هل يورط «يوتيوب» أمريكا في أزمة هونج كونج مجددًا؟

لاقى يوتيوب انتقادات واسعة بشأن استغلال الحكومة الصينية وبعض مؤسساتها الإعلامية للمنصة الإلكترونية في أزمة هونج كونج وطريقة التعامل مع التظاهرات.

تحرير:محمود نبيل ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

لا تزال الولايات المتحدة تدخل بصفة أساسية ضمن حلقات الصراع في هونج كونج، والذي تراه الصين من الملفات الحساسة التي تسعى لإبعاد أي طرف دولي عنها، وبالأخص كل ما هو أمريكي. وخلال الأيام القليلة الماضية، بات من الواضح أن بعض المؤسسات والشركات التكنولوجية الأمريكية سيكون لها تأثيرها الواضح في الأزمة القائمة بهونج كونج، ولذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية باتت ضالعة بشكل رئيسي في الأزمة، سواء كان ذلك عن طريق مؤسساتها السياسية أو حتى الكيانات التكنولوجية العملاقة، وعلى رأسها يوتيوب.

وخلال الشهر الماضي، تعرض موقع يوتيوب الأمريكي التابع لجوجل، لضغوط واسعة من أجل إزالة الإعلانات من قناة "تشاينا سنترال تي في"، وهي قناة إعلامية حكومية يزعم أنها تنشر معلومات خاطئة عن المحتجين في هونج كونج. تظاهرات هونج كونج تهدد فرص إنهاء الحرب التجارية ونشر المستخدمون على بعض مواقع التواصل الاجتماعي،

وخلال الشهر الماضي، تعرض موقع يوتيوب الأمريكي التابع لجوجل، لضغوط واسعة من أجل إزالة الإعلانات من قناة "تشاينا سنترال تي في"، وهي قناة إعلامية حكومية يزعم أنها تنشر معلومات خاطئة عن المحتجين في هونج كونج.

تظاهرات هونج كونج تهدد فرص إنهاء الحرب التجارية

ونشر المستخدمون على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تويتر، عددًا من اللقطات الخاصة بالإعلانات، والتي يرسم الكثير منها احتجاجات هونج كونج على أنها تأثير غير شرعي للنفوذ الأجنبي، حسب ما عرضته مجلة "ذا فيرج" الأمريكية.

الخطوات التي اتخذتها بكين في الأزمة مؤخرًا، عكست بشكل واضح رغبتها في إخراج الولايات المتحدة خارج الدائرة السياسية للأزمة، خاصة بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعامل الصيني مع التظاهرات في الإقليم.

وحث دونالد ترامب الصين، الأسبوع الماضي، على الالتزام بـ"المسؤولية الإنسانية" في المواجهة العنيفة مع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، وذلك مع تزايد المخاوف من أن بكين تدرس التدخل المباشر في الأزمة، وذلك حسب صحيفة "هونج كونج فري برس".

وتمثل الحركة أكبر تحد لسلطة بكين منذ أن أعاد البريطانيون المدينة في عام 1997 بموجب اتفاق سمح لها بالحفاظ على الحريات التي يشعر كثير من سكان هونج كونج بأنها تتآكل في الوقت الحالي، خاصة في ظل مجموعة من الخطط السياسية التي تسعى الصين لتطبيقها في الإقليم.

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وفي سياق الأزمة الحالية، يتهم المستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب والشركة الأم جوجل بتمكين "انتشار الإعلانات" الذي "يحاول بث الخلاف السياسي".



ونتيجة لذلك، يطالب العديد من مؤيدي الاحتجاجات بأن توقف قناة CCTV الصينية عن عرض الإعلانات على يوتيوب، وهو الأمر الذي لا يزال يمثل أزمة للموقع في أمريكا.



قال تشو كا تشيونج، وهو مهندس مقيم في هونج كونج، عبر حسابه على تويتر، موجهًا لومه إلى شركة جوجل: "لماذا تساعدون الصين على تقويض حرية مواطني هونج كونج من خلال منصتك".

وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي نالت يوتيوب، فإن الموقع الأمريكي لم يتناول الإعلانات على نظامه الأساسي حتى الآن، كما أن سياسات جوجل بشأن الإعلانات لا تتناول بشكل مباشر فروع وسائل الإعلام الحكومية مثل CCTV، وذلك على الرغم من أن جوجل لديها قواعد للإعلانات السياسية وتحظر المحتوى الذي يشوه المنتج أو المؤسسة التي يتحدث عنها إعلان.

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ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت إعلانات CCTV سوف تصنف على أنها تنتهك سياسات جوجل من عدمه، خاصة وأن ممثلي يوتيوب لا يزالون متحفظين بشأن التعليق على تلك الانتقادات الواسعة، خاصة بعدما وصفت أحد إعلانات القناة الصينية المحتجين من هونج كونج بالإرهابيين، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة الانتقادات خلال الساعات القليلة الماضية.

وبدت الصين حريصة على إبعاد واشنطن عن الأزمة، إلا أن باستخدامها للكيانات الأمريكية مثل يوتيوب، فإن ذلك قد يكون بمثابة ثغرة جديدة لتواجد الولايات المتحدة في الأزمة.