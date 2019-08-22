وفاة جونيور أجوجو مهاجم الزمالك السابق

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

أجوجو

أعلنت تقارير إعلامية غانية، أن المهاجم الغاني جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق، توفي صباح اليوم الخميس، بالعاصمة الإنجليزية لندن، عن عمر يناهز الـ40 عامًا، حيث ذكر موقع «غانا سوكر نت»، أن جونيور أجوجو الذي تألق خلال مشاركته مع منتخب غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2008، لينتقل للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في سوق الانتقالات الصيفية التالية، وافته المنية اليوم في العاصمة الإنجليزية لندن، بعدما كان يعاني من جلطة دماغية أصابته بعجز عن الحديث بصورة طبيعية منذ عام 2014.

موقع «غانا سوكر نت»، ذكر في تقرير سابق له، أن أجوجو، لم يتمكن من استخدام يده اليمنى بعد حوالي خمس سنوات من تعرضه لجلطة دماغية أضعفت حياته تمامًا، وأن مهاجم نوتنجهام فورست السابق لم يكن قادرًا على الكتابة بعد تعرضه لجلطة دماغية في عام 2014 لأنه يواجه صعوبة بالغة في تحريك اليد والسيطرة عليها،

موقع «غانا سوكر نت»، ذكر في تقرير سابق له، أن أجوجو، لم يتمكن من استخدام يده اليمنى بعد حوالي خمس سنوات من تعرضه لجلطة دماغية أضعفت حياته تمامًا، وأن مهاجم نوتنجهام فورست السابق لم يكن قادرًا على الكتابة بعد تعرضه لجلطة دماغية في عام 2014 لأنه يواجه صعوبة بالغة في تحريك اليد والسيطرة عليها، واستعاد اللاعب الغاني الذي ارتدى قميص الزمالك من قبل جزءا من قدرته على التحدث وظهر لأول مرة إعلاميًا في فيلم وثائقي أنتجته «بي بي سي».



وفي فيديو تم بثه اللاعب عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، خلال إحدى الجلسات مع الأطباء كشف أنه في أثناء ركضه إلى جواره كلبه «بلانكو» صبيحة أحد أيام شهر ديسمبر 2014، في لندن، تعرّض لسكتة دماغية، أصابته بعجز عن الحديث بصورة طبيعية، إذ احتاج إلى حوالي 3 أشهر ليتحدث مجددا، وإلى أشهر إضافية ليبدأ في قول جمل أطول.