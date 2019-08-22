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الحكومة تحسم جدل طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
البنك المركزي - صورة أرشيفية
البنك المركزي - صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها ‏بالأسواق بداية من شهر أكتوبر المقبل, ورغم نفي المركز لهذه الشائعة في تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, ما دفعه للتواصل مجددا مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء, مشددا على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة.
وأشار البنك المركزي إلى أن عملية ‏إصدار الأوراق النقدية الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مؤكدا على أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، لافتا إلى أن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليا، ولا توجد أي نية لإصدار عملات
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وزير-الاثار-يتفقد-عمليات-ترميم-قصر-البارون‎ (12)

حقيقة تشوه معالم شارع المعز وألوان قصر البارون

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، وتواصل المركز مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تماما, مشددة على أن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر مادية, وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يمنح رئيس قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق رئيسا لهيئة قضايا الدولة، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن السيسي اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، إذ تمنى الرئيس له التوفيق في أداء مسئولياته، مؤكدا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقا للدستور والقانون.
الانفجار-في-روسيا

هل تأثرت مصر بالانفجار النووي في روسيا؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، وتواصل المركز مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على أن مصر لا تتعرض لأي كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائيا، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
ختان-الإناث

الصحة ترد على إجراء عمليات ختان بمستشفيات الحكومة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مشددة على أن الختان يعد جريمة وفقا لقانون العقوبات، يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، لافتة إلى تراجع معدلات ظاهرة ختان الإناث في مصر بشكل عام، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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ختان-الإناث

الصحة ترد على إجراء عمليات ختان بمستشفيات الحكومة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مشددة على أن الختان يعد جريمة وفقا لقانون العقوبات، يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، لافتة إلى تراجع معدلات ظاهرة ختان الإناث في مصر بشكل عام، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
عدادا-كهرباء (1)

حقيقة التلاعب في طرق شحن العدادات مسبقة الدفع

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول التلاعب في طرق شحن العدادات مسبقة الدفع، ما تتسب في إدخال المواطن في شريحة أعلى، وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مشددة على توافر كافة معايير الدقة والتأمين في العدادات مسبقة الدفع، بحيث يحسب الرصيد تلقائيا بناءً على شريحة المشترك الحالية، وفقا لقيمة التيار المستهلك، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين مستخدمي العدادات مسبقة الدفع.
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حمدان حميدتي يصل إلى القاهرة اليوم الأحد

يصل نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، إلى القاهرة، اليوم الأحد، وذلك بعد يوم من عودته من جنوب السودان، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" السعودية، في نبأ عاجل لها. من جانبها، ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، نقلا عن مصادر سودانية رفيعة المستوى، أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني سيصل إلى مصر، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبحث معه فيها العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في السودان.
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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأحد، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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