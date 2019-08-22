«أمريكان فاكتوري».. باراك أوباما وزوجته بفيلم وثائقي

تحرير:التحرير ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

باراك أوباما

ظهر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل من خلال فيلم وثائقي تم تصويره في هوليوود بالمنطقة الصناعية بأوهايو. يتناول فيلم "المصنع الأمريكي" (أمريكان فاكتوري) قصة استحواذ شركة صينية على مصنع مهجور لشركة جنرال موتورز، وهو باكورة الإنتاج المشترك بين نتفليكس وشركة هاير جر. يرصد الفيلم الوثائقي حياة آلاف العمال الذين تقرر تسريحهم من قطاع صناعة السيارات في مورين بولاية أوهايو خلال الركود الاقتصادي في 2008 والذين أعادت شركة فوياو جلاس أمريكا الصينية لتصنيع زجاج السيارات توظيف بعضهم في ذات المصنع بعد ست سنوات.

وكتب أوباما على تويتر يوم الأربعاء "قصة جيدة تمنحك الفرصة لفهم حياة شخص آخر بشكل أفضل. هذا ما جذبنا أنا وميشيل لإنتاج أول فيلم لشركة هاير جراوند"، كما قال أوباما في تسجيل مصور للترويج للفيلم مع السينمائيين جوليا رايشرت وستيفن بوجنار أطلقته نتفليكس ”نريد أن يتجاوز الناس ذاتهم ويتعرفوا ويفهموا حياة