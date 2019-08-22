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ضبط 7 حالات غش باستخدام المحمول في 6محافظات

تحرير:أمينة محمود ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
أدى اليوم الخميس، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، امتحان الفيزياء لشعبة العلمي (علوم - رياضيات) بإجمالي عدد 3 آلاف و558 طالبا، وامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية بإجمالي عدد 7 آلاف و92 طالبا في 278 لجنة على مستوى الجمهورية، وذلك في سادس أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019. كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي عدد طالب واحد.
وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان، وذلك بمحافظة البحيرة "إدارة شبراخيت التعليمية"،
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مصطفى-مدبولي

قرارات من الوزراء بشأن المتحف الكبير والسكة الحديد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عقد مؤخرا، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالا لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.
.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 74 ألف حاج في البعثة الطبية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، اليوم الخميس، إنه تم الكشف على 74 ألفا و530 حاجا مصريا حتى الآن، وصرف العلاج اللازم لهم خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات من بينها 69 ألفا و492 حالة بمكة المكرمة و5038 حالة بالمدينة المنورة، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
السيسي (5)

تعيين الدكتور محمد عفيفي رئيسا لوكالة الفضاء المصرية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، في بيان له، اليوم الخميس، عن صدور قرار جمهوري رقم (410) لسنة 2019 بتعيين الدكتور محمد عفيفي طه أحمد القوصي رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام. وقالت الوزارة، إن القوصي أشرف على إطلاق أول قمر صناعي لمصر 2007، وشارك في وضع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، فضلا عن وضع مشروع قانون الفضاء المصري، ومشروع إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية والتي جرى التخطيط المبدئي لها لتحتوي على كل الأنشطة الفضائية بمصر.
الرئيس-السيسى

مدير الصحة العالمية: نشكر السيسي على «100 مليون صحة»

وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، مؤكدا أن ـبرز عوامل نجاح حملة 100 مليون صحة هو شعور الدولة بالمسؤولية القصوى نحو مواطنيها، معربا عن شكره وتقديره للرئيس على تحمله المسؤولية، كما أن المنظمة تدرس كيفية الاستغلال الأمثل لحملة 100 مليون صحة خارجيا، وستناقش المنظمة الحملة، وتتعرف على التقدم الذي أحرزته مصر، ومستقبل الحملة وما يمكن تعلمه منها، إذ أن مصر لديها رغبة قوية في مساعدة الدول الأخرى.
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

بحد أدنى 50%.. انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق 2019

تنطلق، بعد غد السبت، المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019، بحد أدنى 205 درجات بواقع 50%. وأعلنت وزارة التعليم العالي في بيان لها، اليوم الخميس، أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة من التنسيق يبلغ 84 ألفا و872 طالبا موزعين بمعدل 63 ألفا و318 طالبا بالشعبة العلمية و21 ألفا و554 طالبا بالشعبة الأدبية، مؤكدة أنه سيتم إرجاء الإعلان عن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، وبعدها سيتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
تطبيق-ادرس-في-مصر

كل ما تريد معرفة عن تطبيق «ادرس في مصر»

في محاولة للقضاء على الكيانات الوهيمة التى تخصصت فى النصب على الطلاب على مدار السنوات الماضي، دشنت وزارة التعليم العالم ، التشغيل التجريبي لتطبيق «ادرس فى مصر» Study in Egypt عبر الهواتف الذكية، وهو التطبيق الأول من نوعه الذى تطلقه الوزارة ويهدف إلى حماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع كفريسة لبعض السماسرة وجامعات بير السلم، لاسيما وأن التطبيق يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها، وقدم المعلومات التى تفيد طلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالمرحلة الجامعية.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

التعليم العالي: انطلاق تطبيق «ادرس فى مصر»

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، إطلاق التشغيل التجريبي بداية من اليوم لتطبيق «ادرس فى مصر» عبر الهواتف الذكية، والذى يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، على طلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالمرحلة الجامعية والتواصل بين الوزارة والطلاب، كما أنه يسهم بشكل مباشر فى محاربة الكيانات الوهمية التى تدعى تابعيتها لوزارة التعليم العالي والنصب على الطلاب من قبل بعض السماسرة.
تنسيق الجامعات

إعلان موعد انتهاء تسجيل رغبات تقليل الاغتراب بالجامعات

أعلن رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق الثانوية العامة، السيد عطا، غلق تسجيل رغبات التحويلات "لتقليل الاغتراب"، يوم الثلاثاء الموافق العشرين من أغسطس الجاري، لافتا إلى أن مكتب التنسيق تلقى حتى الآن 79 ألفا من طلاب المرحلة الأولى والثانية "لتقليل الاغتراب"، مضيفا في تصريح اليوم الإثنين، أن التحويلات تكون في حدود النسبة المقررة 10%، وأنها تتم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، لافتا إلى أن التحويل "المناظر" يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
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