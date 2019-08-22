السيسي يمنح رئيس قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق رئيسا لهيئة قضايا الدولة، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن السيسي اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، إذ تمنى الرئيس له التوفيق في أداء مسئولياته، مؤكدا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقا للدستور والقانون.

ومنح الرئيس بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، إذ أعرب الرئيس عن خالص التقدير لما بذله من جهد وتفان في تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكون مثالا في إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدا في بالتاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ.من ناحية