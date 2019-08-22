رياضة

أستون فيلا يمدد تعاقده مع أحمد المحمدي

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
أعلن نادي أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم الخميسٍ، تمديد تعاقده مع أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، لموسم جديد. أحمد المحمدي صاحب الـ31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي، وعقد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني مع أستون فيلا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التمديد لنهاية موسم 2020-2021. وساهم أحمد المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.
وكتب أستون فيلا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الخميس: "يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تجديد عقد لاعبنا أحمد المحمدي لمدة موسم إضافي". يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تجديد عقد لاعبنا أحمد المحمدي @Elmo_27 مع #الفيلانز لمدة موسم إضافي ???? pic.twitter.com/2hIAT5K6tu — أستون
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اجوجو

وفاة جونيور أجوجو مهاجم الزمالك السابق

أعلنت تقارير إعلامية غانية، أن المهاجم الغاني جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق، توفي صباح اليوم الخميس، بالعاصمة الإنجليزية لندن، عن عمر يناهز الـ40 عامًا، حيث ذكر موقع «غانا سوكر نت»، أن جونيور أجوجو الذي تألق خلال مشاركته مع منتخب غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2008، لينتقل للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في سوق الانتقالات الصيفية التالية، وافته المنية اليوم في العاصمة الإنجليزية لندن، بعدما كان يعاني من جلطة دماغية أصابته بعجز عن الحديث بصورة طبيعية منذ عام 2014.
كهربا‎

إبراهيم سعيد لكهربا: «متزعلش جماهير الزمالك منك»

وجه إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، نصيحة إلى محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم نادي الزمالك، الذي انتقل إلى فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بدون رغبة ناديه، وقال إبراهيم سعيد، عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «أنت عارف إني بحبك.. وقف بقى كلام وركز ربنا يوفقك في اللي جاي»، وتابع: «متزعلش الناس منك، جماهير الزمالك مش طرف في مشكلتك وهما بيحبوك على فكرة متخسرهمش.. ربنا يوفقك في إللي جاي».
كلوب (1)

كلوب يسعى لتدريب ليفربول مدى الحياة

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إنه يرغب في تدريب منتخب ألمانيا والعملاق البافاري بايرن ميونخ، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة بيلد" الألمانية، اليوم الخميس. وأوضح المدرب الألماني صاحب الـ52 عامًا: "بالترتيب الذي أود القيام به، أريد تدريب منتخب ألمانيا، ثم بايرن ميونخ، ثم العودة إلى دورتموند، ثم ليفربول مدى الحياة، وأنا حقا ليس لدي فكرة عن كيفية سير مستقبلي، آمل الآن أن يستمر العامان أو الثلاثة أعوام المقبلة بنفس الطريقة، وبعد ذلك سأقرر.. كل شيء ممكن؛ ربما سأتوقف تمامًا".
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تريزيجيه‎

أسطورة أرسنال: تريزيجيه سيصبح له شأن كبير

تحدث إيان رايت، أسطورة نادي أرسنال، عن محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي ظهر الأسبوع الماضي لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شارك أساسيا في لقاء فريقه ضد توتنهام هوتسبير بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، واستبدل حين كان فريقه متقدما بهدف قبل الخسارة (3-1) في نهاية اللقاء. وقال إيان رايت الذي سجل 128 هدفا لأرسنال خلال 221 مباراة، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لأخبركم بمن أحب، إنه تريزيجيه جناح أستون فيلا، وأعتقد أن تريزيجيه سيصبح له شأن كبير في الدوري الإنجليزي".
محمد-صلاح

إطلالة جديدة لـ«صلاح» في ثاني أيام عيد الأضحى (صورة)

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطني، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فى إطلالة جديدة بعيد الأضحى المبارك. ويوافق اليوم (12-8)، ذكرى تسجيل محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول فى موسم (2017-2018)، الذي تمكن فيه من تسجيل أول أهدافه بقميص الريدز فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". وتعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة 3 – 3 فى المباراة التى جمعتهما بملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.
استون فيلا- وست بروميتش

توتنهام يقلب الطاولة على أستون فيلا في وجود المحمدي

حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، التي بدأت أولى مبارياتها أمس الجمعة بفوز الريدز برباعية على نوريتش سيتي. افتتح فريق أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 9 من الشوط الأول عن طريق اللاعب جون ماكجين، ونجح فريق أستون فيلا في الخروج من الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف، لكن في الشوط الثاني من المباراة غاب فريق أستون فيلا واكتفى بالتأمين الدفاعي للحفاظ على التقدم لكن هذا الدفاع لم يصمد أمام هجوم توتنهام.
محمد-الشناوي (1)

محمد الشناوي على رادار أرسنال وأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على رادار ناديي أرسنال وأستون فيلا المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد موقع "readastonvilla" أن أستون فيلا وأرسنال يجريان محادثات مع محمد الشناوي، وأشارت إلى أن كلا الناديين قد أعرب عن اهتمامه بضم حارس مرمى منتخب مصر، وذلك بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفراعنة خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.
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