حقيقة التلاعب في طرق شحن العدادات مسبقة الدفع

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

عداد كهرباء - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول التلاعب في طرق شحن العدادات مسبقة الدفع، ما تتسب في إدخال المواطن في شريحة أعلى، وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مشددة على توافر كافة معايير الدقة والتأمين في العدادات مسبقة الدفع، بحيث يحسب الرصيد تلقائيا بناءً على شريحة المشترك الحالية، وفقا لقيمة التيار المستهلك، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين مستخدمي العدادات مسبقة الدفع.

وأشارت الوزارة إلى أن العداد مسبق الدفع به حدود للشرائح، كما يوجد به سعر لكل شريحة، والتي سبق الإعلان عنها من قبل الوزارة، وذلك وفقا لنوع النشاط الذي تعاقد المشترك عليه، إذ يذهب المشترك تلقائيا إلى الشريحة بحسب استهلاكه لعدد الكيلو وات، وإذا تخطى حد الشريحة ينتقل إلى الشريحة الأعلى، فالمشترك لا يثبت