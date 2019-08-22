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لهذه الأسباب انخفضت أسعار اللحوم والدواجن

شهدت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن تراجعا ملحوظا فى الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، رغم وجود موسم رواج للحوم الحمراء وهو عيد الأضحى المبارك.
تحرير:أسماء فتحى ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
اللحوم
اللحوم
حالة من الاستقرار النسبي سيطرت على السوق المحلى خلال الأسبوع الجاري، حيث تراجعت اللحوم الحمراء بنحو 7 لـ 10 جنيهات فى الكيلو الواحد رغم انتشار المخاوف مع مطلع الشهر الجاري بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار تأثرا بزيادة الطلب فى عيد الأضحى، إلا أنه ووفقا لما أكده التجار فالأسعار تراجعت. انخفضت أيضا أسعار الدواجن بنحو 5% وذلك نتيجة الركود الشديد فضلا عن زيادة حجم المطروح منها بالأسواق، مقابل نقص الطلب عليها وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
اللحوم تنخفض ومزيد من الانخفاض منتظر خميس عبد العزيز رئيس شعبة قصابين الإسكندرية، أكد أن سعر اللحوم يعتمد على الجودة والصنعة، وهما المتحكمان فى السعر واللحوم فى طريقها للانخفاض الأمر يحتاج إلى عدد من العوامل الرئيسية والضوابط التى يأتى على رأسها تقنين أوضاع المزارع الحيوانية وتسهيل الإجراءات. مؤكدا
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بورصة (2)

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام جلسات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، لدى إغلاق معاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل صناديق استثمار ومؤسسات مالية وبعض من الأفراد على أغلبية أسهم السوق؛ نتيجة ظهور بوادر لعمليات جني أرباح، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 759.2 مليار، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 17 0 % بما يعادل 24 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 14333 نقطة، وتراجع المؤشر الثانوي "اى جى اكس 70" بنسبة 04.0% بما يعادل 2. 0 نقطة خسارة لينهي التعاملات عند مستوى 553 نقطة.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 22 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك المشرق، وبنك عودة، وبنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الخميس 22 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
عقارات (2)

هل ترتفع أسعار العقارات بسبب «شهادات قناة السويس»؟

تستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة (البنك الأهلى المصرى– بنك مصر– بنك القاهرة– بنك قناة السويس) الشهرالمقبل لرد قيمة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه والذى يحل موعده فى 4 سبتمبر 2019، فهل ينجح المطورون العقاريون والسماسرة في الاستفادة من هذه السيولة، وينتعش السوق العقاري من جديد؟ أم تذهب هذه الأموال الضخمة لأنشطة استثمارية أخرى ويظل الركود حاكما في القطاع الذي يعاني حاليا؟ وهل ترتفع أسعار العقارات في حالة زيادة الطلب؟
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الاسمنت (4)

بعد انخفاض أسعار مواد البناء| هل يتأثر سوق العقارات؟

أثارت الأزمة الأخيرة الخاصة بمصانع الدرفلة مخاوف الجميع بشأن ارتفاع أسعار الحديد، وهو ما أكد البعض أن له تأثيرا سلبيا على مسار الأسعار والتى يأتى القطاع العقارى على رأسها، نظرا لارتفاع تكلفة الإنشاءات، إلا أن انخفاض باقى مدخلات الإنتاج ساهم إلى حد كبير فى حفظ توازن السوق المحلى واستقراره خلال الشهرين الماضيين. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد أجلت جلستها الخاصة لنظر إلغاء فرض الرسوم على واردات البليت إلى جلسة 24 أغسطس الجاري لسماع المرافعات.
ابراهيم-العربى

العربي يُقصي «الوكيل» من رئاسة اتحاد الغرف التجارية

أسفرت انتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية التى أجريت صباح اليوم الإثنين، على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن فوز المهندس إبراهيم العربي برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بحصوله على 21 صوتا مقابل 14 صوتا لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الحالي. وتم تكليف إسماعيل وشاحي، رئيس غرفة قنا وأكبر الأعضاء سنًّا، بالإشراف على عملية الانتخاب، وذلك بحضور 35 عضوًا هم عدد أعضاء مجلس الإدارة للانتخاب فيما بينهم رئيسًا للاتحاد ونائبيه والسكرتير العام وأميني الصندوق.
دواجن (5)

شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت لأقل مستوى لها في عامين

شهدت أسعار الدواجن صباح اليوم الاثنين انخفاضا ملحوظا فى الأسعار، تأثرا بعيد الأضحى المبارك وتوافر اللحوم الحمراء بكميات كبيرة لدى أغلب الأسر المصرية، مع توقع شعبة الثروة الداجنة بمزيد من الانخفاض خلال الأسبوعين القادمين. ويصل إنتاج مزارع الدواجن يوميا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا، ويصل إنتاج مزارع الدواجن سنويا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا.
لحوم-العيد (1)

منها اللحوم.. 6 سلع تنخفض أسعارها هذا الأسبوع

أعلنت غرفة القاهرة التجارية أن هناك انخفاضا ملحوظا فى أغلب المنتجات الغذائية عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وأنها تقوم برصد دائم لحالة السوق من مختلف الشعب النوعية يوميا، خاصة الشعب التي تمثل قطاعات مهمة وسلعا أساسية بالنسبة للمواطنين للوقوف على أي مستجدات قد تحدث سريعا والوقوف على آليات التعامل معها، معلنة أن كل السلع متوفرة بالسوق، وتتبع ذلك زيادة ملحوظة فى حجم المعروض بالأسواق لتلبية كامل احتياجات المواطنين؛ ما يؤدي إلى انضباط الأسعار ومزيد من استقرار السوق الشهر الجارى.
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