهربا قصته انتهت ولم ولن يعود مجددا لنادي الزمالك مرة أخرى».
عمرو -الجناينى

الجنايني عن زملكاويته: أعد جميع الأندية بتحقيق العدل

وعد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، كل جماهير الكرة المصرية بتحقيق العدل خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بدعم جميع أفراد اللجنة للمنظومة لتحقيق النجاح المنتظر. وأوضح الجنايني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «النيل للرياضة»، أن اللجنة لديها خطة كاملة لتطوير منظومة الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يتمنى تحقيقها لأنها ستؤدي إلى عودة الكرة المصرية لمكانها الطبيعي.
كهربا‎

بمَ نصح صالح جمعة «كهربا» قبل هروبه من الزمالك؟

كشف صالح جمعة، لاعب خط وسط النادي الأهلي، عن تفاصيل حديثه مع محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم نادي الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالي الحالي، ونصيحته له قبل الاحتراف. وقال صالح جمعة لبرنامج "اللعيب"، عبر قناة "إم بي سي مصر": "تحدثت مع كهربا في البداية وقلت له يجب أن تدرس قرارك جيدا، وأبلغت كهربا بأنه يجب أن يفكر في قراره بشكل جيد حتى لا يعاقب أو يؤثر فى مسيرته، وأن يفعل ما يجعله يشعر بالراحة، وفي الكرة عندما لا تشعر بالراحة وتصبح مضغوطا، لن تستطيع اللعب بشكل جيد، وكهربا أبلغني بقراره وسألني عن الأفضل، تركيا أم البرتغال".
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