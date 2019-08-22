أستون فيلا يمدد تعاقده مع أحمد المحمدي

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

أحمد المحمدي

أعلن نادي أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم الخميسٍ، تمديد تعاقده مع أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، لموسم جديد. أحمد المحمدي صاحب الـ31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي، وعقد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني مع أستون فيلا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التمديد لنهاية موسم 2020-2021. وساهم أحمد المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.

وكتب أستون فيلا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الخميس: "يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تجديد عقد لاعبنا أحمد المحمدي لمدة موسم إضافي". يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تجديد عقد لاعبنا أحمد المحمدي @Elmo_27 مع #الفيلانز لمدة موسم إضافي ???? pic.twitter.com/2hIAT5K6tu — أستون