الجيش السوري يستهدف نقطة مراقبة تركية

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

الجيش السوري

فتحت القوات السورية، اليوم الخميس، النار على موقع مراقبة تركي في شمال غرب سوريا، دون وقوع خسائر بشرية، وفقا لـ"رويترز". وكان سلاح الجو استهدف، يوم الاثنين، تقدم رتل عسكري تركي عند معرة النعمان، كان يتجه نحو الجنوب أثناء معارك الجيش السوري ضد التنظيمات المسلحة بالقرب من خان شيخون، لدعم الجماعات المسلحة، فيما استنكرت أنقرة الحادث وقالت: إن "الرتل كان يتجه لنقطة المراقبة التاسعة". وصرح المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، بأن تركيا ستحافظ على وجودها في نقطة المراقبة التاسعة رغم سيطرة الجيش السوري على المنطقة، بحسب "سبوتنيك".

وقال أقصوي: "نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك ستبقى في مكانها رغم سقوط المدينة، لقد سيطرت قوات الجيش السوري على خان شيخون، والمتحدث باسم الرئاسة التركية صرح بذلك أمس". وتحتدم المعارك في الشمال السوري مع تقدم يحققه الجيش السوري على محاور ريف إدلب الجنوبي، حيث أطبق الطوق بشكل كامل على آخر جيوب ريف