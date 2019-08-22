لهذه الأسباب انخفضت أسعار اللحوم والدواجن

شهدت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن تراجعا ملحوظا فى الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، رغم وجود موسم رواج للحوم الحمراء وهو عيد الأضحى المبارك.

تحرير:أسماء فتحى ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

حالة من الاستقرار النسبي سيطرت على السوق المحلى خلال الأسبوع الجاري، حيث تراجعت اللحوم الحمراء بنحو 7 لـ 10 جنيهات فى الكيلو الواحد رغم انتشار المخاوف مع مطلع الشهر الجاري بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار تأثرا بزيادة الطلب فى عيد الأضحى، إلا أنه ووفقا لما أكده التجار فالأسعار تراجعت. انخفضت أيضا أسعار الدواجن بنحو 5% وذلك نتيجة الركود الشديد فضلا عن زيادة حجم المطروح منها بالأسواق، مقابل نقص الطلب عليها وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

اللحوم تنخفض ومزيد من الانخفاض منتظر خميس عبد العزيز رئيس شعبة قصابين الإسكندرية، أكد أن سعر اللحوم يعتمد على الجودة والصنعة، وهما المتحكمان فى السعر واللحوم فى طريقها للانخفاض الأمر يحتاج إلى عدد من العوامل الرئيسية والضوابط التى يأتى على رأسها تقنين أوضاع المزارع الحيوانية وتسهيل الإجراءات. مؤكدا

اللحوم تنخفض ومزيد من الانخفاض منتظر

خميس عبد العزيز رئيس شعبة قصابين الإسكندرية، أكد أن سعر اللحوم يعتمد على الجودة والصنعة، وهما المتحكمان فى السعر واللحوم فى طريقها للانخفاض الأمر يحتاج إلى عدد من العوامل الرئيسية والضوابط التى يأتى على رأسها تقنين أوضاع المزارع الحيوانية وتسهيل الإجراءات.

مؤكدا أن الانخفاض الكبير قاصر على اللحوم الرديئة والمخلوطة مع المستورد فالبعض يبيع اللحم السودانى ويتم خلطه مع مستورد وهو ما يجعل هناك أسعارا منخفضة وكذلك دمج البلدية بالمستورد كلها وسائل للغش التجاري.



شلبي جابر سكرتير عام شعبة القصابين أكد أن توافر اللحوم بكميات كبيرة ساهم فى فتح باب المنافسة بين التجار وتخفيض الأسعار مؤكدا أن عددا من التجار قاموا بمبادرة فى بعض الأحياء وعلى رأسها المطرية بالتعاون مع مزارع المواشى وخفضوا السعر بالسوق المحلية، متوقعا مزيدا من الانخفاض لن يقل عن الـ 5 جنيهات الأسبوع المقبل.

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وأطلقت وزارة الزراعة المشروع القومي لإحياء البتلو الذى يعطي تمويلا حتى 400 ألف جنيه للأفراد، بقيمة 10 آلاف جنيه للشراء، و5 آلاف جنيه للتغذية لكل رأس، بفائدة بسيطة 5% متناقصة، ويمنح لأول مرة الإقراض لكل من الأبقار والجاموس على السواء، ويتم الترقيم والتحصين والتسجيل على الحيوانات فور شرائها لدى المستفيد مع التأمين عليها، ليضمن المستفيد التعويض إذا ما نفق حيوانه.

اللحوم والدواجن تواصلان انخفاضهما الأسبوع المقبل:

توقع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة تراجع الأسعار خلال الأسبوع المقبل مع استمرار حالة التراجع على الطلب خلال الأسبوع الجاري معتبرا أن الانخفاض الأخير يعد أقل سعر للدواجن فى عامين.

بينما أكد شلبي جابر سكرتير عام شعبة القصابين استمرار تراجع اللحوم طوال شهر أغسطس الجاري تأثرا بتراجع المبيعات.

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لهذه الأسباب انخفضت أسعار الدواجن:

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة أكد أن هناك زيادة فى حجم المفقود من الدواجن خلال الفترة الأخيرة وهو ما ساهم فى تعجل أصحاب المزارع فى بيع ما لديهم من دواجن حرصا عليها من درجات الحرارة التى تتغير من وقت لآخر معتبرا أن زيادة حجم الانخفاض جاء متأثرا بحالة الركود العامة تأثرا بتوافر اللحوم الحمراء لدى الأسر المصرية كأحد نتائج عيد الأضحى المبارك المعتادة متوقعا استمرار الركود وانخفاض الأسعار حتى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

وسجلت الدواجن البيضاء فى المزرعة نحو 17 لـ18 جنيها للكيلو، ليتم بيعها فى الأسواق بحد أقصى 22 جنيها للكيلو، بينما سجلت الدواجن البلدية نحو 24 جنيها للكيلو لتباع للمستهلك بحد أقصى بـ28 لـ30 جنيها.

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ويصل إنتاج مزارع الدواجن سنويا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا.ويبلغ إجمالي استهلاك مصر من الدواجن نحو 700 ألف طن سنويا، بينما يصل عدد مزارع الدواجن إلى نحو 47 ألف مزرعة، ويبلغ عدد المزارع المرخصة رسميا نحو 20 ألف مزرعة، ويعمل العدد الباقي خارج المنظومة الرسمية.