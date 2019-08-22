عائلة محترمة.. أب ونجلاه يديرون ورشة سلاح في منزلهم

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

المتهمون والمضبوطات

اتخذ أب منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمساعدة نجليه -جميعهم عاطلين- ظنا أن فعلته لن تنكشف خباياها إلا أن قوات الشرطة كانت له بالمرصاد، وتمكنت مأمورية قادها الرائد أحمد متولي رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط المتهمين، حيث جرى التحفظ عليهم ومحتويات الورشة من أسلحة وطلقات وذخيرة وأدوات تصنيع، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من الرائد أحمد متولي، رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود معلومات بأن ثلاثة عاطلين -أب ونجلاه- يديرون ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بقرية "بُردين". أكدت التحريات صحة المعلومات وباستصدار إذن النيابة العامة، داهمت مأمورية الورشة

البداية كانت بتلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من الرائد أحمد متولي، رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود معلومات بأن ثلاثة عاطلين -أب ونجلاه- يديرون ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بقرية "بُردين".



أكدت التحريات صحة المعلومات وباستصدار إذن النيابة العامة، داهمت مأمورية الورشة وأمكن ضبط "جاد.ج" 50 سنة، ونجليه "موسى" 35 سنة، و"محمد" 27 سنة، وبحوزتهم 4 فرد خرطوش وطلقات لذات العيار، و4 طبنجات، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي 800 جنيه.



تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



