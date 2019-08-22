زوجة للقاضي: «خريجة سياسة واقتصاد وعايزني أربي عجول»
أنهت دراستها الجامعية لتتزوج فى منزل ريفي يحوى الطابق الأول منه حظيرة طلبت حماتها مشاركتها فى رعاية الماشية بها لكنها رفضت فتدخل العريس لنصرة أمه فقررت العروس «خلعه»
تحرير:سماح عوض الله
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
رعاية ماشية
خريجة كلية اقتصاد وعلوم سياسية، جمعتها بزميل لها فى الجامعة قصة حب وكفاح تكلل بالزواج، جعلها تترك أسرتها التى تقيم فى القاهرة، من أجل الإقامة مع زوجها فى منزل أسرته بإحدى قرى محافظة الشرقية، ومرت أيام الزواج الأولى هانئة سريعة، بينما كانت دموع أمها لا تنقطع خلال زيارتها وتلوم نفسها لأنها سمحت بزواج ابنتها بعيدًا عنها، وأخذت الأم توصي عريس ابنتها وأهله على فلذة كبدها، وأخبرت حماتها: «ربيت بنتي عمر بحاله علشان تاخدوها مني فيا ريت تصونوها وتاخدوا بالكم منها»، لكن للأسف حدث العكس الذى دفع العروس لطلب الخلع سريعًا.
العروس كانت قد رفضت جميع الخطاب الذين تقدموا لها خلال دراستها فى الجامعة وبعد تخرجها، من أجل انتظار زميها الذى تعلقت به عاطفيا فى أيام الدراسة، وكان شخصا مثقفا صاحب آراء مميزة وشخصية قيادية ولم يتخل وسط كل هذا عن لهجته الريفية التى أحبتها بشدة.
بعد التخرج حضر العريس ووالده إلى منزل محبوبته، وطلب يدها
العروس كانت قد رفضت جميع الخطاب الذين تقدموا لها خلال دراستها فى الجامعة وبعد تخرجها، من أجل انتظار زميها الذى تعلقت به عاطفيا فى أيام الدراسة، وكان شخصا مثقفا صاحب آراء مميزة وشخصية قيادية ولم يتخل وسط كل هذا عن لهجته الريفية التى أحبتها بشدة.
بعد التخرج حضر العريس ووالده إلى منزل محبوبته، وطلب يدها للزواج، بعد أن أسس صالة ألعاب رياضية فى مدينة قرب قريته، كانت تدر عليه دخلًا معقولًا بدأ فى الزيادة والوفرة بعد الخطبة، ووافقت أسرة العروس عليه، لكنهم وقعوا فى حيرة حينما أخبرهم العريس أنه سيقيم فى شقة بمنزل عائلته فى قريتهم.
خشيت الأم من زواج ابنتها بعيدًا عنها، علاوة على خشيتها من اختلاف الطباع والثقافات بين ما تعودت عليه والمعتاد فى بيت أسرة زوجها، وحينما زاروا المنزل زاد قلق الأم، إذ إن الطابق الأرضى من المنزل كان عبارة عن معلف عجول كبير، بينما الأدوار العليا من المنزل جميلة وواسعة، وكانت شقة خطيب ابنتها غاية فى الجمال وروعة فى التشطيب رغم كون المنزل فى قرية، لكن قلق الأم كان أكبر وهى تفكر فى حظيرة الماشية، ومن يرعى تلك الحيوانات، والأجواء التى ستعيش فيها ابنتها بتلك البيئة.
مقترحات متعددة بفتح فرع لصالة الألعاب الرياضية للعريس فى القاهرة، والبحث عن شقة إيجار قرب منزل الأم، فى مقابل سيل من عبارات الطمأنة من العريس، الذى أكد لهم أنه فاز بابنتهم وسيفعل كل ما يرضيها ويسعدها، ولم تفلح تدخلات الأم ومحاولاتها لتأمين مخاوفها، خاصة حينما وقفت ابنتها فى صف خطيبها، وأكدت تمنيها العيش فى أجواء ريفية، وهو ما عقبت عليه الأم بالتأكيد لابنتها أن زيارة الريف شيء والإقامة فيه شيء آخر.
وتم الزواج وهدأت زيارات أسرة العروس، وبدأت حماتها تسأل عنها نجلها: «مابتنزلش من شقتها ليه؟.. خليها تنزل تقعد معانا شوية.. يابني خليها تطل عليا وتاخد بحسي»، وأمام إلحاح الأم اعتادت زوجة ابنها النزول من شقتها لقضاء عدة ساعات معها، لم تمانع خلالها مساعدة حماتها فى أعمال المنزل، ولقي صنيع العروس إعجاب الجميع، إذ أعجب الجميع طهيها، وأخذوا يطلبون منها إعداد أصناف أكل متنوعة غير المعتادين عليها، وبعد فترة صار الجميع يرجوها أن تطهو لهم، لأن أكلها شهي، فضلوه على أكل الأم.
ومع الوقت باتت العروس تطهو الطعام لمنزل حماها يوميا، وتتناول الطعام معهم، ولو قررت يوما عدم النزول إلى حماتها للنوم أو لتنظيف شقتها، كانت تصلها عن طريق زوجها نوبات لوم وعتاب: "ماطبخوش النهارده.. كانوا مستنينك.. فكروكي هتطبخي وتنزلي ليهم الأكل.. إنت منزلتيش ليه" مع عبارات رجاء من زوجها: "معلش.. أمي ست كبيرة.. أنا مبسوط إنك بتساعديها.. كفاية البيت كله بيشكر فى أكلك.. لك ثواب إطعامهم.. بكرة اخواتي الولاد يتجوزوا ومع الوقت هننشغل بحالنا"، وكانت الزوجة تعمل كل هذا برحابة صدر، واتفقت مع حماتها على تخصيص يومين فى الأسبوع تتمكن فيهما من تنظيف شقتها وتجهيز طعام وتخزينه لها ولزوجها.
وفى إحدى المرات طلبت حماتها حضور زوجة نجلها لمساعدتها فى إطعام وسقي الماشية بالطابق الأرضي، وأخبرتها أن نجليها اللذين يقومان برعاية الماشية سافرا لقضاء بعض المتطلبات وهى تخشى نفوق الماشية، فعاونت خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حماتها فى سقى الماشية، لكن طلب الحماة تكرر وبحجج عديدة، وهنا أعلنت الزوجة رفضها، وفوجئت بانحياز زوجها لرأى والدته، واستنكاره عدم مساعدة زوجته لوالدته فى أى عمل، ولما وجدت الزوجة زوجها يفرض عليها ذلك، لجأت إلى منزل أسرتها وأقامت دعوى خلع.