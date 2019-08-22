رياضة

الفراعنة في ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م
منتخب كرة الطائرة
منتخب كرة الطائرة
حقق المنتخب المصري لناشئي كرة الطائرة، فوزه الثاني، في بطولة العالم تحت 19 عامًا، على حساب منتخب الأرجنتين، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليحقق انتصاره الثاني بعد الفوز على ألمانيا بطل أوروبا في الجولة الافتتاحية، في البطولة المقامة بتونس في الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبًا مقسمين على أربع مجموعات، وانفرد منتخب الفراعنة بصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب مرور جولتين، حيث يقع منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات ألمانيا والمكسيك والأرجنتين واليابان.
وقدم منتخب الناشئين شوطًا كبيرا في افتتاح المباراة إذ حول تأخره بفارق 7 نقاط إلى الفوز في النهاية (25-23)، قبل أن يفوز بسهولة في الشوط الثاني (25-16)، ولكن نجح منتخب الأرجنتين في العودة مجددا وخطف الشوط الثالث بنتيجة (25-21) ليقلص الفارق، لكن نجح الفراعنة في تحقيق نقاط المباراة كاملة بالفوز بالشوط الرابع
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصفة رسمية، إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 سبتمبر المقبل، وكشف عامر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على ترك لاعبي الفريقين الصاعدين للنهائي للمشاركة مع فرقهما ثم العودة للمنتخب الأوليمبي استعدادًا لوديتي السعودية المقرر لهما 7 و10 سبتمبر المقبل، وأوضح رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، أن نهائي الكأس سيقام في برج العرب بالإسكندرية.
تييرى-هنرى

هنري: لا أفكر بالألم والفشل ولا أحب الأمور السهلة

يأمل المهاجم الدولي الفرنسي السابق تيري هنري أن يحصل على فرصة ثانية لكي يبرهن قدراته كمدرب بعد محاولة أولى فاشلة مع فريقه السابق موناكو، وذلك حسبما أفاد في مقابلة مع صحيفة دايلي تيليجراف الإنجليزية. ويقول هنري: "بإمكانكم أن تقولوا عني أني مجنون، ولكني أعشق كرة القدم وأنا مؤمن أنني سأكون مدربا ناجحا، وأنا لا أفكر بالألم، ولا بالفشل. لا أحب الأمور السهلة.. وأحب أن أقود والأمر يعتمد عليّ لتحقيق ذلك. الأمر نفسه عندما انضممت إلى أرسنال كلاعب، وتكرر الأمر ذاته عندما تعاقدت مع منتخب بلجيكا إلى جانب روبرتو (مارتينيز). إنه تطور".
رونالدو - ميسي

كيف تحولت خصومة رونالدو وميسي إلى التألق المبهر؟

أقرّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بإعجابه بمسيرة قائد برشلونة ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني جعل منه لاعبا أفضل والعكس صحيح. وقال رونالدو: "أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان قد صرح سابقا بأنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا، وأنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية. مايكل جوردان كان لديه منافسون في كرة السلة، آيرتون سينا وألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا 1. القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة".
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وزير الشباب والرياضة في افتتاح بطولة العالم للطائرة

وزير الرياضة يشهد افتتاح كأس العالم للطائرة في تونس

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسنية بن شيخة، وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية، مساء الأربعاء، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة ناشئين تحت 19 سنة، والذي أقيم في الصالة المغطاة برادس. حضر الحفل عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب والأفارقة، كما حضر رئيس الاتحاد التونسي لكرة الطائرة، فراس الفالح. وتقام البطولة خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا. ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم كلا من: اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.
وزير الشباب والرياضة فى استقبال أبطال اليد 1

وزير الرياضة: مكافأة ناشئي اليد ستليق بحجم الإنجاز

أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته الكبيرة بما حققه منتخب مصر لكرة اليد، الحاصل على بطولة العالم للناشئين التى أقيمت بدولة مقدونيا، خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس. وقال صبحى إن هذا الإنجاز يعكس التطور التدريجى للعبة كرة اليد، حتى وصلت إلى القمة باعتلائها عرش اللعبة على مستوى العالم فى فئة الناشئين. وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن القيادة السياسية لديها إيمان قوى بأن الرياضة هى أمن قومى، وأحد أهم المجالات التى تساهم فى رسم ثقافة المجتمع، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة.
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صلاح يعترف: نتحمل جزءًا من الفشل فى أمم إفريقيا

اعترف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى اليوم الثلاثاء، بأن المنتخب لم يقدم أداءً جيدًا خلال بطولة إمم إفريقيا 2019 والتى أقصى فيها المنتخب الوطنى على يد منتخب جنوب إفريقيا من دور الـ16، مشيرا إلى أن اللاعبين يتحملون جزءا من المسئولية فى الخروج من البطولة الإفريقية، وأن اللعب أمام عدد كبير من الجمهور كان يزيد من الضغط على اللاعبين. وقال صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "كان يوجد كثير من الضغط، لعبنا أمام أكثر من 80 ألف مشجع، فى كل المباريات".
محمد-صلاح

صلاح يشن هجوما على اتحاد الكرة: «داخلين معي في تحدي»

كشف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى، عن كواليس المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني، خلال بطولة أمم إفريقيا، مهاجما اتحاد الكرة، كما علق أيضا على فكرة اعتزاله اللعب الدولى والتى أشارت إليها العديد من التقارير الصحفية على خلفية تبعات الخروج المهين لمصر من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا. وقال صلاح: "أنا أحب مصر من كل قلبى، هى دائما فى عقلي، شيء ما دائما ما يدفعنى للعب، أنا أريد أن أكون أيقونة وحلما للأطفال، لذلك الاعتزال الدولي هو أمر كبير وصعب بالنسبة لى".
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