رياضة

وفاة جونيور أجوجو مهاجم الزمالك السابق

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
أجوجو
أجوجو
أعلنت تقارير إعلامية غانية، أن المهاجم الغاني جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق، توفي صباح اليوم الخميس، بالعاصمة الإنجليزية لندن، عن عمر يناهز الـ40 عامًا، حيث ذكر موقع «غانا سوكر نت»، أن جونيور أجوجو الذي تألق خلال مشاركته مع منتخب غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2008، لينتقل للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في سوق الانتقالات الصيفية التالية، وافته المنية اليوم في العاصمة الإنجليزية لندن، بعدما كان يعاني من جلطة دماغية أصابته بعجز عن الحديث بصورة طبيعية منذ عام 2014.
موقع «غانا سوكر نت»، ذكر في تقرير سابق له، أن أجوجو، لم يتمكن من استخدام يده اليمنى بعد حوالي خمس سنوات من تعرضه لجلطة دماغية أضعفت حياته تمامًا، وأن مهاجم نوتنجهام فورست السابق لم يكن قادرًا على الكتابة بعد تعرضه لجلطة دماغية في عام 2014 لأنه يواجه صعوبة بالغة في تحريك اليد والسيطرة عليها،
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أستون فيلا يمدد تعاقده مع أحمد المحمدي

أعلن نادي أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم الخميسٍ، تمديد تعاقده مع أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، لموسم جديد. أحمد المحمدي صاحب الـ31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي، وعقد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني مع أستون فيلا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التمديد لنهاية موسم 2020-2021. وساهم أحمد المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.
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إبراهيم سعيد لكهربا: «متزعلش جماهير الزمالك منك»

وجه إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، نصيحة إلى محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم نادي الزمالك، الذي انتقل إلى فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بدون رغبة ناديه، وقال إبراهيم سعيد، عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «أنت عارف إني بحبك.. وقف بقى كلام وركز ربنا يوفقك في اللي جاي»، وتابع: «متزعلش الناس منك، جماهير الزمالك مش طرف في مشكلتك وهما بيحبوك على فكرة متخسرهمش.. ربنا يوفقك في إللي جاي».
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كلوب يسعى لتدريب ليفربول مدى الحياة

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إنه يرغب في تدريب منتخب ألمانيا والعملاق البافاري بايرن ميونخ، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة بيلد" الألمانية، اليوم الخميس. وأوضح المدرب الألماني صاحب الـ52 عامًا: "بالترتيب الذي أود القيام به، أريد تدريب منتخب ألمانيا، ثم بايرن ميونخ، ثم العودة إلى دورتموند، ثم ليفربول مدى الحياة، وأنا حقا ليس لدي فكرة عن كيفية سير مستقبلي، آمل الآن أن يستمر العامان أو الثلاثة أعوام المقبلة بنفس الطريقة، وبعد ذلك سأقرر.. كل شيء ممكن؛ ربما سأتوقف تمامًا".
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مفاجأة.. تعديلات في حكام مباراتي الأهلي والزمالك

أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلا على طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإسماعيلي، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، وأعلن اتحاد الكرة قبل قليل عن تعيين محمد عادل حكما لإدارة المباراة، قبل أن يتراجع ويعلن تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة اللقاء، ويساعده كل من يوسف البساطي وسمير جمال، بالإضافة إلى محمد جمال حكما رابعا، وميدو سلامة وطارق سامي حكما خامسا.
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الأهلي: ليس لنا علاقة بكهربا.. وسنضمه في هذه الحالة

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة تواصل النادي مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك الذي هرب من القلعة البيضاء ووقع على عقود لنادي أفيس البرتغالي، حيث أوضح المصدر أن النادي ليس له علاقة حتى الآن بمحمود كهربا وقال المصدر إن الأهلي لن يتدخل أبدا أو يكون طرفًا في الأزمة الحالية بين اللاعب ونادي الزمالك. وأوضح المصدر أن الحالة الوحيدة التي سيفكر فيها الأهلي في ضم كهربا عندما تنتهي العلاقة بينه وبين الزمالك بشكل تام ويتأكد صحة الوضع القانوني للاعب تماما، وقتها من الممكن التعاقد معه وضمه لصفوف القلعة الحمراء.
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اتحاد الكرة يصدم كهربا وأفيس البرتغالي

أكد وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أنه تم الرد على خطاب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، الذي وصل لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، بشأن طلب البطاقة الدولية للاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الزمالك، حيث قال العطار في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "إن اتحاد الكرة رفض إرسال البطاقة الدولية إلى النادي البرتغالي؛ لأن اللاعب عقده سار مع الزمالك، وممتد حتى موسم 2022، وبذلك يكون نادي الزمالك هو صاحب الحق في التصرف في البطاقة الدولية للاعب".
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السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
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