ما مصير قضية ضرب «معاق الشرقية» في حالة التصالح؟
العقوبة المتوقعة على المتهمين المضبوطين حال عدم تنازل الشاب المعاق عن القضية لا تتخطى 6 أشهر وإذ تبين من أوراق القضية والمستندات أنه طفل يعاقب الجناة بضعف العقوبة
تحرير:تهامى البندارى
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
ضرب معاق
داخل صالون حلاقة في مركز مشتول السوق بالشرقية، ظهر «مصطفى» شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مذعورا في الوقت الذي ينهال عليه 6 شباب معدومي الضمير والإنسانية بالضرب، انتشر فيديو ضرب «مصطفى» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الشاب المعاق باكيا، ما أثار غضب كل من شاهده، وطالب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ضبط الشباب، وسريعا تحركت مباحث مشتول السوق برئاسة الرائد أحمد بنديري، وضباط المركز وألقى القبض على المتهمين البالغ عددهم 6 وهم من ظهروا في الفيديو المسيء.
ما أن وصلت صيحات الطفل المعاق، مسامع الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، حتى جهز مأمورية أمنية بقيادته شارك فيها عدد من ضباط وأفراد المباحث، وتحركوا ناحية قرية «كفر ابراش» محل الواقعة، التي يقع فيها صالون الحلاقة الذي تعرض فيه الشاب الصغير للضرب، وتم تحديد هوية الأشخاص الذين
ما أن وصلت صيحات الطفل المعاق، مسامع الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، حتى جهز مأمورية أمنية بقيادته شارك فيها عدد من ضباط وأفراد المباحث، وتحركوا ناحية قرية «كفر ابراش» محل الواقعة، التي يقع فيها صالون الحلاقة الذي تعرض فيه الشاب الصغير للضرب، وتم تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.
نجحت المأمورية الأمنية في القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة، التي قررت اليوم الخميس بحجز المتهمين الستة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.
باشرت نيابة مشتول السوق، تحقيقاتها في الواقعة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية الكلية، واستمعت لأقوال المتهمين، والمجني عليه، في الوقت الذي تجرى فيه محاولات لإجبار الطفل المعاق على التصالح مع المتهمين، إذ يتوسط عدد من كبار العائلات وعضو سابق بمجلس النواب للتصالح بين الطرفين، وهو ما يطرح تساؤلا حول مصير القضية حال تصالح المجني عليه في مثل تلك الجريمة.
يقول عادل معوض، المحامي بالنقض، والخبير القانوني، إن القانون أجاز التصالح بين طرفى الخصومة في قضايا الضرب والضرب المبرح والعاهة المستديمة، غير أنه لم يجز الصلح في قضايا القتل والشروع في قتل، مشيرا إلى أنه إذا تصالح الشاب المعاق أمام النيابة فإن مصير القضية سيؤول إلى الحفظ، باعتبار أن المجني عليه أقر برغبته في التصالح مع خصومه.
أضاف «معوض»، الخبير القانوني، في تصريحات لـ «التحرير» أن الجريمة التي كشف عنها الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يجوز فيها التصالح، ولا يوجد فيها ما يعرف بـ«حق المجتمع»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن القانون لا يفرق بين معاق وغير معاق، طالما أقر المجني عليه المتضرر بالتصالح، فالقانون أجاز ذلك ونص عليه في نصوصه بقانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات.
واستطرد موضحا أنه في مثل تلك المواقف والظروف المتعلقة بالتهمة المعروضة، ينبغي إجراء حوار سلوكي ونفسي مع المجني عليه، على ألا تغلق القضية عند هذا الحد، رغم أن القانون لم يفرق بين ارتكاب مواطن عاقل أو معاق لجريمة ما، فكل منهما له نفس العقوبة، ويُحاكم المعاق شأنه شأن المتهم السوي العاقل أمام المحكمة.
وأشار كذلك إلى أن العقوبة المتوقعة على المتهمين المضبوطين، حال عدم تنازل الشاب المعاق عن القضية، لا تتخطى الـ 6 شهور، إذ لا توجد جروح، وإذا تبين من واقع أوراق القضية والمستندات أنه طفلا، يعاقب الجناة بضعف العقوبة المقررة قانونا.
ونوه المحامي بالنقض عادل معوض، بأنه إذا كان المجني عليه صغيرا قاصرا، ورغب في التنازل فإن وليه هو صاحب هذا الدور، وفي حال عدم تنازله، من 6 شهور بتهمة الضرب وليه يتصالح أمام النيابة .
وشمل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي تم إقراره وإعلانه بالجريدة الرسمية، في نصوصه عددا من الحالات التي توجب عقوبة الشخص المعتدي على ذوي الإعاقة بنص المادة 65 والتي نصت على أنه «مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996 ويعتبر الشخص والطفل ذي الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو خلافه أو صحته أو حياته للخطر.
2- حبس الشخص ذي الإعاقة وعزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية له.
3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
5- تواجد الأطفال ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة في حالات التمثيل الغذائي "الحمية".
7- عدم توفر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة فيمواقع عملهم وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
8- إيداع الشخص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.