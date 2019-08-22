علوم البحار: ديدان شاطئ الدخيلة «ذباب منزلي»

تحرير:محمد مجلي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

شاطئ الدخيلة

تسلم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، تقريرا من معهد علوم البحار التابع إلى جامعة الإسكندرية، صادر بالتنسيق مع اللجنة المشكلة لفحص أسباب ظهور ديدان غريبة بشاطئ الدخيلة، والتي أثارت خوفا وقلقا بين المصطافين والأهالي، إذ أشار التقرير إلى أن هذه الديدان عبارة عن "طور من أطوار الذباب المنزلي" والذي يتكاثر بقوة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وفى فصل الصيف تحديدا، وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وضرورة تنظيف مياه البحر والشاطئ.

وقال الدكتور أحمد النمر عميد معهد علوم البحار، إن سبب انتشار هذه الديدان وجود حيوان نافق أو انتشار القمامة، لافتا إلى أن هذه الواقعة مشابهة لواقعة تكررت قبل عامين بمنطقة المعدية، بسبب تجمع الأخشاب بالمنطقة. وحذر مدير معهد علوم البحار، من أن بيض هذا النوع من الديدان يتكاثر بقوة كلما ارتفعت درجات الحرارة،