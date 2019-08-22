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السيسي يمنح رئيس قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق رئيسا لهيئة قضايا الدولة، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن السيسي اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، إذ تمنى الرئيس له التوفيق في أداء مسئولياته، مؤكدا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقا للدستور والقانون.
ومنح الرئيس بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، إذ أعرب الرئيس عن خالص التقدير لما بذله من جهد وتفان في تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكون مثالا في إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدا في بالتاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ.من ناحية
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البنك-المركزى

الحكومة تحسم جدل طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها ‏بالأسواق بداية من شهر أكتوبر المقبل, ورغم نفي المركز لهذه الشائعة في تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, ما دفعه للتواصل مجددا مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء, مشددا على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة.
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حقيقة تشوه معالم شارع المعز وألوان قصر البارون

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، وتواصل المركز مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تماما, مشددة على أن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر مادية, وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
الانفجار-في-روسيا

هل تأثرت مصر بالانفجار النووي في روسيا؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، وتواصل المركز مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على أن مصر لا تتعرض لأي كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائيا، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
ختان-الإناث

الصحة ترد على إجراء عمليات ختان بمستشفيات الحكومة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مشددة على أن الختان يعد جريمة وفقا لقانون العقوبات، يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، لافتة إلى تراجع معدلات ظاهرة ختان الإناث في مصر بشكل عام، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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السيسي (2)

جداول للمحامين الأجانب.. تعديل قانون المحاماة بقرار جمهوري

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. ونصت بعض التعديلات على أن يُنشأ مجلس النقابة جداولًا خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول. ونصت التعديلات أيضًا، أنه لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

هنأت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكتبت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام وشعب مصر العظيم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا قيم التراحم والتسامح، أعاده الله علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات". أدى الرئيس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، كما ألقى الخطبة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يكلف بسرعة صرف تعويضات أسر شهداء معهد الأورام

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بدعوة أعضاء الحكومة إلى الوقوف دقيقة حداد، على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام. وأكد على تعامل الحكومة السريع مع الحادث، من خلال التحرك الفوري للوزراء المعنيين، سواء في إطار رعاية المصابين، وتقديم سبل العناية الطبية الكاملة لهم، لافتاً إلى تكليف رئيس الجمهورية بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر الشهداء، والبدء على الفور في أعمال إصلاح مبنى معهد الأورام.
السيسي (2)

السيسى يوافق على قرض للاستثمار بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، القرار رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية»، بين مصر والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018. كما أصدر القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16 / 10 / 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
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