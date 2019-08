قائمة فوربس: جونسون أعلى أجرا وويل سميث الأخير

أصدرت مجلة فوربس تقريرها السنوي للممثلين الأعلى أجرا في العالم وتضمنت داوين جونسون وكريس هيمزورث وروبرت داوني والممثل الهندي أكشاي كومار ونجم الفنون القتالية جاكي شان

تحرير:أميرة أشرف ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

أصدرت مجلة فوربس تقريرها السنوي المتضمن الممثلين الأعلى أجرا في العالم، والتي تغيرت قليلا عن العام السابق. تصدر نجم الأكشن داوين جونسون، بطل فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw الذي يعرض حاليا في السينمات، قائمة فوربس لعام 2019 للممثلين الأعلى أجرا في العالم. وجني الممثل المصارع السابق والملقب بـ"ذا روك" 89.4 مليون دولار من شهر يونيو 2018 إلى شهر يونيو 2019، وذلك عن راتبه ونسبته من أرباح أفلامه بجانب 700 ألف دولار عن دوره في مسلسل "Ballers"، واحتل جونسون العام الماضي المركز الثاني في القائمة بعد جورج كلوني.

كريس هيمزورث احتل المرتبة الثانية الممثل كريس هيمزورث الذي جسد دور "ثور" في فيلم Avengers: Endgame، كما جسد أحد الأدوار الرئيسية في فيلمMen in Black: International في عام 2019، وربح هيمزورث 76.4 مليون دولار عن أدواره. ثور صاحب أجمل المشاهد في فيلم Avengers: Infinity War، والذي جعل الجمهور في قاعات

كريس هيمزورث

احتل المرتبة الثانية الممثل كريس هيمزورث الذي جسد دور "ثور" في فيلم Avengers: Endgame، كما جسد أحد الأدوار الرئيسية في فيلمMen in Black: International في عام 2019، وربح هيمزورث 76.4 مليون دولار عن أدواره.

ثور صاحب أجمل المشاهد في فيلم Avengers: Infinity War، والذي جعل الجمهور في قاعات السينما يقف صارخًا من هول المفاجأة أثناء دخوله المفاجِئ والقوي إلى Wakanda بعد أن كان الجميعُ على وشك الخسارة.

ونصيب كريس لهذا العام حوالي 76.4 مليون مليون دولار متضمنةً طبعًا أرباح شراكاته مع العلامات التجارية.

روبرت داوني

في المرتبة الثالثة جاء الممثل روبرت داوني جونيور والذي شارك في فيلمي Avengers: Endgame وSpider-Man: Far From Home وربح 66 مليون دولار.

يعد داوني الأب الروحي لعالم مارفل والحجر الأساس الذي بُني فوقه هذا العالم الرائع.

أكشاي كومار

احتل المرتبة الرابعة ممثل بوليوود والمنتج أكشاي كومار بمبلغ 65 مليون دولار نجم مسلسل الدراما الكوميدية Pad Man في فبراير 2018، بالإضافة إلى أداء دور البطولة هذا العام في Kesari، Mission Mangal، Housefull 4، Good News.

الممثل الهندي صاحب الـ 50 عامًا يعد من الممثلين المشهورين في الهند وله أرباح تأتيه من الإعلانات والعقود مع بعض الشركات، والعلامات التجارية مثل Tata وEvery day.

جاكي شان

أما الممثل العالمي جاكي شان نجم أفلام فنون القتال ففي المرتبة الخامسة، حيث جني 58 مليون دولار عن أدواره في أفلام Knight of Shadows: Between Yin and Yang، وViy 2: Journey to China، وProject X-Traction.

واستقر جاكي تشان في المرتبة الخامسة، حيث يعد من الفنانين المهمين بين الجمهور الصيني، وله شعبية كبيرة عالميًا أيضًا.

برادلي كوبر

احتل النجم برادلي كوبر المرتبة السادسة بالقائمة بمبلغ 57 مليون دولار حيث قام بدور البطولة في فيلم A Star Is Born أواخر العام الماضي والذي أخرجه وشارك في تأليفه حيث حقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر بالإضافة إلى أداء "Rocket" في فيلم Avengers: Endgame.

آدم ساندلر

جاء النجم آدم ساندلر في المرتبة السابعة بقائمة فوربس، حيث جني 57 مليون دولار بعد دور البطولة مع النجمة جنيفر أنيستون في فيلم Murder Mystery والذي تم عرضه على شاشة نتفلكس في شهر يونيو الماضي.

ويشارك ساندلر في عروض كوميدية مباشرة Live تجعله يكسب أرقامًا من 6 خانات مقابل العرض الواحد، بالإضافة إلى قيامه بتوقيع شراكة عمل مع Netflix منذ عدّة سنوات، وما زالت فوائد هذه الشراكة تدرّ عليه الأموال حتى اليوم، مما جعل مجموع مكاسبه لهذا العام تتزايد ويتقدم مرتبة.

كريس إيفانز

احتل النجم كريس إيفانز المشهور بلعب دور كابتن أميركا المرتبة الثامنة بالقائمة بمبلغ 34.5 مليون دولار وذلك عن دوره بسلسلة أفلام مارفل بالإضافة إلى دوره في فيلم Avengers: Endgame.

بول رود

وفي المرتبة التاسعة جاء الممثل بول رود، حيث جني مبلغ 41 مليون دولار عن دوره في فيلم Avengers: Endgame وأيضا دور البطولة في فيلم Ant-Man.

ويعد بول رود ممثلا كوميديا وكاتبا ومنتجا أمريكيا متميزا شارك في عدد كبير من الأفلام ونال العديد من الجوائز.

ويل سميث

احتل النجم العالمي ويل سميث المرتبة العاشرة والأخيرة بالقائمة على خلاف قائمة فوربس للعام السابق والذي احتل فيها المرتبة السادسة.

وجني سميث 35 مليون دولار، بعد دوره في فيلم Aladdin والذي لعب فيه دور الجني وعرض في السينمات في شهر مايو الماضي، ويلعب دور البطولة في الفيلم الجديد Gemini Man والذي سيعرض في السينمات الشهر القادم والذي يؤدي فيه دورين.