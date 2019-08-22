الحكومة تحسم جدل طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

البنك المركزي - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها ‏بالأسواق بداية من شهر أكتوبر المقبل, ورغم نفي المركز لهذه الشائعة في تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, ما دفعه للتواصل مجددا مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء, مشددا على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة.

وأشار البنك المركزي إلى أن عملية ‏إصدار الأوراق النقدية الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مؤكدا على أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، لافتا إلى أن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليا، ولا توجد أي نية لإصدار عملات