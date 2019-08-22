تأثر مصر بانفجار روسيا.. الحكومة تنفي 12 شائعة

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة، دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية، استخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية، نقص الأسمدة الزراعية بالأسواق.

كما نفى المركز: تخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لوجود عجز في الكهرباء، التلاعب في طرق شحن العدادات مسبقة الدفع، انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي في روسيا، تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"،