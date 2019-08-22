رياضة

كيف تحولت خصومة رونالدو وميسي إلى التألق المبهر؟

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي
أقرّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بإعجابه بمسيرة قائد برشلونة ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني جعل منه لاعبا أفضل والعكس صحيح. وقال رونالدو: "أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان قد صرح سابقا بأنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا، وأنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية. مايكل جوردان كان لديه منافسون في كرة السلة، آيرتون سينا وألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا 1. القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة".
وبالنسبة لرونالدو فإنه تجمعه منافسة مع لاعب من طينة ميسي هو أمر يدفعه دائما لتخطي نفسه وتقديم الأفضل، ورأى الدولي البرتغالي الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات أنه لا يشك بأن ميسي جعل منه لاعبا أفضل والعكس صحيح، مضيفًا: "عندما أفوز بالألقاب فإن ذلك يزعجه والأمر مشابه بالنسبة لي عندما يفوز بدوره". وعندما
اقرأ المزيد
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصفة رسمية، إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 سبتمبر المقبل، وكشف عامر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على ترك لاعبي الفريقين الصاعدين للنهائي للمشاركة مع فرقهما ثم العودة للمنتخب الأوليمبي استعدادًا لوديتي السعودية المقرر لهما 7 و10 سبتمبر المقبل، وأوضح رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، أن نهائي الكأس سيقام في برج العرب بالإسكندرية.
تييرى-هنرى

هنري: لا أفكر بالألم والفشل ولا أحب الأمور السهلة

يأمل المهاجم الدولي الفرنسي السابق تيري هنري أن يحصل على فرصة ثانية لكي يبرهن قدراته كمدرب بعد محاولة أولى فاشلة مع فريقه السابق موناكو، وذلك حسبما أفاد في مقابلة مع صحيفة دايلي تيليجراف الإنجليزية. ويقول هنري: "بإمكانكم أن تقولوا عني أني مجنون، ولكني أعشق كرة القدم وأنا مؤمن أنني سأكون مدربا ناجحا، وأنا لا أفكر بالألم، ولا بالفشل. لا أحب الأمور السهلة.. وأحب أن أقود والأمر يعتمد عليّ لتحقيق ذلك. الأمر نفسه عندما انضممت إلى أرسنال كلاعب، وتكرر الأمر ذاته عندما تعاقدت مع منتخب بلجيكا إلى جانب روبرتو (مارتينيز). إنه تطور".
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-طائرة

الفراعنة في ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة

حقق المنتخب المصري لناشئي كرة الطائرة، فوزه الثاني، في بطولة العالم تحت 19 عامًا، على حساب منتخب الأرجنتين، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليحقق انتصاره الثاني بعد الفوز على ألمانيا بطل أوروبا في الجولة الافتتاحية، في البطولة المقامة بتونس في الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبًا مقسمين على أربع مجموعات، وانفرد منتخب الفراعنة بصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب مرور جولتين، حيث يقع منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات ألمانيا والمكسيك والأرجنتين واليابان.
اقرأ المزيد من الأخبار
رونالدو

كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

رونالدو يفشل في فرض السرية على تفاصيل دعوى الاغتصاب

رفضت المحكمة طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بفرض السريَّة التامة على تفاصيل الدعوى القضائيَّة الاتحاديَّة التي رفعتها امرأة أمريكية، اتهمته باغتصابها في أحد فنادق لاس فيجاس قبل أكثر من عقد من الزمان. وقالت المحامية لاريسا دروبيكيزر، التي تُمثل المدعية على رونالدو، كاثرين مايورجا، إنها راضية عن حكم القاضية الأميركية جينيفر دورسي في لاس فيجاس، أمَّا بيتر كريستيانسن، الذي يُمثّل لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، فرفض التعليق. وتسعى مايورجا من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية لا تقل عن 165 ألف جنيه إسترليني.
ميسي (1)

إيقاف ميسي 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول"، اليوم السبت، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار. وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان رسمي، بأن النجم ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية، برفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة أمام تشيلي، واتهم ميسي مسؤولي الاتحاد بالفساد قائلًا: "يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف البرازيل".
رونالدو‎ (1)

رونالدو: لكل بداية نهاية ولن أستمر مدى الحياة

تتواصل التتويجات في ملاحقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدة، وكان آخرها الفوز بجائزة "الأسطورة" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الإثنين، وبعد عودته من جديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بدا رونالدو كما لو كان في منزله بالفعل من خلال السعادة الكبيرة التي ظهرت على وجهه أثناء تسلم الجائزة، وكان للنجم البرتغالي بعض الوقت لإجراء حوار مطول مع الصحيفة الإسبانية للحديث عن فترته السابقة في ريال مدريد وأهدافه مع يوفنتوس، نستعرضها في السطور التالية كالآتي:
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org