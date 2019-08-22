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بـ300 ألف جنيه.. صراع شرس بين «داستر» و«تيفولي»

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في الأسواق، لذا عقدنا مقارنة من حيث المواصفات والإمكانات لسيارتين كروس أوفر رياضية في السوق المحلية حققا نجاح جيد
تحرير:كريم ربيع ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
سانج يونج تيفولي
سانج يونج تيفولي
صراع شركات السيارات بالسوق المصرية يحتدم من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد 2019، وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعار تنافسية. نرصد في التقرير التالي، مواصفات وإمكانات رينو داستر وسانج يونج تيفولي، وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأراضي وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة.
رينو داستر واحدة من عائلة الشركة الفرنسية العملاقة «رينو» التي نجحت في اختراق السوق المصري في السنوات الأخيرة بسيارات ذات جودة معينة وبأسعار تنافسية كبيرة تبدأ من 302.000 جنيه، واحتلت السيارة المركز الأول بقائمة أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا للفترة من يناير حتى يونيو الماضي بعدد 1142 سيارة. ونجحت
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2021 SEEMS TO BE THE FINISH LINE

بعد سنوات.. ماذا حققت السيارات ذاتية القيادة؟

عكفت العديد من الشركات المصنعة للسيارات على مستوى الأسواق العالمية، على تطوير الأبحاث المعنية بصناعة الموديلات ذاتية القيادة، والتي استطاعت أن تكون من بين الأمور التي تراهن عليها الشركات العالمية، خاصة خلال السنوات الأخيرة. ونجحت عدد من الشركات العالمية في الوصول إلى مجموعة من التطورات على المستوى الفني في السيارات ذاتية القيادة، وخاصة أنها لا تزال تعاني من مشكلات فنية تتعلق بعوامل السلامة والأمان في مختلف الأسواق العالمية، كما أنها تحتاج تجهيزات خاصة في المدن.
فضيحة الانبعاثات

فضائح الكبار| مرسيدس تتجسس على سياراتها وفولكس تعاني

تلاحق شركة مرسيدس بنز الألمانية فضيحتان مدويتان، الأولى بالتجسس على ملاك سياراتها الجدد، والثانية التلاعب في نسب الانبعاثات الكربونية، وبين عامي 2007 و2015 استوردت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ما يقرب من مليون سيارة من الشركة الألمانية فولكس فاجن، حيث كان نصيب كوريا الجنوبية 250 ألف سيارة، أما الباقي ففي الولايات المتحدة، لتخرج أمريكا بعد سبع سنوات لتقول إنها تمتلك ما يؤكد أن فولكس فاجن قد تلاعبت بنسب الانبعاثات الكربونية، مما ترتب عليه وقف الاستيراد، ولم تمض أيام قليلة حتى قامت كوريا الجنوبية بنفس الأمر، حتى اعترف أحد مسئولي الشركة.
LADA

سيارات هذه الشركات ممنوعة في أمريكا

تمتلك العشرات من الشركات العالمية مجموعة كبيرة من السيارات الناجحة في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد لا يعني بالضرورة أنها مؤهلة لأن تصدر في مختلف بلدان العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأسواق بقارة أمريكا الشمالية. وعلى مدى تاريخ طويل، كانت العديد من الشركات المصنعة للسيارات ممنوعة من الوجود في الأسواق العالمية، وبالأخص في قارة أمريكا الشمالية، إلا أن ذلك لم ينتقص من شعبيتها وقدرتها على الانتشار في مختلف الأسواق العالمية الكبرى.
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لادا جرانتا 2019

السباق مستمر.. جرانتا تخفض أسعارها وBYD تتحدى

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
BUGATTI VEYRON 16.4

عشاق الاعتمادية.. أفضل السيارات «الفرنساوي»

على مدى سنوات طويلة، كانت الشركات الفرنسية من أهم مصنعي السيارات في الأسواق العالمية، خاصة أنها نجحت في تقديم مجموعة كبيرة من الموديلات الاعتمادية، التي عشقها الجمهور في العشرات من البلدان على مستوى الأسواق العالمية. وتمكنت بعض الموديلات من صناعة التاريخ عبر الانتشار الواسع في العشرات من الأسواق العالمية، ما حقق لها النجاح الواضح في السنوات الأخيرة؛ ولذلك فإن الموديلات الفرنسية تعد من أهم السيارات في الأسواق العالمية عبر التاريخ الطويل لتلك الصناعة.
زوتي-زد 300 (2)

بعد تخفيضات أغسطس.. أرخص 10 سيارات في مصر

تغيّرت أسعار عدد كبير من سيارات الركوب خلال شهر أغسطس، بعد أن أعلن عدد من شركات السيارات في السوق المحلية تخفيضات سعرية جديدة، مع خروج سيارات ودخول أخرى، مقابل شركات أخرى رفعت أسعارها؛ الأمر الذي تسبب في تغيّر خريطة الأسعار. ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، جلوري 350، بي واي دي F3، شانجي M50، بروتون ساجا، ورينو لوجان» من حيث المواصفات والأسعار لكل واحدة منها على حدة.
رينو داستر

زيادة مبيعات السيارات الأوروبي والصيني وتراجع ياباني

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن النصف الأول من العام الحالي -أول 6 أشهر- ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عقب إلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض أسعاره بنسب متفاوتة، وارتفاع مبيعات السيارات الصينية، في المقابل تراجعت مبيعات السيارات اليابانية والكورية والأمريكية، فما هي نسب التراجع والارتفاع؟ ومن يسيطر على سوق السيارات خلال السنوات المقبلة؟ وما هي أسباب التغير في المبيعات؟
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