بـ300 ألف جنيه.. صراع شرس بين «داستر» و«تيفولي»

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في الأسواق، لذا عقدنا مقارنة من حيث المواصفات والإمكانات لسيارتين كروس أوفر رياضية في السوق المحلية حققا نجاح جيد

تحرير:كريم ربيع ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

صراع شركات السيارات بالسوق المصرية يحتدم من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد 2019، وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعار تنافسية. نرصد في التقرير التالي، مواصفات وإمكانات رينو داستر وسانج يونج تيفولي، وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأراضي وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة.

واحدة من عائلة الشركة الفرنسية العملاقة «رينو» التي نجحت في اختراق السوق المصري في السنوات الأخيرة بسيارات ذات جودة معينة وبأسعار تنافسية كبيرة تبدأ من 302.000 جنيه، واحتلت السيارة المركز الأول بقائمة أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا للفترة من يناير حتى يونيو الماضي بعدد 1142 سيارة.

ونجحت موديلات الشركة الفرنسية رينو بشكل عام في أن تفرض نفسها بقوة في السوق المصري، كما أنها واحدة من أكثر الموديلات التي تتمتع بثقة الجمهور بشكل رئيسي على مستوى العالم، حيث تستطيع السيارة تحقيق معدل تسارع متوسط، حيث تتمكن من الانتقال من وضع الثبات إلى السير بسرعة مقدارها 100 كم/ ساعة في زمن 11.9 ثانية، كما تصل أقصى سرعة ممكنة لسيارة رينو داستر هي 172 كيلومترا/ ساعة.

وعلى مستوى استهلاك السيارة للوقود، فإنها تنتمي إلى الشريحة المتوسطة من السيارات في مصر، حيث تستطيع السير لمسافة 100 كيلومتر باستهلاك للوقود لا يتخطى 6.6 لتر في المتوسط، وهي الحالة التي تبدو مزيجا بين السير على الطرق السريعة وداخل المدن، ويصل هذا المعدل إلى 5.8 لتر/ 100 كم في حالات السفر على طرق سريعة.

ومن حيث الشكل الخارجي استطاعت رينو داستر أن تجتذب العديد من المتابعين لمعرفة تفاصيلها، حيث جاءت أبعادها الرئيسية 4341 ملليمترا طولا، أما العرض فجاء 1804 ملليمترات، فيما كان الارتفاع 1693 ملليمترا، كما صنعت الشركة الأمريكية قاعدة عجل بطول 1570 ملليمترا، وتزن السيارة بالكامل 1712 كيلوجراما، كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 445 لترا.

على مستوى عوامل السلامة والأمان، تمتلك السيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، إضافة إلى تقنية المكابح المانعة للانغلاق، وحصلت السيارة على تقييم متوسط في اختبارات EURO NCAP 3 نجوم فقط، وتراعي السيارة سلامة البالغين بنسبة 71%، والأطفال بنسبة 66%.

وعلى مستوى الرفاهية والكماليات، فإن السيارة تحتوي على أضواء ضباب أمامية وخلفية، ومرايا كهربائية ومخرج كهرباء، ومشغل أسطوانات وراديو وإمكانية التحكم من عجلة القيادة وبلوتوث ومدخل USB.

العيوب

يعاب على رينو داستر بطئ معدل التسارع نسبيًا، حيث تحتاج إلي وقت طويل للوصول إلي سرعة مائة كيلو متر بعد تحركها من وضع الثبات، و تبلغ تلك المدة حوالي 11.9 ثانية، كما أن سرعة السيارة منخفضة لا تتخطى 175 كيلو متر في الساعة.

بالإضافة إلى أن المقاعد الأمامية يدوية و ليست كهربائية، كما أن الزجاج الخلفي للسيارة غير كهربائي، ولا تحتوي على كاميرا خلفية مخصصة لتوضيح رؤية المناطق العمياء على جسم السيارة للسائق، وإفتقارها أيضًا لخاصية الركن الذكي و الذاتي للسيارة بشكل تلقائي.

كما أنها غير مزودة بخاصية زر تشغيل و إيقاف المحرك دون الحاجة إلي إستخدام المفتاح التقليدي ، بالإضافة إلي إفتقارها لخاصية تثبيت السرعة على الطريق.

سانج يونج تراهن على 6 إصدارات

تعد سيارة تيفولي هي الفئة الوحيدة التي قامت شركة سانج يونج الكورية -رابع أكبر شركة تصنيع سيارات في كوريا- بطرحها في السوق المصري العام الجاري، وتأتي تيفولي بـ6 إصدارات، هي «A/T COMFORT 1.6 ، A/T XLV COMFORT 1.6، A/T STYLE 1.6، A/T SPORT 1.6، A/T XLV LUXURY 1.6، وA/T XLV LUXURY 4WD 1.6».

بأسعار رسمية تبدأ من 310.000 جنيه، و320.000 جنيه، 335.000 جنيه، و360.000 جنيه، و365.000 جنيه، و385.000 جنيه، على التوالي.

وحققت تيفولي نجاحًا كبيرًاً داخل كوريا وخارجها، حيث بلغ طول السيارة 4195 مللي متر و بلغ عرضها 1795 مللي متر بينما وصل إرتفاع تيفولي الكلي إلي 1600 مللي متر و طول قاعدة العجلات يبلغ 2600 مللي متر. كما إمتلكت مساحة تخزين خلفية سعتها 423 مللي متر، وهي مساحة كبيرة للغاية.

تعتمد تيفولي على محرك سعته 1600 CC بخاصية الحقن الذاتي والإلكتروني للوقود، مزود بـ16 صباب داخلي للوقود، أربع سلندرات، بقوة 128 حصان، عند دوران المحرك على أقصى سرعة دوران يستطيع الوصول لها وهي ستة آلاف لفة في الدقيقة الواحدة، كما أنه يبلغ عزمه الأقصى حوالي 160 نيوتن للكل متر، عند وصول المحرك إلي سرعة دوران تبلغ 4600 لفة في الدقيقة الواحدة.

وتزود تيفولي الكروس أوفر بناقل حركة اتوماتيكي من 6 سرعات، لتستطيع السيارة الوصول إلي السرعة القصوى لها وهي 170 كيلو متر في الساعة الواحدة من خلال معدل التسارع الخاص بها والتي تبلغ 12 ثانية حيث تحتاج تيفولي إلي تلك المدة بداية ً من تحركها من وضع الثبات و حتى الوصول إلي سرعة مائة كيلو متر في الساعة.

الإرتفاع الجزئي الخاص بسيارة تيفولي يبلغ 167 مللي متر ، و هو عبارة عن المسافة التي تفصل بين جسم السيارة و بين أقرب نقطة له على سطح الأرض.

مزودة بنظام الفرامل المطوّر كليا ً ABS و الذي يساعد على تحقيق إستجابة أسرع و أكثر توازنا ً بالنسبة للفرامل بمجرد الضغط على الدواسة المخصصة للمكابح ، كما أنها تحتوي على خاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD و التي تساعد على حفظ ثبات السيارة و إتزانها على الطريق عند إيقاف تيفولي بشكل مفاجئ أثناء سيرها على سرعة عالية.

عيوب تيفولي

يعاب على السيارة أنها لا تمتلك وسادات هوائية للركاب سوى للسائق فقط، المقاعد الأمامية جميعها يدوية و ليست كهربائية، المرايات الجانبية على الرغم من كونها كهربائية و مزودة بإشارات ضوئية مثبتة عليها من الخارج إلا أنها يدوية التحكم ، حيث يتم طيها و فتحها بشكل يدوي، بخلاف أن المصابيح الأمامية للسيارة غير مزودة بإضاءات زينون شديدة الإضاءة أو مصابيح LED كما أنها غير حساسة ضد الإضاءة أي أنها يتم تشغيلها و إيقافها بشكل يدوي.

كما ان مساحات الزجاج الأمامي و الزجاج الخلفي كلاهما غير مزودان بخاصية الحساسية ضد الأمطار، وتفتقر سانج يونج تيفولي لخاصية الركن الذاتي للسيارة، عدم إمتلاكها أيضا ً لكاميرا خلفية لتسهيل ركن السيارة يدويًا.