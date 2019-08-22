جريمة

ما مصير قضية ضرب «معاق الشرقية» في حالة التصالح؟

العقوبة المتوقعة على المتهمين المضبوطين حال عدم تنازل الشاب المعاق عن القضية لا تتخطى 6 أشهر وإذ تبين من أوراق القضية والمستندات أنه طفل يعاقب الجناة بضعف العقوبة
تحرير:تهامى البندارى ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
ضرب معاق
ضرب معاق
داخل صالون حلاقة في مركز مشتول السوق بالشرقية، ظهر «مصطفى» شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مذعورا في الوقت الذي ينهال عليه 6 شباب معدومي الضمير والإنسانية بالضرب، انتشر فيديو ضرب «مصطفى» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الشاب المعاق باكيا، ما أثار غضب كل من شاهده، وطالب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ضبط الشباب، وسريعا تحركت مباحث مشتول السوق برئاسة الرائد أحمد بنديري، وضباط المركز وألقى القبض على المتهمين البالغ عددهم 6 وهم من ظهروا في الفيديو المسيء.
ما أن وصلت صيحات الطفل المعاق، مسامع الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، حتى جهز مأمورية أمنية بقيادته شارك فيها عدد من ضباط وأفراد المباحث، وتحركوا ناحية قرية «كفر ابراش» محل الواقعة، التي يقع فيها صالون الحلاقة الذي تعرض فيه الشاب الصغير للضرب، وتم تحديد هوية الأشخاص الذين
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إطلاق-نار

الفرح تحول لمأتم..طلقة طائشة تودي بحياة طفل بالشرقية

لقي طفل مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر إصابته بطلق خرطوش في البطن من الجهة اليمنى، وذلك في أثناء حضوره حفل "حنة" بقرية "كفر أكياد" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية؛ وذلك نتيجة إطلاق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا بالعرس، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
ضبط اب ونجليه لإدارتهم «ورشة سلاح» في الشرقية

عائلة محترمة.. أب ونجلاه يديرون ورشة سلاح في منزلهم

اتخذ أب منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمساعدة نجليه -جميعهم عاطلين- ظنا أن فعلته لن تنكشف خباياها إلا أن قوات الشرطة كانت له بالمرصاد، وتمكنت مأمورية قادها الرائد أحمد متولي رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط المتهمين، حيث جرى التحفظ عليهم ومحتويات الورشة من أسلحة وطلقات وذخيرة وأدوات تصنيع، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اللواء-قاسم-حسين-محافظ-المنيا

محافظ المنيا يحيل مسؤولين بإدارتين تعليميتين للنيابة

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مسئولين بقسم شئون العاملين وقسم الإجازات في إدارتي ديرمواس وأبوقرقاص التعليمية، للنيابة العامة؛ لاتهامهم بالتواطؤ مع بعض العاملين المحالين للمعاش، وإصدار شهادات برصيد إجازات بمدد تزيد على المدة الفعلية لهؤلاء العاملين، وبالمخالفة للحقيقة، وبما ترتب عليه حصولهم على أحكام نهائية بصرف المقابل النقدي عن تلك المدد بدون وجه حق، وحصولهم على مبالغ مالية تقدر بنحو 386 ألف جنيه، وذلك وفق مذكرة أدتها إحدى الجهات الرقابية بشأن تلك المخالفات.
تزوير-مستندات (3)

حادث سرقة كشف المستور.. صاحب شركة مقاولات بدرجة مزور

أمر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، تحت إشراف أحمد البلتاجى مدير النياية، بضبط وإحضار صاحب شركة مقاولات؛ لاتهامه بالتزوير وذلك عقب ضبط محاسب متهم بسرقة مبلغ مالي من صاحب الشركة بشبرا، مرتديا النقاب وبحوزته خاتم شعار الجمهورية لكلية الهندسة بشبرا ومبلغ 265 ألف جنيه، وتبين من تحقيقات النيابة أن صاحب الشركة يستخدم الختم في تزوير التقارير الهندسية خلال عمله، وأمرت النيابة أيضا بحبس المحاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي السرقة والتزوير.
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جثة-فتاة

جثتان لشاب ومسن بالسلام في 48 ساعة.. من الجاني؟

جثتان في أقل من 48 ساعة، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور عليهما في منطقة السلام بالقاهرة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعتين، للتصرف في الجثتين اللتين وُجدتا في الشارع، غير أن العامل المشترك في الواقعتين هو تكييفهما على أنهما توفيا نتيجة تناولهما جرعة زائدة من مخدر الأستروكس، في الوقت الذي يعكف فيه رجال المباحث على القيام بأعمال البحث والتحري عن تفاصيل وخيوط كل واقعة على حدة، وصولا إلى أى نتيجة تقود فريق البحث الجنائي المشكّل لكشف ملابسات وظروف العثور عليهما كاملةً وعلى وجه الدقة.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

انتقاما من أبيه.. ربة منزل تخنق طفلا في كرداسة

واصلت نيابة كرداسة تحقيقاتها، الثلاثاء، في واقعة اتهام ربة منزل بقتل طفل، مشيرة إلى أن الدافع من جريمتها كان حرق دم أسرته عليه، فعلى مدار 24 ساعة من أعمال البحث والتحري، نجح رجال المباحث في حل لغز اختفاء الطفل، أحمد عبد النبي، 10 سنوات، وتبين أن ابنة عم والده "صفاء.م"، 35 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بدافع الانتقام، مشيرة إلى أن والد الطفل المجني عليه يعاملها بكل قسوة ودائم سبابها والشجار معها، ما دفعها للانتقام منه لسوء معاملته لها، قبل أن تأمر النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
جثة-فى-شقة

قتيلة ليلة الدخلة.. ماذا جرى في شقة «عروس الباجور»؟

الله وحده يعلم لماذا قتل «عريس الباجور» زوجته في ليلة الدخلة؟ ماذا جنت هذه الفتاة لتلقى مصيرها بهذه الطريقة؟ ما الدافع الذي تهور معه الزوج لارتكاب جريمة بشعة بتلك الطريقة؟ أسئلة لم تكشف عنها التحقيقات الأولية في الجريمة التي هزت أرجاء محافظة المنوفية، بعدما توجهت أسرة «منار» لمباركة ابنتهم الزوجة الشابة في يوم الصباحية، فوجدوها مذبوحة، وقد سدد إليها عدة طعنات قاتلة، وجدت الزوجة الشابة وحيدة داخل الشقة غارقة في دمائها، بينما لم يعثروا على الزوج، دوت سيارات شرطة النجدة مصحوبة برجال البحث الجنائي لكشف غموض الجريمة البشعة.
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