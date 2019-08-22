المنيا توقع 506 عقود لتقنين أوضاع 12591 فدانا

تحرير:المنيا محمد الزهراوي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

وزير التنمية المحلية

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر الوزارة، مع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، لمناقشة ما تم التوصل إليه فى ملف تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة، فى محافظ المنيا. وقال قاسم، إن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة حتى أول من أمس الثلاثاء، بلغ 506 عقود بإجمالي مساحات تصل إلى 12 ألفا و591 فدانا زراعيا، و26 ألفا و398 متر مربع مبان بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%، وبإجمالي 254 مليونا و407 آلاف و431 جنيها، تم إيداعها في حساب حق الشعب.

واستعرض المحافظ جهود أجهزة محافظة المنيا في ملف تقنين الأراضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إزالة التعديات على أراضي الدولة وتكثيف جهود تقنين الأراضي بالمحافظات. ولفت إلى عمل اللجان المشكلة لتقنين الأراضي والمبالغ التي تم تحصيلها وعدد الحالات التي تقدمت للتقنين وجهود المحافظات والأجهزة