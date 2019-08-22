غرق وديدان وقمامة.. لماذا هجر السكندريون الشواطئ؟

الديدان الحية تظهر على شاطئ الدخيلة بالإسكندرية لأول مرة.. حملة تنظيف من القمامة ببحر ستانلي.. الصرف الصحي يغرق مياه أبو قير.. استمرار التحذير من نزول البحر بشاطئ النخيل

تحرير:محمد مجلي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

ماذا أصاب شواطئ الإسكندرية؟ ولماذا باتت شواطئ كثيرة ممنوعا على المواطنين النزول فيها؟ فتحذيرات شديدة اللهجة يتناقلها المواطنون والزائرون والمصطافون وأبناء عروس البحر الأبيض المتوسط، بينها ما هو إجباري وصادر عن المسؤولين أو توجيهات ونصائح يتناقلها المواطنون فيما بينهم، بسبب عدم جودة مياه البحر، إما بسبب وجود تجمعات كبيرة للقمامة داخل البحر، أو ظهور الديدان التي تسببت في غلق شاطئ الدخيلة، مما تسبب في عدم إقبال المواطنين على نزول البحر خوفا من التعرض لأية مخاطر.

ديدان على شاطئ الدخيلة انتاب السكندريون والمشتركون على موقع "فيسبوك"، حالة من الجدل والقلق الشديد إثر ظهور ديدان على رمال الشاطئ بمنطقة الدخيلة، بغرب محافظة الإسكندرية، وتداول المشتركون مقطع فيديو يكشف ظهور كميات كبيرة من الديدان على الشاطئ، وصاحبها حملات تحظر التوجه للشاطئ أو نزول البحر وامتدت إلى

ديدان على شاطئ الدخيلة

انتاب السكندريون والمشتركون على موقع "فيسبوك"، حالة من الجدل والقلق الشديد إثر ظهور ديدان على رمال الشاطئ بمنطقة الدخيلة، بغرب محافظة الإسكندرية، وتداول المشتركون مقطع فيديو يكشف ظهور كميات كبيرة من الديدان على الشاطئ، وصاحبها حملات تحظر التوجه للشاطئ أو نزول البحر وامتدت إلى باقي الأرجاء بغرب المدينة.

وسارع النائب مصطفى الطلخاوي، بالتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، عن الواقعة وأرجع الأمر إلى قيام شركة الصرف الصحي بمنطقة الدخيلة والمكس بإلقاء مخلفات مياه الصرف داخل مياه البحر، وتسبب ذلك في انتشار الديدان والأوبئة مما يهدد المواطنين بالأمراض.

ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بسرعة تشكيل لجنة لبدء فحص أسباب هذه الظاهرة برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والمعهد القومي للبحار والصرف الصحي، والتى بدأت تحليل عينات لبحث أسباب الظاهرة.

ورجعت الدكتورة سوزان خليف عميدة المعهد القومي للبحار والمصايد، أن الديدان لا تتربى على المياه المالحة ولكن ظهور البكتيريا وتلوث مياه البحر جعلا الديدان تتأقلم مع التغير البيئي لمياه البحر، ورجحت إنتاج البكتيريا بسبب وجود حيوان نافق أو صرف صحي وينتج عنه أسماك نافقة وانتشار أكبر للديدان تحرم المواطنين من نزول البحر.

من جانبه نفى اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، ما تردد عن إلقاء الصرف الصحي فى مياه البحر، موضحا أن هناك محطة معالجة للصرف الصحي داخل ميناء الإسكندرية لا تعمل ولا تتبع الشركة، وهناك خط طرد لمحطة المعالجة خاصة بمحطة الهانوفيل والماسورة الـ600 متآكلة والمشروع الخاص بها متوقف بسبب رفض الميناء مرورها من الداخل.

وقال نافع إن التحاليل الأولية لعينات المياه بسبب انتشار الديدان عبارة عن يرقات للديدان ناتجة عن مخلفات الذبح وجلود الحيوانات التي تم إلقاؤها خلال الفترة الماضية على الشاطئ، وهي التى تنمو بشدة في الأماكن شديدة العفونة.

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القمامة تغرق شاطئ ستانلي

باتت القمامة مصاحبا أساسيا وملازما مستمرا للمواطنين داخل مياه البحر في شاطئ ستانلي، حيث يجد السباحون أنفسهم مطالبين بالاستحمام مع زجاجات المياه الفارغة والأوراق وبقايا الأطعمة جعلتهم يعزفون عن نزول البحر.

وتقدم عدد كبير من المواطنين بشكاوى لإدارة السياحة والمصايف من انتشار القمامة، بينما وجه اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بضرورة شن حملة تنظيف داخل البحر حيث قام سباحون وغطاسون بتنقية مياه البحر من القمامة وأرجع السبب فى انتشارها إلى أن التيار يجرف القمامة فى البحر إلى أسفل كوبري ستانلي.

صرف صحي بشاطئ أبو قير

تواصلت المخالفات في شاطئ أبو قير بإلقاء مياه الصرف فى البحر، وحرمان المواطنين من النزول، واشتكى سكان الحي من امتداد ماسورة كبيرة الحجم لشاطئ تلقى بالصرف إلى البحر.



وقال محمد محمود وخالد عبد ربه، من رواد الشاطئ، إن أحد المقاولين يصرف مياه العقارات المطلة على الشاطئ فى البحر بتوصيل ماسورة كبيرة الحجم للبحر، بالمخالفة للقوانين، بينما أكد مسؤولو حي ثاني المنتزه باتخاذ اللازم مع صاحب الإجراء وتحرير محضر مخالفة حال ثبوت توصيل مياه الصرف وإلقائها فى البحر.

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تحذيرات من نزول شاطئ النخيل

جدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تحذيراته للوافدين على شاطئ النخيل بحي العجمي، بغرب عروس البحر الأبيض المتوسط، من نزول البحر، حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم مع حلول عيد الأضحى، تحسبا لتكرار تعدد حالات الغرق.



وخلال السنوات الماضية وجه بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل، التى وقعت الأعوام الماضية وشهدت تعدد الضحايا المتوفين غرقا فى بحر شاطئ النخيل، بينما شهد خلال الموسم الجارى وقوع ثلاث حالات غرق بعد شائعات غرق 15 حالة.



وشدد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة لمحافظة الإسكندرية، على منع المواطنين من النزول بشاطئ النخيل لأنه من الشواطئ التي تحمل درجة خطورة عند ارتفاع الأمواج وتهيب بالمواطنين بعدم نزول البحر والالتزام بتعليمات النزول.

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