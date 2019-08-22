وزير العدل الجزائري أمام القضاء بتهم فساد

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

محكمة

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، مثول وزير العدل الأسبق الطيب لوح أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للتحقيق معه في قضايا فساد. ووفقا لـ"رويترز"، فقد فتح ديوان مكافحة الفساد في وقت سابق تحقيقا ضد الطيب لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وقد أعلن حينها منع الوزير من السفر. وتجري عمليات توقيف وتحقيقات في الجزائر لمحاسبة مسؤولين حاليين وسابقين كبار، إلى جانب مليارديرات من العيار الثقيل، في إطار عملية موسعة لمكافحة الفساد.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد كشف أنه اطلع شخصيا على "ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال"، مؤكدا أنه سيتم "تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين". وجاءت مذكرات التوقيف ضد المتهمين بعدما أثبتت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة بأن المتهمين الثلاثة متورطون