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وزير العدل الجزائري أمام القضاء بتهم فساد

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
محكمة
محكمة
أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، مثول وزير العدل الأسبق الطيب لوح أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للتحقيق معه في قضايا فساد. ووفقا لـ"رويترز"، فقد فتح ديوان مكافحة الفساد في وقت سابق تحقيقا ضد الطيب لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وقد أعلن حينها منع الوزير من السفر. وتجري عمليات توقيف وتحقيقات في الجزائر لمحاسبة مسؤولين حاليين وسابقين كبار، إلى جانب مليارديرات من العيار الثقيل، في إطار عملية موسعة لمكافحة الفساد.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد كشف أنه اطلع شخصيا على "ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال"، مؤكدا أنه سيتم "تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين". وجاءت مذكرات التوقيف ضد المتهمين بعدما أثبتت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة بأن المتهمين الثلاثة متورطون
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الجيش-السورى

الجيش السوري يستهدف نقطة مراقبة تركية

فتحت القوات السورية، اليوم الخميس، النار على موقع مراقبة تركي في شمال غرب سوريا، دون وقوع خسائر بشرية، وفقا لـ"رويترز". وكان سلاح الجو استهدف، يوم الاثنين، تقدم رتل عسكري تركي عند معرة النعمان، كان يتجه نحو الجنوب أثناء معارك الجيش السوري ضد التنظيمات المسلحة بالقرب من خان شيخون، لدعم الجماعات المسلحة، فيما استنكرت أنقرة الحادث وقالت: إن "الرتل كان يتجه لنقطة المراقبة التاسعة". وصرح المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، بأن تركيا ستحافظ على وجودها في نقطة المراقبة التاسعة رغم سيطرة الجيش السوري على المنطقة، بحسب "سبوتنيك".
ماريا-زاخاروفا-المتحدثة-باسم-وزارة-الخارجية-الروسية

روسيا: مستمرون في التعاون مع تركيا حول إدلب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ستواصل التعاون مع أنقرة بخصوص الوضع في إدلب، مؤكدة ضرورة احترام كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن إدلب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا: "نعتبر أنه من الضروري الالتزام بكل الاتفاقيات الخاصة بإدلب، والتي تهدف إلى مواصلة محاربة الإرهاب، وفي الوقت نفسه ضمان أمن المدنيين"، مضيفة: "في هذا السياق سنواصل التعاون مع تركيا في إطار مذكرة سوتشي، التي تم التوصل إليها في 17 سبتمبر سنة 2018".
الجيش السوري - أرشيفية

الجيش السوري يسيطر على خان شيخون بإدلب

تمكنت وحدات الجيش السوري، اليوم الخميس، من السيطرة على مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي، وأفاد مصدر ميداني سوري بأن وحدات الجيش السوري، بدأت عمليات التمشيط لمدينة (خان شيخون) وفك الألغام التي قامت بزراعتها الجماعات المسلحة الإرهابية بعد دخول المدينة، أمس الأربعاء، وذلك حسبما ذكر تلفزيون "روسيا اليوم". يذكر أن الجيش السوري بدأ منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق؛ لاستعادة السيطرة على المنطقة، وتمكن من استعادة عدة بلدات وتلال استراتيجية في ريف إدلب.
طائرة-مسيرة (2)

تحالف دعم الشرعية يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، صباح الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار، أطلقتهما الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط بالسعودية. وأوضح المالكي أن جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات المسيرة مصيرها الفشل. وأضاف أن التحالف يتخد جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
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البشير1

البشير في القفص بتهم فساد وتمويل الإرهاب (صور)

ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الإثنين، لأول مرة، وهو داخل قفص الاتهام، خلال أولى جلسات محاكمته بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام المال العام. ووفقا لـ"السودان تريبيون"، فقد ارتدى البشير الزي السوداني التقليدي، وبدا في بعض الصور مبتسما، وفي أخرى يحيي بعض الحاضرين داخل قاعة المحكمة، وفي ثالثة وهو يتحدث على ما يبدو مع أحد محاميه. وأضافت الصحيفة أنه بعد الاستماع إلى أقواله، قضت المحكمة بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عامًا.
نمر هارب

الجيش الجزائري يتدخل للقضاء على نمر هارب (فيديو)

نجحت قوات تابعة للجيش الجزائري، اليوم الخمس، في القضاء على نمر هارب، من حديقة تسلية في مدينة تقرت جنوب شرق البلاد، بعد عملية بحث ومطاردة، بحسب "سبوتنيك". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر العشرات من المواطنين وهم يجرون النمر بعد القضاء عليه من قِبل الجيش. وقالت وسائل إعلام محلية: إن لجوء قوات الجيش لقتل الحيوان، جاء بعد تعذر السيطرة عليه، واستحالة محاصرته في منطقة غير مأهولة بالسكان. وفي نوفمبر 2018، أعلن مسؤولون في الشرطة بالهند مقتل أنثى نمر، بعد عملية بحث استمرت ثلاثة أشهر.
عبد-القادر-بن-صالح

الرئيس الجزائري المؤقت يطيح بعدد من كبار قادة الجيش

قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إنهاء مهام عدد من كبار المسؤولين بالجيش.، وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية "وقع رئيس الدولة مراسيم رئاسية، أنهى بموجبها مهام عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية"، مضيفة أن "بن صالح أنهى مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وجرى تعيين اللواء مصطفى أوجاني مراقبا عاما جديدا للجيش"، وتابعت: "تم أيضا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري الذي تم تعيينه في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية بوهران"، بحسب سبوتينك.
خالد-نزار (1)

بعد فيديو مثير لعسكري سابق.. حجب «يوتيوب» في الجزائر

"دعوة للانقلاب أم نصيحة خالصة؟" سؤال فرض نفسه، عقب رسالة غامضة وجهها خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، خاطب فيها أفرادا من الجيش الجزائري، داعيا إياهم إلى "أن يدركوا مطالب الشعب"، وهي الرسالة التي فسرها البعض بأنها طلب للإطاحة بأحمد قايد صالح القائد الحالي للجيش، ووسط التكهنات حول أسباب الرسالة، كشف موقع "NetBlocks"، أن "يوتيوب" تعرض للحجب، بالإضافة إلى العديد من خدمات "جوجل" في الجزائر، مساء يوم الخميس، من قبل شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية بعد رسالة "نزار"، بحسب روسيا اليوم.
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