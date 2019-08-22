ضبط 7 حالات غش باستخدام المحمول في 6محافظات

تحرير:أمينة محمود ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

امتحانات الثانوية العامة

أدى اليوم الخميس، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، امتحان الفيزياء لشعبة العلمي (علوم - رياضيات) بإجمالي عدد 3 آلاف و558 طالبا، وامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية بإجمالي عدد 7 آلاف و92 طالبا في 278 لجنة على مستوى الجمهورية، وذلك في سادس أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019. كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي عدد طالب واحد.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان، وذلك بمحافظة البحيرة "إدارة شبراخيت التعليمية"،