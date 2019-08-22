جريمة

زوجة للقاضي: «خريجة سياسة واقتصاد وعايزني أربي عجول»

أنهت دراستها الجامعية لتتزوج فى منزل ريفي يحوى الطابق الأول منه حظيرة طلبت حماتها مشاركتها فى رعاية الماشية بها لكنها رفضت فتدخل العريس لنصرة أمه فقررت العروس «خلعه»
تحرير:سماح عوض الله ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
رعاية ماشية
رعاية ماشية
خريجة كلية اقتصاد وعلوم سياسية، جمعتها بزميل لها فى الجامعة قصة حب وكفاح تكلل بالزواج، جعلها تترك أسرتها التى تقيم فى القاهرة، من أجل الإقامة مع زوجها فى منزل أسرته بإحدى قرى محافظة الشرقية، ومرت أيام الزواج الأولى هانئة سريعة، بينما كانت دموع أمها لا تنقطع خلال زيارتها وتلوم نفسها لأنها سمحت بزواج ابنتها بعيدًا عنها، وأخذت الأم توصي عريس ابنتها وأهله على فلذة كبدها، وأخبرت حماتها: «ربيت بنتي عمر بحاله علشان تاخدوها مني فيا ريت تصونوها وتاخدوا بالكم منها»، لكن للأسف حدث العكس الذى دفع العروس لطلب الخلع سريعًا.
العروس كانت قد رفضت جميع الخطاب الذين تقدموا لها خلال دراستها فى الجامعة وبعد تخرجها، من أجل انتظار زميها الذى تعلقت به عاطفيا فى أيام الدراسة، وكان شخصا مثقفا صاحب آراء مميزة وشخصية قيادية ولم يتخل وسط كل هذا عن لهجته الريفية التى أحبتها بشدة. بعد التخرج حضر العريس ووالده إلى منزل محبوبته، وطلب يدها
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تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» السابق «في الرشوة»

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس أحمد سليم ، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
المشاجرة -بين -الاهلى-بوسط البلد

المشدد 15 سنة لـ 21 متهما في أحداث «وسط البلد»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، 21 متهمًا، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم بالبلطجة واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة،مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء.
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حبس المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أمر المستشار محمد سليمان رئيس نيابة مشتول السوق العامة، اليوم الخميس، بحبس خمسة شباب، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ميكانيكي يُدعى "حسام.م"؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب متحدي الإعاقة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش" بمحافظة الشرقية، جاء ذلك بعد وساطة سعى لها أهل المتهمين وكبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، وأخلت النيابة سبيل الميكانيكي بعد ثبوت عدم تورطه في ارتكاب الواقعة بعد حالة من الغضب انتابت الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تلك التجاوزات.
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إخلاء سبيل جزار سحل «كلب» وقطع جسده بسكين في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، اليوم الخميس، قرارا بإخلاء سبيل جزار بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه على ذمة التحقيقات؛ وذلك على خلفية اتهامه بسحل كلب وتعذيبه وتقطيعه بواسطة سلاح أبيض «سكين» في الطريق العام أمام المارة بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقاويق، قبل أن يقوم بجره بواسطة دراجة بخارية "موتوسيكل"، وأرجع المتهم خلال التحقيقات سبب ارتكابه الواقعة إلى أن الكلب سبق وعقر نجله مرتين، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع الدائم لطفله الصغير.
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هدير فين؟.. قصة طعنة غضب أنهت حياة ربة منزل بالخصوص

إلحاح شديد منذ أن بدأت إجازة العام الدراسي: "ماما عايزة أروح أقضي يومين عند جدي وأخوالي.. يا ماما هروح عند جدي إمتى؟.. يا ماما الإجازة هتخلص ولسة مسافرتش البلد.. يا ماما أنا اتخنقت وإحنا مبنخرجش ولا نغير جو.. حرام كده المدارس الشهر الجاي وأنا لسة مسافرتس عند جدى وأخوالي.. تعالي نروح كلنا يومين.. طب ركبيني وكلمي حد من أخوالي يستناني"، قائمة طويلة من عبارات الإلحاح طاردت بها طالبة الصف الثاني الثانوي والدتها حتى استجابت الأخيرة لطلبها، دون أن تعلما أن زيارة عائلة كهذه ستنهي حياة الأم وتسجن الأب وتهدم كيان أسرة طالبة الثانوي.
خلافات-زوجية-طلاق

زوجة تخلع زوجها لأنه «يزعج نومها صباحًا»

يأتى من عمله ويريد تفرغا كاملا لخدمته، أطعمة ومشروبات، يستمتع بوجبته الدسمة ويحتسي الشاي ويطلب كل ما يخطر على باله، حتى كوب المياه لا يتحرك من مكانه أو يمد يده لرفعه، فقط يأمر بأن يوضع بين يديه، لا يقضى شيئا لبيته مطلقا ولا يتحمل طفلته الوحيدة ولو دقائق معدودة، وحجته دائما جاهزة، أنه يعمل ويكد طوال النهار، وهى لا تجادله وتدعه ينام فى فراشه المهيأ، بينما تسهر هى بالصغيرة، حتى يمر من ساعات الصباح الأولى ما يسلب كل ذرة قوة فيها، وما تكاد عيناها تغفل حتى يفيق زوجها معلنًا قائمة طلباته، وهو ما لم تحتمله مرة بعد الأخرى فطلبت الخلع.
طلاق

خيرها بين حياتها معه وزيارة أمها فقررت «خلعه»

تعتبر نفسها مطلقة منه، ولم لا وهو إنسان شديد الغضب، كثير القسم عليها بيمين الطلاق، حتى أن طاعتها له وبرها لقسمه جعله يتمادي فى الأمر إلى درجة أوصلتها للرعب وكراهية حياتها الزوجية، وكراهية هذا الزوج الذى لم تعد تشعر بالأمان معه، وتدهورت حالتها الصحية بما جعلها تفكر فى اقتحام ما يقلقها، وإيقاع يمين طلاقه بما يجعل الأمر منتهيا بينهما، وإقرار طلقة بائنة يتعلم منها أن يملك لسانه ولا يجعل يمين الطلاق كلمة سهلة يرسلها فى أتفه الأمور، لكنه جادلها وأنكر قصده تطليقها بما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
ندم

زوجة فى دعوى خلع: «طليقته بتسلط عليا عياله»

عريس منفصل عن زوجته، ولديه طفلتان كبراهما 13 سنة، رسم لها قصرًا من الأحلام عن توفير كل مستلزمات المعيشة لها، ومعاملتها بالمعروف والإحسان، ولم يطلب منها سوى رعاية طفلتيه ومنزله، واستجابت أملًا فى حياة كريمة، خاصة أنها تزوجت سابقًا وتم تطليقها لعدم الإنجاب، ولكن الطلب الأول لزوجها ألا وهو رعاية بنتيه كان هو المعول الرئيسي لهدم تلك الزيجة، حتى بعدما أكرمها الله بالحمل وأنجبت طفلًا تمنت أن ينشأ فى رعاية والده، لكن غيرة مطلقة زوجها وتحريضها الطفلتين ضدها جعل حياتها جحيمًا، إلى الدرجة التى دفعتها للتنازل عن كل مستحقاتها وطلب الخلع.
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