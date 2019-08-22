حقيقة تشوه معالم شارع المعز وألوان قصر البارون

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

وزير الآثار في قصر البارون

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، وتواصل المركز مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تماما, مشددة على أن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر مادية, وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

كما نفت الوزارة ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من صور تفيد بتغيير الألوان الأصلية لقصر البارون الأثري في إطار مشروع ترميم القصر، موضحة أن ألوان الواجهات الخاصة بالقصر هي نفس الألوان الأصلية، وأن عملية ترميم قصر البارون تتم باتباع كافة الإجراءات اللازمة من اختبارات وتحاليل وتوثيق