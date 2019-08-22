ما مصير قضية ضرب «معاق الشرقية» في حالة التصالح؟

العقوبة المتوقعة على المتهمين المضبوطين حال عدم تنازل الشاب المعاق عن القضية لا تتخطى 6 أشهر وإذ تبين من أوراق القضية والمستندات أنه طفل يعاقب الجناة بضعف العقوبة

تحرير:تهامى البندارى ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

ضرب معاق

داخل صالون حلاقة في مركز مشتول السوق بالشرقية، ظهر «مصطفى» شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مذعورا في الوقت الذي ينهال عليه 6 شباب معدومي الضمير والإنسانية بالضرب، انتشر فيديو ضرب «مصطفى» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الشاب المعاق باكيا، ما أثار غضب كل من شاهده، وطالب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ضبط الشباب، وسريعا تحركت مباحث مشتول السوق برئاسة الرائد أحمد بنديري، وضباط المركز وألقى القبض على المتهمين البالغ عددهم 6 وهم من ظهروا في الفيديو المسيء.

ما أن وصلت صيحات الطفل المعاق، مسامع الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، حتى جهز مأمورية أمنية بقيادته شارك فيها عدد من ضباط وأفراد المباحث، وتحركوا ناحية قرية «كفر ابراش» محل الواقعة، التي يقع فيها صالون الحلاقة الذي تعرض فيه الشاب الصغير للضرب، وتم تحديد هوية الأشخاص الذين