الفراعنة في ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

منتخب كرة الطائرة

حقق المنتخب المصري لناشئي كرة الطائرة، فوزه الثاني، في بطولة العالم تحت 19 عامًا، على حساب منتخب الأرجنتين، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليحقق انتصاره الثاني بعد الفوز على ألمانيا بطل أوروبا في الجولة الافتتاحية، في البطولة المقامة بتونس في الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبًا مقسمين على أربع مجموعات، وانفرد منتخب الفراعنة بصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب مرور جولتين، حيث يقع منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات ألمانيا والمكسيك والأرجنتين واليابان.

وقدم منتخب الناشئين شوطًا كبيرا في افتتاح المباراة إذ حول تأخره بفارق 7 نقاط إلى الفوز في النهاية (25-23)، قبل أن يفوز بسهولة في الشوط الثاني (25-16)، ولكن نجح منتخب الأرجنتين في العودة مجددا وخطف الشوط الثالث بنتيجة (25-21) ليقلص الفارق، لكن نجح الفراعنة في تحقيق نقاط المباراة كاملة بالفوز بالشوط الرابع

وقدم منتخب الناشئين شوطًا كبيرا في افتتاح المباراة إذ حول تأخره بفارق 7 نقاط إلى الفوز في النهاية (25-23)، قبل أن يفوز بسهولة في الشوط الثاني (25-16)، ولكن نجح منتخب الأرجنتين في العودة مجددا وخطف الشوط الثالث بنتيجة (25-21) ليقلص الفارق، لكن نجح الفراعنة في تحقيق نقاط المباراة كاملة بالفوز بالشوط الرابع (25-12).



وتصدر عبد الرحمن الحسيني قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط بـ 20 نقطة في المباراة يأتي خلفه زميله مروان النجار بـ 17 نقطة.



ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني مباراة الجولة الثالثة أمام اليابان في الحادية عشرة من ظهر غدٍ الجمعة، ويشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة.

