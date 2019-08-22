كيف تحولت خصومة رونالدو وميسي إلى التألق المبهر؟

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي

أقرّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بإعجابه بمسيرة قائد برشلونة ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني جعل منه لاعبا أفضل والعكس صحيح. وقال رونالدو: "أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان قد صرح سابقا بأنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا، وأنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية. مايكل جوردان كان لديه منافسون في كرة السلة، آيرتون سينا وألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا 1. القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة".

وبالنسبة لرونالدو فإنه تجمعه منافسة مع لاعب من طينة ميسي هو أمر يدفعه دائما لتخطي نفسه وتقديم الأفضل، ورأى الدولي البرتغالي الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات أنه لا يشك بأن ميسي جعل منه لاعبا أفضل والعكس صحيح، مضيفًا: "عندما أفوز بالألقاب فإن ذلك يزعجه والأمر مشابه بالنسبة لي عندما يفوز بدوره". وعندما