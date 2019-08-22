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المنيا توقع 506 عقود لتقنين أوضاع 12591 فدانا

تحرير:المنيا محمد الزهراوي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر الوزارة، مع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، لمناقشة ما تم التوصل إليه فى ملف تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة، فى محافظ المنيا. وقال قاسم، إن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة حتى أول من أمس الثلاثاء، بلغ 506 عقود بإجمالي مساحات تصل إلى 12 ألفا و591 فدانا زراعيا، و26 ألفا و398 متر مربع مبان بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%، وبإجمالي 254 مليونا و407 آلاف و431 جنيها، تم إيداعها في حساب حق الشعب.
واستعرض المحافظ جهود أجهزة محافظة المنيا في ملف تقنين الأراضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إزالة التعديات على أراضي الدولة وتكثيف جهود تقنين الأراضي بالمحافظات. ولفت إلى عمل اللجان المشكلة لتقنين الأراضي والمبالغ التي تم تحصيلها وعدد الحالات التي تقدمت للتقنين وجهود المحافظات والأجهزة
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مصطفى-مدبولي

قرارات من الوزراء بشأن المتحف الكبير والسكة الحديد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عقد مؤخرا، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالا لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.
.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 74 ألف حاج في البعثة الطبية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، اليوم الخميس، إنه تم الكشف على 74 ألفا و530 حاجا مصريا حتى الآن، وصرف العلاج اللازم لهم خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات من بينها 69 ألفا و492 حالة بمكة المكرمة و5038 حالة بالمدينة المنورة، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
السيسي (5)

تعيين الدكتور محمد عفيفي رئيسا لوكالة الفضاء المصرية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، في بيان له، اليوم الخميس، عن صدور قرار جمهوري رقم (410) لسنة 2019 بتعيين الدكتور محمد عفيفي طه أحمد القوصي رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام. وقالت الوزارة، إن القوصي أشرف على إطلاق أول قمر صناعي لمصر 2007، وشارك في وضع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، فضلا عن وضع مشروع قانون الفضاء المصري، ومشروع إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية والتي جرى التخطيط المبدئي لها لتحتوي على كل الأنشطة الفضائية بمصر.
الرئيس-السيسى

مدير الصحة العالمية: نشكر السيسي على «100 مليون صحة»

وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، مؤكدا أن ـبرز عوامل نجاح حملة 100 مليون صحة هو شعور الدولة بالمسؤولية القصوى نحو مواطنيها، معربا عن شكره وتقديره للرئيس على تحمله المسؤولية، كما أن المنظمة تدرس كيفية الاستغلال الأمثل لحملة 100 مليون صحة خارجيا، وستناقش المنظمة الحملة، وتتعرف على التقدم الذي أحرزته مصر، ومستقبل الحملة وما يمكن تعلمه منها، إذ أن مصر لديها رغبة قوية في مساعدة الدول الأخرى.
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اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

التنمية المحلية: «صوتك مسموع» حلت 97.7% من شكاوى المواطنين

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أن عدد الرسائل التي تلقتها من خلال مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها نهاية أكتوبر 2018 وحتى الآن، 62 ألفا و323 رسالة منها 16 ألفا و149 شكوى، تم حل 15 ألفا و778 شكوى بنسبة تجاوزت 97,7% وجار حل باقي الشكاوى وعددها 371 شكوى. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن عدد الرسائل التي تلقتها خلال شهر يوليو الماضي بلغت 5159 رسالة منها 1235 شكوى تم حل 1011 شكوى بنسبة 82 %، مشيرة إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر يوليو هي القمامة وبلغ عددها 742 شكوى، والإشغالات 327 شكوى.
اللواء محمود شعراوى

حركة تنقلات جديدة في المحليات.. 53 رئيس مدينة و9 سكرتير عموم

أعلنت اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات جديدة في قيادات الإدارة المحلية، والتي شملت نقل وندب 71 قيادة على مستوى المحافظات، وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان رسمي اليوم، إن الوزارة تجري تقييمًا ومتابعة لأداء كل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين بما يساعد في دفع عجلة التنمية على أرض المحافطات والحصول على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.
سفير-الفاتيكان-يفتتح-كنيسة-في المنيا (6)

سفير الفاتيكان يفتتح كنيسة في المنيا (صور)

افتتح برونو موزارو سفير الفاتيكان بمصر، اليوم السبت، كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بقرية نجع الدك التابعة لمركز أبو قرقاص في محافظة المنيا، برفقة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والأنبا بطرس فهيم مطران المنيا، وحضر الافتتاح الأنبا باسليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج، وعدد كبير من قساوسة وكهنة الكنائس بجنوب المنيا، والمئات من أهالي القرية، في حضور أمني كثيف وملحوظ، وسط فرحة عارمة من الأهالي الذين أعربوا عن فرحتهم؛ بزيارة سفير الفاتيكان وافتتاح الكنيسة.
مطرانية-مغاغة

بعد 11 يوما على سرقتها.. عودة جثة كاهن كنسية مارجرجس بالمنيا

أعلنت مطرانية مغاغة والعدوة لأقباط الأرثوذكس شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، رجوع جثة القمص جرجس إبراهيم البسيط كاهن كنيسة مارجرجس بقرية جزيرة شارونة، بعد سرقتها من المقابر قبل نحو 11 يوما، وأصدرت المطرانية، بيانا، شكرت فيه الأجهزة الأمنية ومركز شرطة مغاغة وجهازي الأمن القومي والوطني والمباحث الجنائية والأمن العام لمجهوادتهم المتواصلة منذ سرقة الجثمان في يوم 13 يوليو الجاري، وعودته يوم 24 الجاري. إذ قالت: "نشكر العناية الإلهية التي ساعدت على عودة جثمان المتنيح القمص جرجس إلى المدفنة الخاصة به بمقابر العائلة بقرية شارونة بمركز مغاغة".
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