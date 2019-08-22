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قائمة فوربس: جونسون أعلى أجرا وويل سميث الأخير

أصدرت مجلة فوربس تقريرها السنوي للممثلين الأعلى أجرا في العالم وتضمنت داوين جونسون وكريس هيمزورث وروبرت داوني والممثل الهندي أكشاي كومار ونجم الفنون القتالية جاكي شان
تحرير:أميرة أشرف ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
ويل سميث
ويل سميث
أصدرت مجلة فوربس تقريرها السنوي المتضمن الممثلين الأعلى أجرا في العالم، والتي تغيرت قليلا عن العام السابق. تصدر نجم الأكشن داوين جونسون، بطل فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw الذي يعرض حاليا في السينمات، قائمة فوربس لعام 2019 للممثلين الأعلى أجرا في العالم. وجني الممثل المصارع السابق والملقب بـ"ذا روك" 89.4 مليون دولار من شهر يونيو 2018 إلى شهر يونيو 2019، وذلك عن راتبه ونسبته من أرباح أفلامه بجانب 700 ألف دولار عن دوره في مسلسل "Ballers"، واحتل جونسون العام الماضي المركز الثاني في القائمة بعد جورج كلوني.
كريس هيمزورث احتل المرتبة الثانية الممثل كريس هيمزورث الذي جسد دور "ثور" في فيلم Avengers: Endgame، كما جسد أحد الأدوار الرئيسية في فيلمMen in Black: International في عام 2019، وربح هيمزورث 76.4 مليون دولار عن أدواره. ثور صاحب أجمل المشاهد في فيلم Avengers: Infinity War، والذي جعل الجمهور في قاعات
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أفلام سبتمبر وأكتوبر.. أبرزها It: Chapter2 وAd Astra

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إعلان قائمة الأفلام المشاركة في منطلق الجونة

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