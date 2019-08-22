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حقيقة تشوه معالم شارع المعز وألوان قصر البارون

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
وزير الآثار في قصر البارون
وزير الآثار في قصر البارون
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، وتواصل المركز مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تماما, مشددة على أن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر مادية, وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
كما نفت الوزارة ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من صور تفيد بتغيير الألوان الأصلية لقصر البارون الأثري في إطار مشروع ترميم القصر، موضحة أن ألوان الواجهات الخاصة بالقصر هي نفس الألوان الأصلية، وأن عملية ترميم قصر البارون تتم باتباع كافة الإجراءات اللازمة من اختبارات وتحاليل وتوثيق
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البنك-المركزى

الحكومة تحسم جدل طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها ‏بالأسواق بداية من شهر أكتوبر المقبل, ورغم نفي المركز لهذه الشائعة في تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, ما دفعه للتواصل مجددا مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء, مشددا على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يمنح رئيس قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق رئيسا لهيئة قضايا الدولة، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن السيسي اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، إذ تمنى الرئيس له التوفيق في أداء مسئولياته، مؤكدا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقا للدستور والقانون.
الانفجار-في-روسيا

هل تأثرت مصر بالانفجار النووي في روسيا؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، وتواصل المركز مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على أن مصر لا تتعرض لأي كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائيا، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
ختان-الإناث

الصحة ترد على إجراء عمليات ختان بمستشفيات الحكومة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مشددة على أن الختان يعد جريمة وفقا لقانون العقوبات، يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، لافتة إلى تراجع معدلات ظاهرة ختان الإناث في مصر بشكل عام، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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وزير-الاثار-يتفقد-عمليات-ترميم-قصر-البارون‎ (4)

الآثار: ترميم البارون بـ100 مليون جنيه.. وافتتاحه نوفمبر 2020

أجرى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأحد، جولة تفقدية، لمتابعة أعمال الترميم داخل قصر البارون في مصر الجديدة، وفي تصريحات له، خلال الجولة، نفى العناني إزالة السور الأثري المحيط بقصر البارون من الخارج، إذ أن السور الذي تمت إزالته لا علاقة له بالقصر، بل هو سور حديدي تم تشيده عام 2006، وتم إزالته عند بدء أعمال الترميم لأنه لا يتوافق مع الطبيعة التاريخية والأثرية للقصر، مشيرا إلى أن قصر البارون سيكون جاهزا لاستقبال المواطنين في نوفمبر 2020.
قصر-البارون (2)

الآثار: ألوان واجهات «البارون» بمصر الجديدة أصلية

أكد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية المشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية بوزارة الآثار أن ألوان الواجهات الخاصة بقصر البارون هي نفس الألوان الأصلية لها، موضحا أن القائمين على عمليات الترميم بالقصر اتخذوا كل الإجراءات اللازمة من اختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي ومعماري لمظاهر التلف لوضع الخطط اللازمة وعمل العينات المطلوبة بأساليب الترميم العلمية المتبعة، والتي أظهرت الألوان الأصلية لجميع الواجهات.
ترميم-قصر-البارون (9)

وزيري لـ«التحرير»: ترميم 90% من قصر البارون

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن العمل مستمر في قصر البارون بمصر الجديدة بهدف ترميمه والانتهاء من كل أعمال الترميم به قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه تم إنجاز 90% من أعمال ترميم القصر. وأضاف وزيري لـ"التحرير"، أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائى لأسقف قصر البارون وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصية.
سرطان-البنكرياس

الحكومة تنفي طرح أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد عن طرح الهيئة العامة للتأمين الصحى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، يتم تحضيرها فى ورش منزلية. وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم طرح التأمين الصحى أى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكل المستشفيات وهيئات التأمين الصحى وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تمامًا ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية.
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