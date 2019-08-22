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غرق وديدان وقمامة.. لماذا هجر السكندريون الشواطئ؟

الديدان الحية تظهر على شاطئ الدخيلة بالإسكندرية لأول مرة.. حملة تنظيف من القمامة ببحر ستانلي.. الصرف الصحي يغرق مياه أبو قير.. استمرار التحذير من نزول البحر بشاطئ النخيل
تحرير:محمد مجلي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
شاطئ الدخيلة
شاطئ الدخيلة
ماذا أصاب شواطئ الإسكندرية؟ ولماذا باتت شواطئ كثيرة ممنوعا على المواطنين النزول فيها؟ فتحذيرات شديدة اللهجة يتناقلها المواطنون والزائرون والمصطافون وأبناء عروس البحر الأبيض المتوسط، بينها ما هو إجباري وصادر عن المسؤولين أو توجيهات ونصائح يتناقلها المواطنون فيما بينهم، بسبب عدم جودة مياه البحر، إما بسبب وجود تجمعات كبيرة للقمامة داخل البحر، أو ظهور الديدان التي تسببت في غلق شاطئ الدخيلة، مما تسبب في عدم إقبال المواطنين على نزول البحر خوفا من التعرض لأية مخاطر.
ديدان على شاطئ الدخيلة انتاب السكندريون والمشتركون على موقع "فيسبوك"، حالة من الجدل والقلق الشديد إثر ظهور ديدان على رمال الشاطئ بمنطقة الدخيلة، بغرب محافظة الإسكندرية، وتداول المشتركون مقطع فيديو يكشف ظهور كميات كبيرة من الديدان على الشاطئ، وصاحبها حملات تحظر التوجه للشاطئ أو نزول البحر وامتدت إلى
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المسجد-الأقصى (1)

الأزهر في ذكرى حريق الأقصى: موقفنا ثابت تجاه القدس

تتجدد في هذه الأيام الذكرى الأليمة لمحاولة حرق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرف صهيوني، ليرتكب واحدة من أبشع حوادث الإرهاب وبث العنصرية والكراهية في العصر الحديث، هذه الجريمة النكراء ستبقى في التاريخ شاهدًا على انحراف السلوك الصهيوني وإجرامه منذ اللحظة الأولى التي زرع فيها ليكون خنجرًا في قلب المنطقة العربية.. وتحل الذكرى الـ50 لحريق الأقصى، حيث شب في الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى حريقا ضخما في 21 أغسطس 1969، التهمت نيرانه كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.
البرنامج-القيادي-للدعاة-في-زيارة-لهيئة-قناة-السويس (2)

البرنامج القيادي للدعاة في زيارة لهيئة قناة السويس

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة لطلاب البرنامج القيادي للدعاة لهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وكان في الاستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء خالد العزازي مستشار السيد الفريق للعلاقات العامة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج. بدأت الزيارة بكلمة الفريق والترحيب بالضيوف ثم لقاء تعريفي عن محور قناة السويس بالكامل وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بملاحة التطهير ومشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (2)

التعليم: زيادة درجات 23 ألف تظلم من نتائج الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، انتهاء فترة تقديم التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، أمس الأربعاء، وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب المتظلمين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 هو 119 ألفا و24 طالبا، وبلغ إجمالى عدد كراسات إجابات المواد المتظلم منها 339 ألفا و117 كراسة إجابة، مشيرا إلى أن 23 ألفا و573 كراسة تم زيادة درجاتها.
زواج- القاصرات

118 ألف حالة.. هل يوقف الزواج الإلكتروني زواج القاصرات؟

زواج القاصرات مشكلة اجتماعية تتفاقم يوما عن يوم، تحت وطأة الفقر المدقع الذي أخذ يحارب المواطنين في كل ما يجنونه من أموال، والتي لا تفي بما يكفي لسد رمق بطون أبنائهم لا بطونهم هم، جراء الأزمات المالية الحالية التي تعاني منها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية منذ تعويم الجنيه أمام الدولار، بهدف إحداث طفرة وإصلاح اقتصادي ينتشل الفقير من فقره ويرفع قدر كل مصري خلال سنوات قليلة مقبلة، ورغم الفقر المتزايد، تحارب الدولة زواج القاصرات عبر مشاريع قوانين تارة مقدمة من الحكومة للنواب لإقرارها، وتارة أخرى من وزارات الدولة المختصة لوقف تلك الظاهرة البغيضة.
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شاطئ-الدخيلة-بالإسكندرية (4)

علوم البحار: ديدان شاطئ الدخيلة «ذباب منزلي»

تسلم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، تقريرا من معهد علوم البحار التابع إلى جامعة الإسكندرية، صادر بالتنسيق مع اللجنة المشكلة لفحص أسباب ظهور ديدان غريبة بشاطئ الدخيلة، والتي أثارت خوفا وقلقا بين المصطافين والأهالي، إذ أشار التقرير إلى أن هذه الديدان عبارة عن "طور من أطوار الذباب المنزلي" والذي يتكاثر بقوة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وفى فصل الصيف تحديدا، وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وضرورة تنظيف مياه البحر والشاطئ.
محافظ-الإسكندرية-عبد-العزيز-قنصوة

محافظ الإسكندرية: عقوبة الذبح المخالف غلق وغرامة

حذر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، من ذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية، سواء قبل أو أثناء عيد الأضحى المبارك، مؤكدا اتخاذ قرارات فورية ضد أي مخالف من أصحاب محال الجزارة، تبدأ بتوقيع غرامة مالية فورية قدرها 2000 جنيه لمن يقوم بالذبح خارج المجازر وتصل الغرامات إلى غلق أي منشأة مخالفة وذلك ليكون لها تأثير رادع على المخالفين وشدد على مسؤولي مديرية الطب البيطرى بضرورة القيام بحملات مستمرة فى شوارع المدينة وذلك لضبط عملية الذبح بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
ياسر-برهامى-شيخ-سلفى

9 شروط.. برهامي يستلم تصريح الخطابة من الأوقاف

بعد غياب استمر لأكثر من عامين، يعود الشيخ ياسر برهامي للخطابة مجددا على منابر المساجد التابعة لوزارة الأوقاف وبتصريح رسمي، حيث أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسكندرية منح تصريح بالخطابة للشيخ ياسر برهامي، المتحدث باسم الدعوة السلفية، على المنابر، وتقرر ندبه لإلقاء الخطبة على منبر مسجد الخلفاء الراشدين الكائن بمنطقة أبو سليمان، شرق الإسكندرية، ونوهت المديرية بأن التصريح الخاص للشيخ ياسر برهامي للعمل بإلقاء الخطبة مدته شهر كامل، وهو الشهر الجاري أغسطس.
السياحة-تطارد المبتزين-والكلاب-على-شواطئ-الاسكندرية (4)

السياحة تطارد «المبتزين» على شواطئ الإسكندرية

شن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، حملة على الشواطئ بدأها من شاطئ رأس التين الشرقي والغربي، وشاطئ الأنفوشي بنظام "الخدمة لمن يطلبها"، وكافيتريا البستان، حيث وجه بتوقيع عدد من المخالفات نظرا لسوء حالة النظافة وارتفاع قيمة تذاكر الدخول، كما رصد وجود بعض الكلاب بحوزة أصحابها، ما يشكل مخالفة صريحة لبنود كراسة الشروط، وتم توقيع الغرامة المستحقة قبل أن يتجول بين شماسي المصطافين، إذ نبه عليهم عدم الخضوع لأي ابتزاز أو دفع أي إكراميات والإبلاغ فورا عن أي مخالفة يتعرضون لها.
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